Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Alena Řezníčková
První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s moderními.
Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a kompletně vybourat podlahy. Teprve pak se mohlo přejít k úpravám interiéru.

23 fotografií

Kdysi se v tomto venkovském stavení v Podkrkonoší potkávali lidé u piva. Probralo se zde vše možné, lidé o sobě mnohé věděli a uměli si pomáhat. I proto se majitel rozhodl zachovat to nejlepší ze života svých předků a na tradici částečně navázal.

Původní hospodu, staré venkovské stavení, které bylo 15 let opuštěné a chátralo, zachoval jako prostor pro setkávání s rodinou a přáteli. A přidal ještě moderní domácí vinárnu s výhledem na ovocný sad.

Dědictví čtyř generací

„Motivace byla jasná: vrátit dům do takového stavu, aby ho mohl využívat široký okruh rodiny k setkávání s přáteli, k pořádání rodinných oslav nebo jen k rekreaci a odpočinku. Jsem už čtvrtou generací, která dům vlastní. V dětství jsem tady u prarodičů strávil mnoho krásných chvil,“ vysvětluje majitel.

Projet včetně realizace svěřil do rukou studia Montesara interiors. „Rekonstrukci jsem navrhovala podle představ klienta. Snažila jsem se, aby interiér působil současně a originálně, ovšem s úctou k tradici a řemeslu,“ přibližuje architektka Šárka Horáková. Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a kompletně vybourat podlahy. Teprve pak se mohlo přejít k úpravám interiéru.

Prostor „hospody“ obohatila architektka o sezení pro dámy v blízkosti krbových kamen. Tento kout je vybaven v kavárenském stylu: černý kulatý konferenční stolek obklopují křesílka ve výrazné růžové barvě.
V rohu místnosti najdete i repliku původního výčepu s nerezovou pípou a historickými kohouty.
Malá vesnická hospoda, který bývala součástí domu, fungovala už v dobách Rakouska-Uherska a vydržela až do sametové revoluce.
I s ohledem na slavnou a dlouhou historii chalupy si majitel přál zachovat její prvorepublikový styl včetně původního rozvržení nábytku po obvodu místnosti.
23 fotografií

Tradice na prvním místě

Stavba kombinuje moderní a tradiční prvky, jako je repasovaný nábytek (jídelní stůl, thonetky nebo ikonická křesla od Jindřicha Halabaly), historické obrazy, kachlová kamna nebo špaletová okna. Nová dřevěná podlaha složená z drásaných a olejovaných dubových prken různých šířek získala hnědošedý nátěr.

„Inspirovala jsem se sadařskou historií tohoto kraje. Pozemek totiž obklopují rozlehlé ovocné sady, které zakládal dědeček majitele. K chalupě navíc přiléhá velká zahrada s ovocnými stromy. Zvolila jsem proto autorský motiv jablek a hrušek, který se stal spojovacím prvkem celého interiéru,“ přibližuje Šárka Horáková.

Tento ústřední motiv tak zdobí například stěny v bývalé hospodě a ložnici, nejde o tapetu, ale o tradiční výmalbu pomocí válečku. Motiv použila designérka také ve vypískovaném prosklení dveří, nechala jej i vyřezat do desek stolů. Tvar jablka připomínají i světla v hospodě a u hlavního vstupu.

Přírodní materiály v hlavní roli

V celém domě je vidět důraz na přírodní materiály. Do základů, ale i na venkovní okenní parapety, dlažbu nebo schody použila Šárka Horáková místní pískovec. Veškerý nábytek nechala vyrobit na míru z masivního dřeva, kuchyňské desky pak z přírodního kamene.

Dobovou atmosféru podtrhuje i více než stovka barevných stylových porcelánových zásuvek a vypínačů značky Katy Paty.

„Jejich produkty mě okamžitě oslovily. Nejen proto, že se vyrábějí v Česku z tradičního porcelánu, ale také díky jejich široké nabídce a pestré škále barevných provedení. Zvolila jsem dvě barevnosti kulatých vypínačů a zásuvek: do hospody, na chodby a na toaletu šedomodré, do ostatních částí domu pak černé, které skvěle kontrastují s ostatními barevnými doplňky, vysvětluje architektka.

Prosklený luxus, který v horách nečekáte. V CHKO si postavili vysněnou chalupu

Barvy po ovoci

Na ovocný sad odkazuje i barevnost jednotlivých místností. Interiéru dominují světlé krémové odstíny, kontrastující s tmavou dřevěnou podlahou a s akcenty v barvách ovocných plodů. Žlutá a zelená v ložnici připomínají hrušeň, červená v obývacím pokoji jabloň.

V prostorách hospody nepřehlédnete ani sytě růžovou barvu, protože v sadech rostou také maliny a růžové květy. Vše rámují barvy oblohy, všudypřítomná šedomodrá se vyskytuje nejen na stěnách hospody, venkovních dveřích a oknech, ale i na porcelánových vypínačích a drobných detailech.

Od piva do rybníka

Malá vesnická hospoda, která bývala součástí domu, fungovala už v dobách Rakouska-Uherska a vydržela až do sametové revoluce. Založil ji tchán mého pradědy. Podle dobových záznamů v hospodě bývalo opravdu živo. Za první republiky se tady dokonce pořádaly pravidelné tancovačky a divadelní představení. Traduje se, že hosté po zavíračce často končili opilí v rybníku, popisuje majitel.

I s ohledem na slavnou a dlouhou historii si přál zachovat její prvorepublikový styl včetně původního rozvržení nábytku po obvodu místnosti. Změnilo se jen jediné, prostor bude sloužit už jen pro setkávání přátel a rodiny.

V rohu místnosti najdete dokonce repliku původního výčepu s nerezovou pípou a historickými kohouty, původní okna, zrenovovanou lavici a sto let staré thonetky.

„Prostor jsme obohatili o sezení pro dámy v blízkosti krbových kamen. Tento kout je zařízený v kavárenském stylu: černý kulatý konferenční stolek obklopují křesílka ve výrazné růžové barvě. Nechybí zde ani repasované piano, na které s oblibou hraje dcera pana majitele,“ dodává Šárka Horáková.

23 fotografií

Půda v očekávání

Veškeré obytné prostory jsou dnes situovány v přízemí. Z hlavní vstupní chodby se tak vchází do hospody, do ložnice pro hosty i do zadní části domu. V té je obytná kuchyň, kterou lze projít do druhé ložnice spojené s obývacím koutem, do koupelny a na toaletu.

V podkroví je velká půda, která sice už prošla rekonstrukcí, ale na zařízení teprve čeká. „Chci tady mít svůj koutek s křeslem, kam se budu moct uchýlit, když budu společensky unavený,“ usmívá se majitel.

Na severovýchodní straně chalupy je rozsáhlá terasa s krásným výhledem do sadu či na nedaleký les a kde lze pohodlně relaxovat. V sezoně zde nechybí ani venkovní kuchyň s grilem a posezení. Z přední terasy je výhled do údolí i na dvorek.

Vinárna z chlívku

K největšímu stavebnímu zásahu došlo v místě, kde stál původně chlívek oddělený od zbylé části domu. Majitel si přál vinárnu, architektka šla ještě dál: navrhla moderní prostor s prosklenými stěnami, které nabízejí působivé výhledy do okolní krajiny.

„Ve vinárně jsme zachovali klenbový strop a část zděné zdi. Původní projekt počítal s odhaleným zdivem, ale kvůli špatnému technickému stavu nakonec bylo potřeba zdi omítnout,“ vysvětluje architektka.

„Skleněné stěny navíc můžeme za hezkého počasí celé otevřít a propojit tak přední a zadní terasu. Tím vznikne zázemí ideální pro společné akce s rodinnou a přáteli. Už se těším, až pozvu na sklenku první hosty a dům zase ožije,“ dodává majitel.

Technické údaje:

Zastavěná plocha: 290 m2

Užitná plocha: 150 m2

Plocha terasy: 120 m2

Půdorys domu: 29×10 m

Konstrukce, zdivo: smíšená, cihla, pískovec

Okna: špaletová, masivní dřevo

Střešní krytina: pálená

Vytápění: krbová kamna + výměník do radiátorů

Podlaha: dřevěná na roštu (dub)

Osvětlení: vypínače a zásuvky od Katy Paty design

Nábytek: truhlářství Dyntar

Návrh domu: Ing. Šárka Horáková (Montesara interiors)

Chalupa v Jizerkách čerpá z tradice, ale láká i na moderní pohodlí

O autorce

Ing. Šárka Horáková

Vystudovala stavební fakultu ČVUT a interiérový design na pražské DesignŠkole. Zkušenosti čerpala také na půlroční stáži v Torontu. V roce 2009 založila studio Montesara interiors.

Věnuje se návrhům a realizacím hlavně soukromých interiérů, ale v jejím portfoliu najdete i komerční prostory. Každému interiéru nechává vyprávět jeho vlastní příběh, propojuje historii se současností a funkčnost s estetikou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily.

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor...

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

Známá zpěvačka žije skromně. Opravuje školu a buduje vlastní hospodářství

Zpěvačka v domě žije s přítelem Jaromírem a spoustou zvířat, druhou část obývá...

Zpěvačka Viktorie Surmová bydlí s přítelem Jaromírem v malé obci ve Středočeském kraji. Společně rekonstruují budovu staré školy a postupně budují vlastní hospodářství.

Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a...

První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s...

17. dubna 2026

Soused začal chovat drůbež. Kohout nás budí ve čtyři ráno, už to nezvládáme

Premium
Obce mohou regulovat veřejný pořádek, včetně chovu zvířat. Plošné zákazy chovu...

Řešíme problém se sousedem. V hustě zastavěné části obce si pořídil drůbež, kterou začal ve velkém chovat. Kohout nás budí pravidelně kolem čtvrté hodiny ranní, což je pro pracující lidi neúnosné,...

17. dubna 2026

Jak poznat lokalitu, kde se dobře žije? 5 věcí, které rozhodují

Ve spolupráci
Bytový komplex Radimský mlýn v Kolíně

Při výběru bytu lidé často řeší dispozici, cenu nebo vzhled projektu. O skutečné kvalitě života však rozhoduje hlavně lokalita, která vytváří bezpečný a pohodlný přístav pro život. Důležitá je...

16. dubna 2026  11:45

Dům v oblacích. Legendární vodojem nabízí luxusní bydlení 21 metrů nad zemí

Kde přesně obec Thorpeness a bájný Dům v oblacích leží? Na východě anglického...

Zvlněnou krajinu s remízky, malebnou vesnici a domky rybářů na nedalekém pobřeží. To všechno budete mít z výšky jednadvaceti metrů jako na dlani. Tu krásu okolo přitom nebudete sledovat z rozhledny...

16. dubna 2026

KVÍZ: Znáte rekordní stavby a kuriozity v Česku?

,

Od prvního českého mrakodrapu přes nejdelší pěší most až po největší synagogu. Vyzkoušejte si kvíz o českých architektonických rekordech, zajímavostech a stavbách, které vyčnívají nad ostatní. O...

vydáno 16. dubna 2026

Domácí paneláky nestačily. Larsen-Nielsen měl zakrýt nedostatky české výroby

V roce 1977 začala výstavba sídliště Modřany. Sídliště Na Beránku bylo...

Komunistický režim počátkem 70. let pořídil licenci na stavbu panelových domů dánské soustavy Larsen-Nielsen. Údajně jimi chtěl oživit skladbu domů, k nákupu jej však dohnala nutnost. Oproti...

15. dubna 2026

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

15. dubna 2026

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

15. dubna 2026

Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Ve spolupráci
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...

15. dubna 2026

Proč vyhrávají projekty s historií? Lidé chtějí bydlet v místech s příběhem

Ve spolupráci
Vizualizace projektu Nová Pila Ostravice

Bydlení dnes lidé nevybírají jen podle dispozice, ceny nebo parkovacího místa. Čím dál víc rozhoduje také atmosféra lokality, její minulost a pocit, že člověk nekupuje byt, ale stává se součástí...

14. dubna 2026

Levitující budka a neviditelný dům. Češi vytvořili úkryty, kde vás nikdo nenajde

Klid, jen příroda a vy. Občas člověk potřebuje vypnout a odpočinout si od všech...

Klid, jen příroda a vy. Občas člověk potřebuje vypnout a odpočinout si od všech starostí, bez zbytečných vymožeností. A právě to nabízejí minimalistické domky přezdívané tiny houses. Mohou být i na...

14. dubna 2026

Známá zpěvačka žije skromně. Opravuje školu a buduje vlastní hospodářství

Zpěvačka v domě žije s přítelem Jaromírem a spoustou zvířat, druhou část obývá...

Zpěvačka Viktorie Surmová bydlí s přítelem Jaromírem v malé obci ve Středočeském kraji. Společně rekonstruují budovu staré školy a postupně budují vlastní hospodářství.

14. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.