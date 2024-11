Dům na náměstí má po rekonstrukci díky terase až antickou kulisu

Umělec, filmový scénograf a zakladatel glamping projektu Vladimír Pešek se pustil s kamarádem architektem do rekonstrukce skladu a industriálního okolí. Co odlišuje víkendový domek v zeleni a klidu od ostatních? Například to, že stojí na náměstí, přesto zůstal v centru města ukrytý.