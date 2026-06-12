Na záchraně skvostu československé moderní architektury v rondokubistickém stylu se významně podíleli i čeští výrobci, například značka RAKO, která dodala jak moderní keramické obklady, tak autentické repliky původních mozaikových dílů, takzvaných piškotů. Elegantní sanitární vybavení koupelen zase dodala značka Ravak.
Vila jako svatební dar
Architekt Otakar Novotný navrhl vilu v letech 1924 až 1925 jako svatební dar Ladislava Bartoně z Dobenína pro jeho neteř Marii
Bartoňovou-Čerychovou ze známé textilní rodiny z Náchoda, a jejímu manželovi Josefu Čerychovi. Neměl totiž žádné vlastní potomky.
Dar to byl opravdu úctyhodný, součástí projektu byla totiž i velkolepá zahrada od architekta Josefa Kumpána, s altánky, pergolami, bazénem a růžovou zahradou. Vše bylo dokonale propojené s obytnou částí domu.
Pozadu nezůstalo ani vybavení domu. Novomanželé tu měli k dispozici veškerý komfort a v té době dostupnou techniku: ústřední topení, domácí telefon, moderní koupelny i francouzské žaluzie. Vila Čerych se tak zařadila mezi nejvýznamnější realizace meziválečné architektury ve východních Čechách.
Rodina si ji však mohla užívat jen do roku 1948, kdy došlo k jejímu znárodnění. Pak už následovalo „typické“ využití: fungovala zde například politická škola či zdravotní středisko. Nicméně od roku byla vila v roce 1958 zapsána na seznam kulturních památek.
Po roce 1989 se vrátila v restituci rodině Čerychových, v roce 2001 ji však bratři Jiří a Ladislav Čerychové darovali Nadaci rozvoje občanské společnosti, sloužila pak jako vzdělávací a kulturní centrum.
Máte pocit, že jste vilu už viděli nebo dokonce navštívili? Pak máte dobrou paměť, zahrála si totiž ve filmu Odcházení režiséra Václava Havla (2010). V roce 2021 vilu koupila Eliška Kaplicky Fuchsová, která se rozhodla objekt zrekonstruovat do původní podoby, a zachovat tak jeho historický charakter.
Historie versus současnost
U rekonstrukcí, které vracejí stavbám původní podobu, se vždy vyplatí obrátit se na původní výrobce, pokud ovšem jsou ještě stále na trhu. To se naštěstí povedlo u obkladů, kde RAKO s více než 140letou tradicí dokázalo vyrobit repliky původních historických mozaik, které tak v interiéru navazují na autentickou podobu z 30. let minulého století.
Výroba keramických „piškotů“ pro vilu Čerych představovala technologicky náročný proces, při němž se uplatnila kombinace řemeslného umu a moderní technologie řezání vodním paprskem v závodě v Horní Bříze.
Technolog Michal Zaňka popisuje náročný proces výroby replik: „Základem byly dlaždice série Taurus Color ve třech odstínech, bílá, šedá a černá, z nichž vzniklo přes 9 000 jednotlivých dílků mozaiky. Řezání touto technologií umožnilo dosáhnout mimořádné přesnosti bez tepelného poškození materiálu. Po rozřezání následovalo ruční čištění, sušení, třídění a balení jednotlivých dílů, které se posléze staly součástí historicky věrné mozaiky podlah.“
Společnost zároveň dodala i moderní keramické materiály, a to podlahové dlaždice ze série Castone v rozměru 60×60 cm a do koupelen bílé lesklé obkládačky 15×15 cm. Oba typy materiálů svým designem citlivě navazují na původní architektonický styl a zároveň splňují současné funkční a hygienické požadavky.
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Pro Ravak pak představuje spojení s vilou Čerych osvěžující vystoupení z „komfortní zóny“ moderního designu. „Do plně obnoveného interiéru vily, který stále nese unikátní atmosféru prvních let nové republiky, zapadlo bílo-černé ladění koupelen naprosto přirozeně a jen ověřilo, že design, který navrhujeme, je opravdu nadčasový,“ vysvětluje Roman Vrtiška, art director značky Ravak a spoluautor použitých umyvadel Yard.
Koupelny oceňuje i Eliška Kaplicky Fuchsová a její manžel Jozef Lucák, výkonný ředitel Nadačního fondu Kaplicky Centre: „Základní linii současného designu nám pro novou éru pomohl nastavit Ravak, který vybavil veškeré koupelny. Ty jsou teď doslova šperkem zdobícím původní styl vily Čerych.“
Vilu od roku 2021 vlastní česká filmová producentka Eliška Kaplicky Fuchsová, která stojí v čele Nadačního fondu Kaplicky Centre. „Když jsme vilu před čtyřmi lety poprvé navštívili, chtělo se nám plakat z toho, do jakého stavu byla dovedena. S mým mužem jsme se rozhodli zachránit ji a povedlo se. Teď už ve vile budou probíhat a vznikat jen samé krásné věci, potká se zde film, architektura a design.“
Nový život vily
A co všechno vila nabídne svým návštěvníkům? Budou zde probíhat pravidelná filmová promítání, kurzy, odborné konference, studentská setkání nebo tematické výstavy.
Pro tyto účely byl celý suterén budovy přestavěný v profesionálním galerijním standardu ICOM, vznikl zde tak reprezentativní prostor pro umění, diskuzi i vzdělávání.
Ti, co navštěvovali vilu jako zdravotní středisko, se sem mohou vracet třeba na pravidelná promítání v nově zřízeném premiérovém kině Kaplicky Boutique Cinema v podkroví vily.
„Věříme, že právě projekty, které spojují tradici, technologii a úctu k architektuře, dávají českému průmyslu, designu smysl a kontinuitu,“ doplňuje Petr Machoň, ředitel marketingu společnosti Lasselsberger, pod kterou značka RAKO patří.
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12. října 2025