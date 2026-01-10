Architekti ze studia Kyzlink Architects vyšli z původní podoby domu. Na chodbách a schodištích proto zachovali historickou dlažbu (je nutné vzdát čest tehdejším řemeslníkům a jejich kvalitní práci!), zábradlí i vstupní dveře. Jejich zelený odstín se stal motivem celého projektu.
Stejný odstín zelené použili designéři i na některých prvcích v bytech, například na vestavěných lamelových obkladech či detailech nábytku.
Moderní technologie
Samozřejmě přibyly i moderní materiály a technologie. V bytech bylo pod masivní dřevěné podlahy instalované podlahové chlazení a vytápění, které zajišťuje rovnoměrnou teplotu bez proudění vzduchu a přispívá k celoročnímu tepelnému komfortu.
|
Luxusní byt v secesním domě v Praze vás ohromí nejen malovaným stropem
Součástí všech 15 nájemních bytů je chytrý systém Loxone, který automaticky řídí vytápění, větrání i osvětlení. Všechny byty jsou vybavené rekuperační jednotkou, která zajišťuje nepřetržité větrání s minimálními tepelnými ztrátami a přispívá k lepší kvalitě vnitřního prostředí.
Podkrovní mezonetové byty jsou navíc vybavené také klimatizací. A jak uspoří obyvatelé za vytápění a chlazení? Jednoduše. Dům využívá moderní tepelná čerpadla a technologie zaměřené na úsporu energií.
Pohodlí obyvatel domu napomáhá také kolárna, moderní výtah, zahradní posezení a praktický systém Blocks pro bezpečné doručování zásilek.
Luxusní mezonet v podkroví
Mezi jednotlivými byty v historickém domě nelze přehlédnout nově vzniklý mezonet 4+kk v podkroví. Nechybí mu moderní design, ale ani respekt k danému místu.
|
Byt v secesním domě si architektka předělala podle sebe. Nemá chybičku
Podkrovní mezonet využívá charakteristický sklon střechy. Centrem bytu je obytný prostor s kuchyní ve spodní části, nad který umístili architekti galerii určenou k práci a spaní.
Dostatek světla dodávají prostoru střešní okna, zatímco dřevěné parketové podlahy a přírodní tóny interiéru nabízejí hřejivou atmosféru. Pocitu příjemně volného prostoru a jeho otevřenosti napomáhají skleněné dvoukřídlé dveře, které opticky propojují jednotlivé zóny.
|
Byt v secesním domě si architekt zrekonstruoval podle svých představ
O projektu
Autoři: studio Kyzlink Architects, Ing. arch Jarka Láníková