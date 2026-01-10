Secesní činžák z roku 1909 se jako zázrakem proměnil na skvělé bydlení

Autor:
Památkově chráněný secesní dům z roku 1909 v Sovově ulici v pražském Karlíně Praze je zářným příkladem toho, že rekonstrukce starých domů patří k „majstrštykům“ českých architektů. O tom svědčí nejen mnohé architektonické soutěže, ale především výsledky práce jednotlivých autorů. V tomto případě přinesly 15 nájemních bytů včetně skvělého mezonetu.
Dřevěné podlahy interiér příjemně zateplují.

Dřevěné podlahy interiér příjemně zateplují. | foto: Archiv Urbaneo

Nová fasáda je chloubou domu.
Moderní venkovní výtah ocení nejen starší nájemníci.
V chodbách je původní terazzo, současnosti odpovídá praktický systém Blocks...
Je až neuvěřitelné, že původní podlaha je z roku 1909...
38 fotografií

Architekti ze studia Kyzlink Architects vyšli z původní podoby domu. Na chodbách a schodištích proto zachovali historickou dlažbu (je nutné vzdát čest tehdejším řemeslníkům a jejich kvalitní práci!), zábradlí i vstupní dveře. Jejich zelený odstín se stal motivem celého projektu.

Stejný odstín zelené použili designéři i na některých prvcích v bytech, například na vestavěných lamelových obkladech či detailech nábytku.

Moderní technologie

Samozřejmě přibyly i moderní materiály a technologie. V bytech bylo pod masivní dřevěné podlahy instalované podlahové chlazení a vytápění, které zajišťuje rovnoměrnou teplotu bez proudění vzduchu a přispívá k celoročnímu tepelnému komfortu.

Luxusní byt v secesním domě v Praze vás ohromí nejen malovaným stropem

Součástí všech 15 nájemních bytů je chytrý systém Loxone, který automaticky řídí vytápění, větrání i osvětlení. Všechny byty jsou vybavené rekuperační jednotkou, která zajišťuje nepřetržité větrání s minimálními tepelnými ztrátami a přispívá k lepší kvalitě vnitřního prostředí.

Podkrovní mezonetové byty jsou navíc vybavené také klimatizací. A jak uspoří obyvatelé za vytápění a chlazení? Jednoduše. Dům využívá moderní tepelná čerpadla a technologie zaměřené na úsporu energií.

Pohodlí obyvatel domu napomáhá také kolárna, moderní výtah, zahradní posezení a praktický systém Blocks pro bezpečné doručování zásilek.

Luxusní mezonet v podkroví

Mezi jednotlivými byty v historickém domě nelze přehlédnout nově vzniklý mezonet 4+kk v podkroví. Nechybí mu moderní design, ale ani respekt k danému místu.

Byt v secesním domě si architektka předělala podle sebe. Nemá chybičku

Podkrovní mezonet využívá charakteristický sklon střechy. Centrem bytu je obytný prostor s kuchyní ve spodní části, nad který umístili architekti galerii určenou k práci a spaní.

Dostatek světla dodávají prostoru střešní okna, zatímco dřevěné parketové podlahy a přírodní tóny interiéru nabízejí hřejivou atmosféru. Pocitu příjemně volného prostoru a jeho otevřenosti napomáhají skleněné dvoukřídlé dveře, které opticky propojují jednotlivé zóny.

Byt v secesním domě si architekt zrekonstruoval podle svých představ

O projektu

Autoři: studio Kyzlink Architects, Ing. arch Jarka Láníková
Developer projektu: Urbaneo
Generální dodavatel stavby: Maxtin
Spotřebiče: Samsung
Sanitární keramika: Laufen
Kuchyně: Maxtin
Dřevěné podlahy: Oakcent
Chytrá domácnost: Loxone

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

V panelákovém 2+1 dispozici nezměnili, přesto vznikla úžasná proměna

Oblouk jak na stěně koupelny, tak na vestavěné skříni zcela změnil ráz chodby.

Majitelka bytu 2+1 v Praze na Spořilově se rozhodla pro totální rekonstrukci. Jen její zadání pro designéry nebylo jednoznačné: zvažovala pronájem, ale také využití v rodině pro staršího syna,...

Dvě sestry a jeden pokoj. Geniálně řešené soukromí pro dospívající slečny

Proměna se ujaly architektky Ludmila Foblová a Veronika Veselá ze studia Tek...

Jak z prostoru se dvěma okny a jedněmi dveřmi udělat samostatné, plnohodnotné pokoje pro dvě dospívající slečny? Jak zajistit, aby byl prostor stále prosvětlený a nepůsobil stísněně? A vejde se...

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s...

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v...

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

Hotel Hořec v Malé Úpě je perlou Krkonoš. Prohlédněte si radikální proměnu

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel...

Bývalý hotel Hořec, stavba stojící přímo v centru Horní Malé Úpy, prošel zásadní proměnou. Za projektem stojí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář ze studia ADR.

Secesní činžák z roku 1909 se jako zázrakem proměnil na skvělé bydlení

Dřevěné podlahy interiér příjemně zateplují.

Památkově chráněný secesní dům z roku 1909 v Sovově ulici v pražském Karlíně Praze je zářným příkladem toho, že rekonstrukce starých domů patří k „majstrštykům“ českých architektů. O tom svědčí nejen...

10. ledna 2026

Sídliště Ďáblice je unikát. Paneláky tu architekti dovedli k dokonalosti

Lokalita, kde chce společnost CPI postavit výškové budovy.

Atypické sídliště na severu Prahy je jedním z nejlepších příkladů panelové výstavby nejen v hlavním městě, ale v celém Česku. První panelové domy tu začaly růst na konci šedesátých let a už tehdy...

9. ledna 2026

Soused začal šetřit a topí vším, co jde spálit. My se dusíme štiplavým kouřem

Premium
Doporučuji také situaci průběžně dokumentovat – tj. kdy kouř vzniká, jaký má...

Bydlím v malé vesnici na Zlínsku a mám problém se sousedem, který topí vším, co najde. Z komína mu jde štiplavý kouř, smrdí to jako spálený plast. Obávám se, že pálí PET lahve, staré boty nebo obaly,...

9. ledna 2026

I bydlení v pražském pavlačovém domě může být úžasné. Podívejte se

Nasvícením klenutého stropu pavlačí vznikl nádherný optický efekt.

Pavlačový dům v pražských Nuslích z přelomu 19. a 20. století potřeboval rekonstrukci. A opravdu velkou. Vzniklo zde 15 bytů, avšak každý jiný, všechny s výhledem do Nuselského údolí.

9. ledna 2026

Poslední tanec s Tančícím domem. Jaký byl Frank Gehry, jeden z nejvlivnějších světových architektů?

Budovy navržené architektem Frankem Gehrym.

Tančícím domem se neodmyslitelně zapsal do tváře Prahy. A podobných zápisů do tváří měst má na kontě daleko víc. Ve věku šestadevadesáti let zemřel jeden z nejslavnějších architektů Frank Gehry....

8. ledna 2026  10:02

Jak poznat férového dodavatele energií? 7 jasných signálů

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Výběr dodavatele elektřiny nebo plynu není jen o porovnání ceny na kalkulačce. Jedná se o rozhodnutí, které ovlivní stabilitu vašich financí, transparentnost smluv a váš klid na několik let dopředu....

8. ledna 2026

Chalupa v Krkonoších okouzlí. Moderní komfort boří mýty o stísněných interiérech

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s...

Chalupa Na Kukačkách v obci Strážné respektuje tradiční krkonošskou typologii s kamenným soklem a dřevěnou fasádou, zároveň však řeší problém tmavých a stísněných interiérů typických pro stavby v...

8. ledna 2026

Nejdražší dům v Las Vegas má i soukromý taneční klub

Ultramoderní dům v oblasti Henderson v Las Vegas se prodal za 25 milionů...

Ultramoderní dům v oblasti Henderson v Las Vegas se prodal za 25 milionů dolarů, což je nejdražší prodej v Las Vegas v roce 2025. Dům o ploše víc než 12 600 metrů čtverečních má čtyři ložnice a šest...

8. ledna 2026

Veletrh Veleton poradí se vším každému, kdo chce stavět dům. A zdarma

Výběr HS portálů není jednoduchý, jde o opravdu velkou investici.

Stavební veletrh online o stavbě, bydlení a vytápění, kam nemusíte osobně jezdit přes celou republiku, začne 19. ledna a potrvá až do 1. února. Na akci Veleton se můžete zdarma připojit odkudkoliv,...

7. ledna 2026

Stavba vysněné roubenky v CHKO Beskydy. Jak Richard a Tereza nadchli sousedy

Z důvodu umístění stavby v CHKO musela nová roubenka nekompromisně respektovat...

Když Richard s Terezou podědili chatu po jejím dědečkovi, nebyli si zprvu jistí, jak ji budou využívat. Chtělo to správný čas, místo a nápad, aby sebrali odvahu a proměnili ji v něco zbrusu nového. A...

7. ledna 2026

Roztyly Plaza: podívejte se do oceňované budovy se skvostnými terasami

Střešním terasám, vzhledem k jejich poloze u lesa a zajímavému výhledu na...

Zatímco kolem stanice metra Chodov je i kvůli obchodnímu centru Westfield „provoz“ až neúnosný, území v okolí stanice metra Roztyly působí spíš jako nepříliš využívaná periferie města, kde jen...

7. ledna 2026

Dvě sestry a jeden pokoj. Geniálně řešené soukromí pro dospívající slečny

Proměna se ujaly architektky Ludmila Foblová a Veronika Veselá ze studia Tek...

Jak z prostoru se dvěma okny a jedněmi dveřmi udělat samostatné, plnohodnotné pokoje pro dvě dospívající slečny? Jak zajistit, aby byl prostor stále prosvětlený a nepůsobil stísněně? A vejde se...

6. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.