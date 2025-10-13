Padesát let stará chata vás zaskočí. Její tvůrce byl vlastně geniální

Alena Řezníčková
Když otec Bjørna a Toma postavil v roce 1972 funkcionalistickou přímořskou chatu s neuvěřitelným panoramatickým výhledem v Larviku, netušil, jak svým synům „zamotá“ hlavu více než 5o let poté. Mají tak v úctě jeho odkaz, že se báli jej poničit necitlivým zásahem. Proto si pozvali na pomoc designéra.

Bjørn a Tom se poctivě střídají ve vlastnictví chaty po dobu jednoho roku, každý rok 15. července tak chata mění „majitele“. V deváté řadě Norských domů snů se tak Halvor Bakke a jeho dva pomocníci, Torkel a Gustav, vydali do Larviku, aby zachovali „ducha“ staré chaty, a zároveň jí dodali moderní styl.

Když se stěhuje kuchyň

Hlavní změnu zaznamenala kuchyň, která se přestěhovala z malé průchozí místnosti do hlavního obytného prostoru. Designér Bakke pro ni zvolil dispozici ve tvaru písmene L a hlavně atypickou barvu, Whispering Red, tedy mírně tlumenou, zemitou červenou.

Když se majitelka chaty neshodne s designérem: chtěla modrou, má zelenou

Samozřejmě musel zachovat rodinou milovaný obklad z palubek z brazilské borovice, který doplnil retro dlaždicemi jak v kuchyni, tak na stěně kolem krbu.

Nová světlá dřevěná podlaha prostor opticky zvětšila, moderní kousky nábytku jej zase „omladily“. Vyměnit se musely i velké posuvné dveře na terasu, protože se nedaly jen tak lehce otevírat, už při převozu do Larviku jim navíc prasklo sklo v rohu.

Letní posezení

Pro Gustava měl Halvor speciální úkol, vytvořit útulné venkovní posezení s letní kuchyní, kde by stolující nerušil nepříjemný vítr. Gustav proto vyrobil dvě lavice s clonami proti větru.

Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami

Jako první však musel upravit podklad pod nábytek. To znamenalo dát pryč velké kameny, srovnat plochu a na ni dát podložky proti prorůstání plevele. A pak na ně rozhrnout 1 600 kg štěrku...

Reakce dvou rodin byla vlastně očekávaná: velké nadšení. Radost by měl jistě i jejich otec…

Přímořská chata v Larviku má fantastický panoramatický výhled.
Otec Bjørna a Toma chatu, kterou směrem k moři lemuje terasa, postavil už v roce 1972.
Chatu ve funkcionalistickém stylu postavil už v roce 1972 otec současných majitelů, bratrů Bjørna a Toma.
Původní interiér s jídelním stolem u okna
35 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

Útočištěm před ruchem velkoměsta a místem klidu a relaxace je pro herce Zdeňka Maryšku jeho chalupa kousek od vodní nádrže Lipno. Spolu s manželkou, někdejší herečkou a podnikatelkou, Hanou Středovou...

Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu

V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce. Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan...

Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují

Oblíbená zpěvačka Helena Vondráčková nás vpustila na návštěvu do svého hausbótu. Už pěknou řádku let si nedaleko Prahy vychutnává nejen klid a relaxaci, ale i vyjížďky lodí, která kotví hned vedle....

Úžasná proměna domu z 80. let v Chřibské s kouzelnou knihovnou a krbem

Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel rekreační dům v Chřibské kompletní proměnou. Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu...

Geniálně vyřešili dům na malém pozemku, s parkovacím stáním působí lehce

Rodinný dům na malém pozemku představuje ideální příklad kompaktního a praktického bydlení, které klade důraz na jednoduchost a nadčasovost. Dostupné pozemky se neustále zmenšují, a tak je třeba...

Zády k zástavbě, tváří k lesu. Vila u Prahy, která skutečně chrání své majitele

Rodinný dům na okraji obce u Prahy reaguje na měnící se krajinu. Architekt jej vědomě otočil od budoucí zástavby směrem k lesu a intimní zahradě, která se kaskádovitě zvedá a vrcholí koupacím...

13. října 2025

Padesát let stará chata vás zaskočí. Její tvůrce byl vlastně geniální

Když otec Bjørna a Toma postavil v roce 1972 funkcionalistickou přímořskou chatu s neuvěřitelným panoramatickým výhledem v Larviku, netušil, jak svým synům „zamotá“ hlavu více než 5o let poté....

13. října 2025

Největší selhání statiky v dějinách USA. Na parketě zemřelo 114 lidí

Datum 17. července bude ve státě Missouri vždy zapsáno jako černý pátek. Roku 1981 tu nekrachovala burza, ale interiérové konstrukce uvnitř hotelu Hyatt Regency. V Kansas City, ani jinde ve Státech,...

12. října 2025

Geniálně vyřešili dům na malém pozemku, s parkovacím stáním působí lehce

Rodinný dům na malém pozemku představuje ideální příklad kompaktního a praktického bydlení, které klade důraz na jednoduchost a nadčasovost. Dostupné pozemky se neustále zmenšují, a tak je třeba...

11. října 2025

Intervence u Panny Marie Vítězné. Jak se Pleskotovi podařily úpravy před Pražským Jezulátkem?

Pro mnoho návštěvníků Prahy je Jezulátko hlavním cílem návštěvy našeho hlavního města; však má také mít zázračnou moc. Okolí jeho sídla, kostela Panny Marie Vítězné, se dočkalo zdařilé úpravy.

10. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Rekordy padaly i bez vln veder. Jak se připravit na horkou budoucnost

Advertorial

Představte si ten rozdíl: zatímco ve stínu je třicet, na přímém slunci se asfalt může rozpálit až na 60 stupňů! Přitom stromy dokážou teplotu o několik stupňů snížit.

10. října 2025  6:38

Influencerka strávila noc na veřejných toaletách. Byla nadšená elegancí

Britská influencerka Molly Thompsonová z Yorkshiru zaplatila 130 liber (v přepočtu 3 658 korun) za noc v bývalých veřejných toaletách přestavěných na miniaturní apartmán v Oxfordu.

10. října 2025

Vila má unikátní vytápění i chlazení, vypadá jako zlatý oblak z drátků

Interiér tohoto domu s plochou téměř 700 m² je zcela atypický, každý detail byl pečlivě promyšlený. Dominantní prvek představují horizontální bílé hmoty stropu a efekt levitujícího podlaží.

10. října 2025

Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují

Oblíbená zpěvačka Helena Vondráčková nás vpustila na návštěvu do svého hausbótu. Už pěknou řádku let si nedaleko Prahy vychutnává nejen klid a relaxaci, ale i vyjížďky lodí, která kotví hned vedle....

9. října 2025

Bydlel tady i Drákula, dnes vila sousedí s domy Brada Pitta či Orlanda Blooma

Poprvé za více než 50 let je na trhu Villa Dorada, jedno z nejhistoričtějších, nejzachovalejších a nejzajímavějších sídel starého Hollywoodu. Dům v historickém komplexu Outpost Estates je postavený...

9. října 2025

Designblok 2025 startuje. Známe termín, cenu vstupenek i otevírací dobu

Letošní 27. ročník největšího festivalu současného designu v Česku začíná. Tradičně obsadí hned několik lokací a nabídne i bohatý doprovodný program či pestrý repertoár partnerů. Kde všude se koná,...

8. října 2025

Kanceláře, kde se lidé cítí lépe než doma. To byla představa architektů

Každý pracovní prostor by měl být nejen funkční, ale i inspirativní a příjemný. Jenže, buďme upřímní. Takové požadavky splňují jen málokteré kanceláře, zejména ve starších budovách. Naštěstí se...

8. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.