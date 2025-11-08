„Do jižní štítové stěny jsme vložili nové velké okno, které umožní panoramatické výhledy. Nástrojem pro nás nebyla jen bourací kladiva, ale leštění, pískování, barva a lak. Použili jsme také karosářský přístup k oceli a betonu, jeho přednostem i výrobním vadám,“ popisuje architekt Jan Schindler ze studia Schindler Seko Architects.
Prostory nechali architekti vyčistit od balastu příček, koberců, dveří, výplní i vestaveb. Vše, co přišlo jako nové, se podřídilo původní struktuře stavby. Důležitá je tak i nadále především ocel a beton.
Projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
|
V apartmánech v Krkonoších se architekt nebál experimentovat i s betonem
Výhledy do hor
Důraz kladli architekti zejména na průhledy interiérem a výhledy do krajiny. I proto apartmán obepíná průběžný prstenec balkónu, apartmán se tak stává součástí horské krajiny.
„Organizace apartmánu je navržena v modulárním prostorovém principu, který je protkaný provozními a pohledovými osami. Na neutrálně laděnou vstupní halu navazuje neformální a výrazně barevná atmosféra obytného prostoru se čtyřmi moduly pro vaření, posezení, lenošení a jídelnu,“ vypočítává Jan Schindler.
V zadním traktu přechází velkorysý obytný prostor do tlumenější podoby a pokračuje filtrem koupelen a sociálního zázemí až do nejprivátnější části se třemi ložnicemi.
|
Apartmány v Peci pod Sněžkou navrhli nejlepší čeští architekti
„Pracovali jsme zde se sekvencí tónů od světle šedé až po krémově bílou, které mají zprostředkovat pocit postupného zklidnění a odpočinku. Pro dosažení čistého prostorového dojmu nejmenších místností chodby, WC a koupelen jsme použili monochromatické materiálové řešení. Keramický obklad, dlažba, umělý kámen i kompozity dřeva jsou sladěné do stejného tónu,“ objasňuje přístup řešení Jan Schindler.
Architekti se nebáli přiznat kaverny po betonáži, zátky a plátování nedokonalých míst však nechali provést, a to ze statického i estetického důvodu. Původní ocelové konstrukce sjednotil ohnivzdorný nátěr v barvě savojského kříže, který z vlajky „našel cestu“ do architektonického jazyka interiéru. Spoje ocelových konstrukcí jsou vysoce technicistní a racionální.
„Už ve fázi hrubé stavby jsme vnímali specifickou atmosféru prostoru, jehož charakteristické kvality dotváříme co nejpřirozenějším způsobem,“ říká na závěr architekt Schindler.
|
Útulnému horskému apartmánu sluší dřevěné špalky i svítící vrcholky hor
Autoři návrhu
Schindler Seko architekti: Ing. arch. Jan Schindler, Ing. arch. Eva Vaňáčová Železná, Ing. arch. Ludvík Seko