Kupte si dům za jedno euro. Nápad, který zachraňuje historická města

Alena Řezníčková
Program „Domy za jedno euro“ přijala řada italských obcí, od Piemontu až po Sicílii, aby bojovaly proti vylidňování historických center. Architektonická kancelář Didea při této akci proměnila zchátralou budovu ve vesnici Sambuca di Sicilia v moderní rezidenci, která vyvažuje místní identitu a globální perspektivu.
Vstup do domu prozářila výrazná červená barva.

Vstup do domu prozářila výrazná červená barva. | foto: Archiv studia

Vstupní prostor domu
Pohled na dům zvenčí je důkazem, že stojí přímo v historickém centru městečka.
Pokoj pro hosty
Koupě opuštěné nemovitosti za symbolickou cenu jednoho eura samozřejmě není jen tak, kupující dům mohou získat, pokud předloží plán obnovy do šesti až dvanácti měsíců a dokončí práce do tří let, což je však docela dostatečná doba.

Tyto podmínky tak vypadají celkem přijatelně, ovšem je třeba počítat s tím, že nemovitosti bývají často ve velmi špatném stavu a náklady na renovaci přesahují nominální kupní cenu, což vyžaduje pečlivé finanční a architektonické plánování.

Přesně tak postupovalo studio Didea, které sídlí v Palermu. Ve spolupráci s Airbnb v rámci diskutované iniciativy „1 Euro House“ vytvořilo důkaz, že lze historické vesnice znovu osídlit díky architektonické kvalitě, citlivému přístupu k prostoru a kontextové inteligenci.

Sicilská duše s moderním pohledem

Původní stavba z počátku 20. století, částečně zasazená do historických městských hradeb, byla víceméně ruina: zřícené podlahy, žádné rozvody, všudypřítomná vlhkost. Přesto její kostra naznačovala prostorovou kvalitu a architektonický charakter, který stál za zachování.

Zásah studia Didea byl promyšlený a citlivý: respektovalo původní architektonickou „gramatiku“ budovy, zatímco nové otevřené interiéry se rozprostírají na třech kompaktních podlažích.

Nejlepší stavbou za posledních pět let je rekonstrukce starého domu

Charakteristickým rysem projektu je dvojice perforovaných ocelových schodišť v nápadné červené a zelené barvě, která procházejí domem. Tyto sochařské prvky kontrastují s teplou, tlumenou paletou interiérů a odkazují na tóny okolní krajiny. Stávají se tak funkčními i symbolickými.

Klenuté stropy, enfiládové místnosti a dřevěné podlahy byly zachovány a vylepšeny, což posiluje charakter původního domu. Výsledkem je prostorově plynulý, intuitivní interiér, kde soudobé prvky a místní identita koexistují v rovnováze.

Rekonstrukce sto let starého domu přišla i s vybavením na milion a čtvrt

Role světla

Přirozené světlo hraje v projektu aktivní roli. Filtrované přes perforovaná ocelová schodiště a průsvitné vnitřní dveře oživuje prostor po celý den. Měkké, neutrální povrchy tento efekt umocňují a vytvářejí teplou, vyváženou a hluboce středomořskou atmosféru v souladu s rytmem vesnice a její krajiny.

Každý prvek byl vyrobený na míru, od schodišť až po integrovaný nábytek. Je pečlivě navržený tak, aby odpovídal proporcím místností i každodenním funkcím obývaného domu.

Udržitelnost je zde zakotvena, nikoli proklamována. Přírodní, prodyšné materiály, jako jsou vápenná omítka a surová hlína, přispívají k tepelnému komfortu a energetické účinnosti, aniž by se spoléhaly na invazivní technologie. Rozhodnutí obnovit namísto přestavět a zapojit místní řemeslníky a zdroje vedlo k projektu, který je promyšlený a citlivý k okolnímu prostředí, vedený úctou k místu a jeho budoucím obyvatelům.

Citlivá rekonstrukce probudila duši starého domu. Výsledek je skvělý

„Obnova toho, co již existuje, je sama o sobě aktem udržitelnosti. V Sambuce se podařilo vdechnout nový život kusu lidové architektury, autentickému vyjádření místní kultury, které hrozilo zmizení, a umožnit mu znovu promluvit prostřednictvím zážitku z bydlení,“ říká na závěr architekt Nicola Andò, generální ředitel a kreativní ředitel společnosti Didea.

