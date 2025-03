Z chátrající vily je skvost města. Nabízí pohodlí i spoustu potěšení

Historie Villy Fitz Byla postavena jako soukromá klasicistní vila v roce 1869. V poslední čtvrtině 19. století v ní sídlila správa mirošovských dolů. Tato společnost vznikla spojením brněnských bankéřů a majitelů uhelné společnosti Rosické báňské těžařstvo, podnikatele Adolfa Grimma a statkáře Františka Jahnla roku 1857, těžící vysoce kvalitní černé uhlí nazývané černý diamant. Ředitel mirošovských dolů a podnikatel Jan Fitz ve vile střídavě bydlel, v roce 1903 ji koupil.

Po smrti Fitze v roce 1906 rodina vilu prodala okresnímu výboru, který rozhodoval o spoustě věcí včetně výstavby silnic, školní radě či okresním chorobinci, vila tak dostala název Okresní dům. Stavitel Bohuslav Ryšavý vytvořil v roce 1909 projekt přestavby ve stylu německé neorenesance a dům získal charakteristickou věžičku. V domě byly umístěny kanceláře a zřízena velká jednací síň. Od roku 1910 se zde konala i jednání městského zastupitelstva i valné hromady různých organizací.

Před postavením Rokycanova sboru tu byly až do roku 1933 slouženy bohoslužby českobratrské církve, v zadní části domu, kde je dnes nová přístavba, fungoval okresní chorobinec.

V roce 1929 do prvního patra budovy přišla místní četnická stanice, část domu obsadily úřady, nakonec celou vilu zabralo četnictvo.

Od roku 1948 zde sídlila okresní vojenská správa, po jejím zániku v roce 2003 zde byly kanceláře Policie ČR, ta objekt v roce 2016 prodala do soukromého vlastnictví. Objekt pak několik let chátral. Současný majitel Robert Beneš, jednatel společnosti Biggest group představil v roce 2019 projekt na rekonstrukci stavby a koncept dalšího využití budovy.

V roce 2022 byly zahájeny stavební práce na Fitzově vile a bylo odstraněno západní křídlo a nahrazeno novou prosklenou dostavbou.