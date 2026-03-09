Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech

Alena Řezníčková
Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto domů tak, aby zachovaly svůj charakter a zároveň odpovídaly současným nárokům, je velmi těžký, ale zároveň úžasný úkol. To platí i o tomto domě.
Kompletní rekonstrukce rodinného domu s obytnou plochou kolem 200 m2 byla hodně náročná, tomu odpovídá i délka prací. Začaly v roce 2021 a skončily v létě 2025. Z původního objektu, jehož interiér byl až děsivý, totiž zůstala jen hrubá stavba, krov, nosné zdi a komíny; veškeré konstrukce, stropy, instalace, výplně otvorů i vnitřní dispozice jsou nové.

„Zadáním investorky bylo vytvořit klidný, světlý a kultivovaný interiér, který bude respektovat původní architektonický charakter domu, jeho atmosféru a měřítko, a zároveň nabídne současný komfort a funkční řešení pro více generací rodiny,“ vysvětluje Zuzana Bočková ze studia Ambience Design.

Svůj projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Zachování starého, barvy vítané

Autorka interiéru respektovala přání zadavatelky, tedy zachovat část původních kusů vybavení, vytvoření dostatečného množství knihoven a k nim odpovídající prostor pro čtení a relaxaci.

Jasná domluva se týkala i barev, těm se nikdo nebránil, spíše naopak. Výraznější barevnost interiéru má předobraz v původním vybavení, například v odstínech barokních kachlových kamen ve vstupní hale či v „sudetské“ zeleni stoletých okenic.

Zásadní byla proměna dispozice. „Ta původní byla tmavá, roztříštěná a provozně nevyhovující. V rámci rekonstrukce jsme odstranili nenosné příčky a interiér částečně dispozičně otevřeli, především v hlavní společenské části domu,“ popisuje Zuzana Bočková.

Nejlepší stavbou za posledních pět let je rekonstrukce starého domu

Klíčovým krokem návrhu se tak stalo přemístění kuchyně a vytvoření hlavního obytného prostoru propojujícího kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Tento prostor je přirozeně orientovaný k zahradě a stal se hlavním společenským prostorem domu. Je to logické, právě zahrada je pro majitelku nesmírně důležitá.

„Historii domu jsme nevnímali jako styl, který je potřeba reprodukovat, ale jako kontext, na nějž je možné současným způsobem navázat. Odkazy na minulost se proto promítají spíše do proporcí, detailů a práce s materiálem než do přímých stylových citací,“ vysvětluje autorka interiéru.

Nábytek na míru

Důraz na detail a dokonalé provedení se odrazily i v tom, že přibližně 95 procent vybavení tvoří zakázková výroba. Autorka oceňuje spolupráci s řemeslníky, jejichž přístup a preciznost významně ovlivnily výslednou kvalitu realizace.

Většina nábytku byla navržena a vyrobena na míru z lakované MDF, na podlahách je vinylová krytina, která představuje ideální řešení nejen pro zde použité podlahové vytápění, ale také pro svou mechanickou odolnost a způsob užívání domu.

Vztah majitelky k zahradě se odráží i v rostlinném motivu, který se objevuje ve vitráži a v keramických obkladech koupelny investorky, jemně se promítl také do textilií v její ložnici.

Vitráž vytvořená ve spolupráci s uměleckým sklenářstvím Jiřička–Coufal se pak stala jedním z hlavních vizuálních akcentů obytného prostoru. Atypicky pojala autorka také interiérové dveře a zárubně, u nichž použila drobné rádiusy: zaoblené hrany se objevují na ostěních oken, zárubních dveří i na vestavném nábytku.

„Tyto detaily zjemňují přechody mezi jednotlivými plochami, podporují plynulost světla v interiéru a přispívají ke klidné a harmonické atmosféře prostoru,“ upozorňuje Zuzana Bočková.

Dominantu hlavního obytného prostoru tvoří krbová vložka umístěná v místě původního komína. Vertikální obklad z bílých keramických dlaždic akcentuje výšku prostoru a funguje jako přirozený předěl mezi jednotlivými funkčními zónami.

Citlivá rekonstrukce probudila duši starého domu. Výsledek je skvělý

„Tento dům jsme nepřetvářeli, ale plynule obnovovali, s respektem k Heimatstilu a s pohodlím dneška. Cílem bylo propojit historii domu, současný komfort a osobnost investorky tak, aby celek působil klidně, harmonicky a přirozeně. Dům měl zůstat místem setkávání, odpočinku a přímého kontaktu se zahradou, která je pro majitelku zásadním inspiračním zdrojem,“ říká na závěr Helena Bočková.

