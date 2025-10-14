Mezonet v Nuslích byste po rekonstrukci nepoznali, je to skvělý šok

Mladý manželský pár zvažoval pořízení většího bytu, už kvůli svému čtyřnohému parťákovi. Nakonec však zůstali tam, kde to mají rádi, v pražských Nuslích. Místo stěhování investovali do kompletní rekonstrukce staršího mezonetu 3+kk. Díky architektům z ateliéru FLEDES se z nevyhovujícího bytu stal útulný domov na míru.
Kuchyň je vybavena keramickou pracovní deskou a obkladem, podařilo se do ní integrovat všechny moderní spotřebiče. | foto: www.markusnakus.com

Původní kuchyň byla doslova zastrčená v koutě.
Výhled z oken patří k velkým benefitům bytu.
Byt s plochou 76 m² v pražských Nuslích sice pocházel z klasického developerského projektu z roku 2013, ale majitelé se po dlouhých úvahách rozhodli dát mu druhý život.

„Přání klientů bylo jasné, pokud už mají investovat, chtěli, aby se v bytě cítili dobře řadu dalších let. Náš úkol byl proměnit standardní mezonet v originální a funkční domov,“ vysvětluje Danica Fleischerová ze studia FLEDES.

Co bylo špatně

Byt byl typickým příkladem developerského projektu své doby: nevyhovující dispozice i design, nepříliš kvalitní materiály a minimum úložných prostor. Zvláštní kapitolu představovaly také schody, které svým řešením rozhodně nepůsobily jako promyšlený prvek interiéru.

Elegantní mezonet nadchne světelnou hadicí i terasou jako u moře

„A právě to bylo hlavním zadáním od klientů, vytvořit novou dispozici prostoru s atraktivním nadčasovým designem, s dostatkem úložných prostor včetně vytvoření dvou pracovních míst,“ doplňuje Jiří Fleischer.

Rekonstrukce tak nebyla pouze kosmetická, ale skutečně radikální. Bylo nutné zbourat příčky a změnit dispozice na obou patrech. Otevřením prostoru kuchyně a obývacího pokoje vznikla plynulá návaznost na chodbu. Zcela nové jsou i dveře, okna, podlahy, rozvody vody, topení a elektroinstalace.

„Šlo o komplikovaný mezonet, kde bylo třeba dořešit každý detail. Cílem bylo maximálně využít prostor a vytvořit dostatek úložných míst. Každý centimetr má svůj účel,“ říká Jiří Fleischer.

Italský design ve Zlíně: točité schodiště vkládali do mezonetu jeřábem

Promyšlené vychytávky

Už při vstupu do bytu je vidět, jak důležitá byla práce s úložným prostorem. Pod schody se skrývá praktická skříň, nechybí vestavný botník ani hluboká šatní skříň u toalety. Součástí vstupní haly je i věšáková stěna s integrovaným výklenkem na klíče a drobnosti.

Velký důraz byl kladen také na soukromí a pohodlí. V prvním patře vznikla kompletně uzavřená šatna s velkorysými úložnými prostory a dvěma zrcadly, jedním přímo v šatní skříni a druhým na vnitřní straně dveří. Na galerii pak architekti vytvořili chytré místo pro pračku a sušičku za „neviditelnými“ dveřmi navazujícími na knihovnu. Vedle vznikl i malý domácí pracovní kout.

Upozornění: fotografie vznikly před nastěhováním majitelů.

Interiér dostal zcela nový charakter díky kombinaci šedých odstínů, dubového dřeva a černých doplňků.
Výhled z oken patří k velkým benefitům bytu.
Interiér dostal zcela nový charakter díky kombinaci šedých odstínů, dubového dřeva a černých doplňků. V celém bytě je použita velmi kvalitní dřevěná podlaha, která odolá i psím drápkům. Atmosféru bytu dotváří designová svítidla, která mají nejen praktickou, ale i estetickou roli.

„Světla hrají zásadní roli. Povedlo se nám s klienty vybrat moc hezké kombinace designových světel, který celý interiér krásné dotváří a vyzdvihují,“ popisuje Danica Fleischerová.

Mezonet, kde se autoři nebáli muralové zdi ani neonových barev

Vše na míru

Kuchyň je vybavena keramickou pracovní deskou a obkladem, přičemž se podařilo integrovat všechny moderní spotřebiče, od konvektomatu přes mikrovlnku, myčku, lednici, mrazák až po varnou desku s integrovaným odsáváním.

V ložnici je dominantou postel na míru s úložným prostorem, hostinský pokoj na patře pak slouží jako kombinace pracovny a pokoje pro návštěvy díky prostoru pro rozkládací sedačku. Součástí je také vestavná skříň na míru. Na galerii přibylo prosklené moderní zábradlí.

Jak v koupelně v prvním patře, tak i na toaletě v přízemí, je použita šedá dekorační stěrka, po které majitelé bytu toužili. „V kombinaci s černými doplňky a bílým nábytkem prostor působí skutečně čistě a nadčasově,“ hodnotí Jiří Fleischer.

Celý tento projekt je důkazem, že ačkoliv jde o náročnou rekonstrukci, která byla dražší, má rozhodně smysl. „Pokud máte rádi lokalitu a víte, že v bytě chcete zůstat dlouhé roky, rekonstrukce je tou nejlepší investicí. A stále finančně výhodnější než koupě nového bytu,“ shrnuje Danica Fleischerová.

A výsledek? Bývalý průměrný developerský byt se změnil v promyšlený, útulný a nadčasový domov, který bude manželům sloužit ještě mnoho let.

Mezonet pro IT specialistu má unikátní dominantu, vinotéku pro 420 lahví

O studiu FLEDES

Za designovým a architektonickým studiem FLEDES stojí manželé Jiří a Danica Fleischerovi. Společně se zaměřují na návrhy a realizace interiérů, které propojují estetiku, funkčnost a osobní přístup k prostoru. Zakládají si na tom, aby byli u projektu od počátečního konceptu, přes detailní návrh až po konečnou realizaci. S důrazem na kvalitu, udržitelnost a bezpečnost.

Studio vzniklo v roce 2019 a sídlí v pražských Nuslích. Tvorbu FLEDES charakterizuje jednoduchost, čisté linie a inspirace minimalismem, skandinávským a japandi stylem. Realizace ateliéru zahrnují byty, rodinné domy i komerční prostory po celé České republice. Za sebou mají v současné době více než 150 projektů.

