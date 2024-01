Jachtařka přešla od medailí k rekonstrukci domu a založení vinice

je česká jachtařka, stříbrná olympijská medailistka z OH v Athénách v roce 2004 ve třídě Evropa. Poté, co byla tato třída vyškrtnuta z programu olympijských her, přešla na třídu 470. Její partnerkou se stala Američanka Elizabeth Kratzigová, na OH v Pekingu soutěžila s Lenkou Mrzlíkovou, kde skončily sedmé.

Je absolventkou Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Je vdaná, má dvě dcery, Viktorii a Olivii, a syna Theodora.

Na mistrovství světa získala v roce 2001 třetí místo, o rok později byla pátá, v roce 2004 čtvrtá stejně jako v roce 2005.