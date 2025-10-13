Bjørn a Tom se poctivě střídají ve vlastnictví chaty po dobu jednoho roku, každý rok 15. července tak chata mění „majitele“. V deváté řadě Norských domů snů se tak Halvor Bakke a jeho dva pomocníci, Torkel a Gustav, vydali do Larviku, aby zachovali „ducha“ staré chaty, a zároveň jí dodali moderní styl.
Když se stěhuje kuchyň
Hlavní změnu zaznamenala kuchyň, která se přestěhovala z malé průchozí místnosti do hlavního obytného prostoru. Designér Bakke pro ni zvolil dispozici ve tvaru písmene L a hlavně atypickou barvu, Whispering Red, tedy mírně tlumenou, zemitou červenou.
|
Když se majitelka chaty neshodne s designérem: chtěla modrou, má zelenou
Samozřejmě musel zachovat rodinou milovaný obklad z palubek z brazilské borovice, který doplnil retro dlaždicemi jak v kuchyni, tak na stěně kolem krbu.
Nová světlá dřevěná podlaha prostor opticky zvětšila, moderní kousky nábytku jej zase „omladily“. Vyměnit se musely i velké posuvné dveře na terasu, protože se nedaly jen tak lehce otevírat, už při převozu do Larviku jim navíc prasklo sklo v rohu.
Letní posezení
Pro Gustava měl Halvor speciální úkol, vytvořit útulné venkovní posezení s letní kuchyní, kde by stolující nerušil nepříjemný vítr. Gustav proto vyrobil dvě lavice s clonami proti větru.
|
Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami
Jako první však musel upravit podklad pod nábytek. To znamenalo dát pryč velké kameny, srovnat plochu a na ni dát podložky proti prorůstání plevele. A pak na ně rozhrnout 1 600 kg štěrku...
Reakce dvou rodin byla vlastně očekávaná: velké nadšení. Radost by měl jistě i jejich otec…