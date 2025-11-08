Ve starém ohavném hotelu v Alpách vykouzlili místo pokojů skvělý apartmán

Horský hotel ze 70. let minulého století měl už své „slavné dny“ prostě za sebou. Ani to, že stojí uprostřed nádherných francouzských Savojských Alp nemohlo starému objektu pomoci. Řešení se však našlo: čeští architekti vytvořili zredukováním vnitřních vestaveb jeden úžasný velký apartmán.
Hotel ze 70. let v Alpách už dávno nestačil na současné požadavky na ubytování.

Hotel ze 70. let v Alpách už dávno nestačil na současné požadavky na ubytování.

Místo šesti pokojů vznikl velký apartmán bez zbytečných příček a vestaveb,
Na prvním místě respektovali architekti výhledy na okolní hory.
Na prvním místě respektovali architekti výhledy na okolní hory.
Obytný prostor nabízí čtyři moduly pro vaření, posezení, lenošení a jídelnu.
„Do jižní štítové stěny jsme vložili nové velké okno, které umožní panoramatické výhledy. Nástrojem pro nás nebyla jen bourací kladiva, ale leštění, pískování, barva a lak. Použili jsme také karosářský přístup k oceli a betonu, jeho přednostem i výrobním vadám,“ popisuje architekt Jan Schindler ze studia Schindler Seko Architects.

Prostory nechali architekti vyčistit od balastu příček, koberců, dveří, výplní i vestaveb. Vše, co přišlo jako nové, se podřídilo původní struktuře stavby. Důležitá je tak i nadále především ocel a beton.

Projekt přihlásilo studio do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

V apartmánech v Krkonoších se architekt nebál experimentovat i s betonem

Výhledy do hor

Důraz kladli architekti zejména na průhledy interiérem a výhledy do krajiny. I proto apartmán obepíná průběžný prstenec balkónu, apartmán se tak stává součástí horské krajiny.

„Organizace apartmánu je navržena v modulárním prostorovém principu, který je protkaný provozními a pohledovými osami. Na neutrálně laděnou vstupní halu navazuje neformální a výrazně barevná atmosféra obytného prostoru se čtyřmi moduly pro vaření, posezení, lenošení a jídelnu,“ vypočítává Jan Schindler.

V zadním traktu přechází velkorysý obytný prostor do tlumenější podoby a pokračuje filtrem koupelen a sociálního zázemí až do nejprivátnější části se třemi ložnicemi.

Apartmány v Peci pod Sněžkou navrhli nejlepší čeští architekti

„Pracovali jsme zde se sekvencí tónů od světle šedé až po krémově bílou, které mají zprostředkovat pocit postupného zklidnění a odpočinku. Pro dosažení čistého prostorového dojmu nejmenších místností chodby, WC a koupelen jsme použili monochromatické materiálové řešení. Keramický obklad, dlažba, umělý kámen i kompozity dřeva jsou sladěné do stejného tónu,“ objasňuje přístup řešení Jan Schindler.

Architekti se nebáli přiznat kaverny po betonáži, zátky a plátování nedokonalých míst však nechali provést, a to ze statického i estetického důvodu. Původní ocelové konstrukce sjednotil ohnivzdorný nátěr v barvě savojského kříže, který z vlajky „našel cestu“ do architektonického jazyka interiéru. Spoje ocelových konstrukcí jsou vysoce technicistní a racionální.

„Už ve fázi hrubé stavby jsme vnímali specifickou atmosféru prostoru, jehož charakteristické kvality dotváříme co nejpřirozenějším způsobem,“ říká na závěr architekt Schindler.

Útulnému horskému apartmánu sluší dřevěné špalky i svítící vrcholky hor

Autoři návrhu

Schindler Seko architekti: Ing. arch. Jan Schindler, Ing. arch. Eva Vaňáčová Železná, Ing. arch. Ludvík Seko

