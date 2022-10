Škola pro 21. století je chytrá, bezpečná a udržitelná a stojí v Praze

Původní významně energeticky nehospodárnou budovu ze 70. let nahradila škola 21. století. Budova, v níž se nachází Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a gymnázium, je nejen energeticky a uhlíkově pozitivní, chytrá a přehledná, ale také komfortní.

A jak funguje? Díky čidlům teploty, vlhkosti, oxidu uhličitého a dalších plynů VOC (těkavé organické sloučeniny) se půl hodiny před výukou v učebnách vše nastaví tak, aby studentům nebylo teplo, zima, nesvítilo na ně příliš slunce a měli přísun čerstvého vzduchu.

Kromě ideálních podmínek pro výuku tu mají studenti i zázemí pro odpočinek a zábavu – stoly na šachy, stolní tenis, workoutové hřiště, venkovní učebnu či relaxační zónu v atriu.

Budovu chrání i nové mechanické bezpečnostní prvky, různé úrovně zabezpečení pro vstup i vjezd do areálu a tísňový a poplachový systém. Zelené střechy a další zelené plochy stejně jako akumulační a retenční nádrže ji připravily na dlouhodobé sucho i přívalové srážky.

Díky dalšímu využití šedé vody dokáže ušetřit až 19 % celkové spotřeby pitné vody. Tepelná čerpadla a fotovoltaická elektrárna vyrobí víc energie, než škola spotřebuje, a chytré technologie sníží produkci skleníkových plynů až o 205 tun CO 2 , což je více než 104% pokles emisí.

Návratnost investice vychází na 14,5 roku. Objekt by přitom měl mít životnost 50 let s tím, že v průběhu let bude potřeba investovat do výměny některých komponent. Škola se stala historicky první budovou, jejíž unikátní a ojedinělý projekt získal zlatý certifikát SBToolCZ (Sustainable Building Tool) oceňující komplexní kvalitu návrhu udržitelné budovy a aspiruje na další významná ocenění.