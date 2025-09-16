Největší výzvou byla střecha, kterou musel řešit jako první. Krov se musel kompletně strhnout a postavit znovu, protože hrozilo jeho zhroucení. „Staré zateplení tvořily piliny mezi obložením, a to jen na některých místech, takže to fungovalo tak maximálně v létě. V zimě to byla spíš dekorace než izolace,“ směje se dnes Jiří Kunce.
Rozhodl se pro moderní řešení, stříkanou PUR pěnu. Lehký materiál se aplikoval přímo na krov a vyplnil i ty nejmenší spáry. „Nevznikají tepelné mosty a majitel má jistotu, že dům bude dlouhodobě chráněný před úniky tepla,“ vysvětluje Lukáš Kmenta, manažer HBS pro Česko a Slovensko.
Kompletní proměna s respektem k historii
Rekonstrukce se však netýkala jen střechy. Prakticky vše kromě žulových stěn, základů a dřevěných stropů prošlo výměnou: nová okna a dveře, podlahy i celý topný systém. Chalupa si však zachovala svůj ráz. „Bylo pro mě důležité, aby dům neztratil duši. Proto jsme ponechali z původních prvků vše, co šlo. Technické věci ale musely být všechny nové,“ říká majitel.
K modernizaci patřila také instalace tepelného čerpadla, na které majitel získal dotaci. Kombinace izolace a úsporného zdroje tepla se ukázala jako správná cesta. „Pěna i čerpadlo se skvěle doplňují. V zimě drží teplo uvnitř a v létě brání přehřívání podkroví. To je výhoda, kterou mnoho lidí ocení až v praxi,“ doplňuje Jiří Kunce.
Výsledky rekonstrukce se brzy projevily. Dům, který dřív nedokázal udržet teplo, je dnes příjemný v každém ročním období. „Rozdíl je obrovský. Dřív byla chalupa obyvatelná spíš jen v létě, dnes je zde možné trávit čas i v zimě a je tu stále příjemně,“ říká spokojený majitel.
A nejde jen o komfort. Díky kombinaci izolace a moderního topného systému klesly náklady na provoz na minimum. „Úspory energií po celé rekonstrukci odhaduji minimálně na sedmdesát procent. To číslo mě samotného překvapilo,“ dodává majitel.
A pokračuje: „Měl jsem představu o chalupě, kde se budeme cítit dobře, a která nebude náročná na provoz. Dnes můžu říct, že se mi ten sen splnil,“ uzavírá. Příběh jeho chalupy je ukázkou, jak lze citlivě spojit tradici s moderními technologiemi a vytvořit bydlení, které vydrží generace.
