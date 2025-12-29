Na zázrak proměny čekali čtyři roky. Rekonstrukce bytu dopadla na výbornou

Kompletní rekonstrukce vnesla do bytu teplo, světlo a možnost společně tráveného času i dostatek soukromí. Původní nesmyslnou dispozici proměnili architekti s interiérovou designérkou v příjemný prostor naplňující požadavky klientů i současné standardy bydlení.
Krbová stěna v obývacím pokoji: její součástí je knihovna s polstrovanou...

Krbová stěna v obývacím pokoji: její součástí je knihovna s polstrovanou lavicí, vitrína na sklenice a elegantní televizní obrazovka Samsung The Frame „skrytá pod obrazem“. Ten lze měnit třeba podle ročního období.. | foto: Tomáš Dittrich

Ve všech obytných místnostech je dřevěná parketová podlaha kladená do...
Televize The Frame od Samsungu nabízí kromě jiného minimalistický rám, který...
Materiálovou škálu oživuje nenucené tvarování do oblouků a obloučků.
Cihlově červená hraje prim v jinak klidné béžové kuchyni doplněné subtilní bílou pracovní deskou z umělého kamene.
„Rozlehlý byt o ploše téměř 150 m² byl původně rozdělen do šesti samostatných místností propojených nevyužitelnou chodbou. V bytě chyběl odpovídající společný prostor, druhá koupelna, úložné prostory a hlavně příjemná atmosféra,“ popisuje Darcy Vašíčková ze studia House of Darcy, které se společně s ateliérem Stibitz & Stibitz architekti podílelo na proměně bytu.

Projekt se zúčastnil 10. ročníku soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Rekonstrukce bytu 2+1 v Břevnově: omezený rozpočet architektka zvládla

Konečně velkorysý prostor

Úplnou proměnou dispozice získali klienti velkorysý společný prostor, příjemné soukromé ložnice a dostatečné zázemí bytu. Do klidné ulice je orientován salón s kuchyní, jídelnou a velkou pohovkou u krbu. Ložnice se obracejí do vnitrobloku, pro každého člena domácnosti vznikla „soukromá komnata“. Obě části propojuje trakt koupelen, šaten a dalších úložných prostor v původní rozlehlé hale.

„V interiéru jsme použili pečlivě zvolenou paletu kvalitních, živých, přírodních materiálů. Ve všech obytných místnostech je dřevěná parketová podlaha kladená do tradičního stromečku, jen v trochu větším měřítku. V koupelnách, technické místnosti a v kuchyni ji doplňuje velkoformátová terrazzová dlažba z Portugalska,“ vypočítává Bibiana Stibitz ze studia Stibitz & Stibitz architekti.

Kamennou dlažbu použili autoři také pro horní desky koupelnových skříněk, objevuje se i v policích a nikách v rámci bytu. Merazzo není jen praktickým a trvanlivým řešením, díky kamenivu ve vybraném materiálu přináší do bytu barevné akcenty, se kterými designéři dále pracovali.

Rekonstrukce bytu promyšlená do detailů včetně toho, co bude za pár let

Cihlově červená hraje prim v jinak klidné béžové kuchyni doplněné subtilní bílou pracovní deskou z umělého kamene. Tlumený obklad nad kuchyňskou linkou je použitý také na kuchyňském ostrůvku a krbu, ovšem ve výrazně tvarované variantě, která dobře funguje s oblými rohy. V části soklu přechází do praktického hladkého obkladu.

Vertikální maloformátový obklad se v bytě vyskytuje v koupelnách, na toaletě a v technické místnosti, kde byly využité odlišné barevné odstíny. Výraznou kuchyň vyvažuje krbová stěna v obývací části salónu. Její součástí je knihovna s polstrovanou lavicí, vitrína na sklenice a elegantní televizní obrazovka The Frame od Samsungu, která vypadá jako obraz.

Krbová stěna v obývacím pokoji: její součástí je knihovna s polstrovanou lavicí, vitrína na sklenice a elegantní televizní obrazovka Samsung The Frame „skrytá pod obrazem“. Ten lze měnit třeba podle ročního období..
Ve všech obytných místnostech je dřevěná parketová podlaha kladená do tradičního stromečku, jen v trochu větším měřítku.
Televize The Frame od Samsungu nabízí kromě jiného minimalistický rám, který neruší, navíc k dalším zařízením lze přístroj připojit bezdrátově. Zůstává tak pouze „obraz na zdi“.
Materiálovou škálu oživuje nenucené tvarování do oblouků a obloučků.
„Materiálovou škálu oživuje nenucené tvarování do oblouků a obloučků, které se vyskytují prakticky ve všech rozměrech. Prvotním impulzem byl stávající portál mezi předsíní a původní chodbou, jeho zaoblené rohy jsme zopakovali v průchodu mezi kuchyní a chodbou, v podlaze salónu, na kuchyňském ostrůvku i u krbu. Nové podhledy doplňuje neodmyslitelný fabion,“ doplňuje architekt Jan Stibitz.

A Darcy Vašíčková dodává: „Podstatnou součástí realizace bylo ohlídání všech detailů. Od setkávání zásuvek a vypínačů se spárořezem obkladu, přes výběr textilií až po široké možnosti modulace atmosféry za pomoci osvětlení. Věnovali jsme se výběru mobiliáře, svítidel i uměleckých děl.“

Rekonstrukce bytu 4+kk trvala kvůli financím pět let, projekt se nezměnil

Omezený rozpočet prodloužil dobu rekonstrukce

Předpokládaný rozpočet rekonstrukce včetně interiéru byl vyšší, než si klienti mohli dovolit. Slevování z kvalitních materiálů nebo navržených řešení naštěstí nikomu ze zúčastněných nedávalo smysl. A tak se díky trpělivosti investorů většina zamýšlených řešení realizovala postupně.

Klienti se nastěhovali do částečně zařízeného bytu s hotovou kuchyní, koupelnami a šatnami. Později došlo k realizaci krbové stěny, ložnice, předsíně a pracovny. Dětské pokoje ještě na svůj čas čekají.

Materiály a dodavatelé

kamenná podlaha: RMC Merrazzo

obklady: WOW Tiles

pracovní deska: Technistone

vypínače a zásuvky: Jung

osvětlení: Nordlux, Brokis

nábytek: BoConcept, Master&Master, Nesia, Ton

realizace: AvantStav

