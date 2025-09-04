Koupě opuštěné nemovitosti za symbolickou cenu jednoho eura samozřejmě není jen tak, kupující dům mohou získat, pokud předloží plán obnovy do šesti až dvanácti měsíců a dokončí práce do tří let, což je však docela dostatečná doba.
Tyto podmínky tak vypadají celkem přijatelně, ovšem je třeba počítat s tím, že nemovitosti bývají často ve velmi špatném stavu a náklady na renovaci přesahují nominální kupní cenu, což vyžaduje pečlivé finanční a architektonické plánování.
Přesně tak postupovalo studio Didea, které sídlí v Palermu. Ve spolupráci s Airbnb v rámci diskutované iniciativy „1 Euro House“ vytvořilo důkaz, že lze historické vesnice znovu osídlit díky architektonické kvalitě, citlivému přístupu k prostoru a kontextové inteligenci.
Sicilská duše s moderním pohledem
Původní stavba z počátku 20. století, částečně zasazená do historických městských hradeb, byla víceméně ruina: zřícené podlahy, žádné rozvody, všudypřítomná vlhkost. Přesto její kostra naznačovala prostorovou kvalitu a architektonický charakter, který stál za zachování.
Zásah studia Didea byl promyšlený a citlivý: respektovalo původní architektonickou „gramatiku“ budovy, zatímco nové otevřené interiéry se rozprostírají na třech kompaktních podlažích.
Charakteristickým rysem projektu je dvojice perforovaných ocelových schodišť v nápadné červené a zelené barvě, která procházejí domem. Tyto sochařské prvky kontrastují s teplou, tlumenou paletou interiérů a odkazují na tóny okolní krajiny. Stávají se tak funkčními i symbolickými.
Klenuté stropy, enfiládové místnosti a dřevěné podlahy byly zachovány a vylepšeny, což posiluje charakter původního domu. Výsledkem je prostorově plynulý, intuitivní interiér, kde soudobé prvky a místní identita koexistují v rovnováze.
Role světla
Přirozené světlo hraje v projektu aktivní roli. Filtrované přes perforovaná ocelová schodiště a průsvitné vnitřní dveře oživuje prostor po celý den. Měkké, neutrální povrchy tento efekt umocňují a vytvářejí teplou, vyváženou a hluboce středomořskou atmosféru v souladu s rytmem vesnice a její krajiny.
Každý prvek byl vyrobený na míru, od schodišť až po integrovaný nábytek. Je pečlivě navržený tak, aby odpovídal proporcím místností i každodenním funkcím obývaného domu.
Udržitelnost je zde zakotvena, nikoli proklamována. Přírodní, prodyšné materiály, jako jsou vápenná omítka a surová hlína, přispívají k tepelnému komfortu a energetické účinnosti, aniž by se spoléhaly na invazivní technologie. Rozhodnutí obnovit namísto přestavět a zapojit místní řemeslníky a zdroje vedlo k projektu, který je promyšlený a citlivý k okolnímu prostředí, vedený úctou k místu a jeho budoucím obyvatelům.
„Obnova toho, co již existuje, je sama o sobě aktem udržitelnosti. V Sambuce se podařilo vdechnout nový život kusu lidové architektury, autentickému vyjádření místní kultury, které hrozilo zmizení, a umožnit mu znovu promluvit prostřednictvím zážitku z bydlení,“ říká na závěr architekt Nicola Andò, generální ředitel a kreativní ředitel společnosti Didea.