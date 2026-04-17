Kdysi se v tomto venkovském stavení v Podkrkonoší potkávali lidé u piva. Probralo se zde vše možné, lidé o sobě mnohé věděli a uměli si pomáhat. I proto se majitel rozhodl zachovat to nejlepší ze života svých předků a na tradici částečně navázal.
Původní hospodu, staré venkovské stavení, které bylo 15 let opuštěné a chátralo, zachoval jako prostor pro setkávání s rodinou a přáteli. A přidal ještě moderní domácí vinárnu s výhledem na ovocný sad.
Dědictví čtyř generací
„Motivace byla jasná: vrátit dům do takového stavu, aby ho mohl využívat široký okruh rodiny k setkávání s přáteli, k pořádání rodinných oslav nebo jen k rekreaci a odpočinku. Jsem už čtvrtou generací, která dům vlastní. V dětství jsem tady u prarodičů strávil mnoho krásných chvil,“ vysvětluje majitel.
Projet včetně realizace svěřil do rukou studia Montesara interiors. „Rekonstrukci jsem navrhovala podle představ klienta. Snažila jsem se, aby interiér působil současně a originálně, ovšem s úctou k tradici a řemeslu,“ přibližuje architektka Šárka Horáková. Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a kompletně vybourat podlahy. Teprve pak se mohlo přejít k úpravám interiéru.
Tradice na prvním místě
Stavba kombinuje moderní a tradiční prvky, jako je repasovaný nábytek (jídelní stůl, thonetky nebo ikonická křesla od Jindřicha Halabaly), historické obrazy, kachlová kamna nebo špaletová okna. Nová dřevěná podlaha složená z drásaných a olejovaných dubových prken různých šířek získala hnědošedý nátěr.
„Inspirovala jsem se sadařskou historií tohoto kraje. Pozemek totiž obklopují rozlehlé ovocné sady, které zakládal dědeček majitele. K chalupě navíc přiléhá velká zahrada s ovocnými stromy. Zvolila jsem proto autorský motiv jablek a hrušek, který se stal spojovacím prvkem celého interiéru,“ přibližuje Šárka Horáková.
Tento ústřední motiv tak zdobí například stěny v bývalé hospodě a ložnici, nejde o tapetu, ale o tradiční výmalbu pomocí válečku. Motiv použila designérka také ve vypískovaném prosklení dveří, nechala jej i vyřezat do desek stolů. Tvar jablka připomínají i světla v hospodě a u hlavního vstupu.
Přírodní materiály v hlavní roli
V celém domě je vidět důraz na přírodní materiály. Do základů, ale i na venkovní okenní parapety, dlažbu nebo schody použila Šárka Horáková místní pískovec. Veškerý nábytek nechala vyrobit na míru z masivního dřeva, kuchyňské desky pak z přírodního kamene.
Dobovou atmosféru podtrhuje i více než stovka barevných stylových porcelánových zásuvek a vypínačů značky Katy Paty.
„Jejich produkty mě okamžitě oslovily. Nejen proto, že se vyrábějí v Česku z tradičního porcelánu, ale také díky jejich široké nabídce a pestré škále barevných provedení. Zvolila jsem dvě barevnosti kulatých vypínačů a zásuvek: do hospody, na chodby a na toaletu šedomodré, do ostatních částí domu pak černé, které skvěle kontrastují s ostatními barevnými doplňky,“ vysvětluje architektka.
Barvy po ovoci
Na ovocný sad odkazuje i barevnost jednotlivých místností. Interiéru dominují světlé krémové odstíny, kontrastující s tmavou dřevěnou podlahou a s akcenty v barvách ovocných plodů. Žlutá a zelená v ložnici připomínají hrušeň, červená v obývacím pokoji jabloň.
V prostorách hospody nepřehlédnete ani sytě růžovou barvu, protože v sadech rostou také maliny a růžové květy. Vše rámují barvy oblohy, všudypřítomná šedomodrá se vyskytuje nejen na stěnách hospody, venkovních dveřích a oknech, ale i na porcelánových vypínačích a drobných detailech.
Od piva do rybníka
Malá vesnická hospoda, která bývala součástí domu, fungovala už v dobách Rakouska-Uherska a vydržela až do sametové revoluce. „Založil ji tchán mého pradědy. Podle dobových záznamů v hospodě bývalo opravdu živo. Za první republiky se tady dokonce pořádaly pravidelné tancovačky a divadelní představení. Traduje se, že hosté po zavíračce často končili opilí v rybníku,“ popisuje majitel.
I s ohledem na slavnou a dlouhou historii si přál zachovat její prvorepublikový styl včetně původního rozvržení nábytku po obvodu místnosti. Změnilo se jen jediné, prostor bude sloužit už jen pro setkávání přátel a rodiny.
V rohu místnosti najdete dokonce repliku původního výčepu s nerezovou pípou a historickými kohouty, původní okna, zrenovovanou lavici a sto let staré thonetky.
„Prostor jsme obohatili o sezení pro dámy v blízkosti krbových kamen. Tento kout je zařízený v kavárenském stylu: černý kulatý konferenční stolek obklopují křesílka ve výrazné růžové barvě. Nechybí zde ani repasované piano, na které s oblibou hraje dcera pana majitele,“ dodává Šárka Horáková.
Půda v očekávání
Veškeré obytné prostory jsou dnes situovány v přízemí. Z hlavní vstupní chodby se tak vchází do hospody, do ložnice pro hosty i do zadní části domu. V té je obytná kuchyň, kterou lze projít do druhé ložnice spojené s obývacím koutem, do koupelny a na toaletu.
V podkroví je velká půda, která sice už prošla rekonstrukcí, ale na zařízení teprve čeká. „Chci tady mít svůj koutek s křeslem, kam se budu moct uchýlit, když budu společensky unavený,“ usmívá se majitel.
Na severovýchodní straně chalupy je rozsáhlá terasa s krásným výhledem do sadu či na nedaleký les a kde lze pohodlně relaxovat. V sezoně zde nechybí ani venkovní kuchyň s grilem a posezení. Z přední terasy je výhled do údolí i na dvorek.
Vinárna z chlívku
K největšímu stavebnímu zásahu došlo v místě, kde stál původně chlívek oddělený od zbylé části domu. Majitel si přál vinárnu, architektka šla ještě dál: navrhla moderní prostor s prosklenými stěnami, které nabízejí působivé výhledy do okolní krajiny.
„Ve vinárně jsme zachovali klenbový strop a část zděné zdi. Původní projekt počítal s odhaleným zdivem, ale kvůli špatnému technickému stavu nakonec bylo potřeba zdi omítnout,“ vysvětluje architektka.
„Skleněné stěny navíc můžeme za hezkého počasí celé otevřít a propojit tak přední a zadní terasu. Tím vznikne zázemí ideální pro společné akce s rodinnou a přáteli. Už se těším, až pozvu na sklenku první hosty a dům zase ožije,“ dodává majitel.
Technické údaje:
Zastavěná plocha: 290 m2
Užitná plocha: 150 m2
Plocha terasy: 120 m2
Půdorys domu: 29×10 m
Konstrukce, zdivo: smíšená, cihla, pískovec
Okna: špaletová, masivní dřevo
Střešní krytina: pálená
Vytápění: krbová kamna + výměník do radiátorů
Podlaha: dřevěná na roštu (dub)
Osvětlení: vypínače a zásuvky od Katy Paty design
Nábytek: truhlářství Dyntar
Návrh domu: Ing. Šárka Horáková (Montesara interiors)
O autorce
Ing. Šárka Horáková
Vystudovala stavební fakultu ČVUT a interiérový design na pražské DesignŠkole. Zkušenosti čerpala také na půlroční stáži v Torontu. V roce 2009 založila studio Montesara interiors.
Věnuje se návrhům a realizacím hlavně soukromých interiérů, ale v jejím portfoliu najdete i komerční prostory. Každému interiéru nechává vyprávět jeho vlastní příběh, propojuje historii se současností a funkčnost s estetikou.