„S Martinou a Danielem jsme se poprvé potkali na začátku roku 2021. Na interiér v rámci rekonstrukce nezbylo tolik prostoru, takže po pár letech chtěli navrhnout vstupní chodbu, pracovnu, obývací pokoj, ložnici a dva dětské pokoje,“ popisuje průběh proměny Ing. arch. Iva Zezulová z architektonického studia IAK.
Kuchyň a koupelny chtěli manželé nechat stávající, protože je používali jen pár roků a zdálo se jim škoda do nich vkládat další finance, tomu Iva Zezulová naprosto rozuměla.
Tím však spolupráce neskončila, po dvou letech přišla na řadu kuchyň, toaleta i obě koupelny. Návrh interiéru tak byl kompletní.
Projekt přihlásila architektka Zezulová do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
Spolupráce na dálku
„Martina a Daniel už od začátku k plánované změně přistupovali s nadšením. Nezalekli se ani toho, že se naše spolupráce odehrávala na vzdálenost 150 km. V rámci realizace se pak vytrvale drželi projektu a dbali na co nejlepší výsledek,“ chválí přístup investorů autorka.
Pozitivní přístup ke spolupráci se odrazil i v konečném výběru barev. Manželé nakonec ustoupili od pastelových odstínů a přistoupili na světlé barvy a dekor dubu. Barev se nebála jejich dcera Anička, která zvolila výraznou žlutou pro vestavnou skříň ve svém pokoji.
Velký posun zaznamenal prostor kuchyně a jídelny. Ten se v rámci původní přestavby rozšířil směrem do zahrady, obývací pokoj se tak posunul k ulici. Mezi ním a kuchyní vznikla příjemná jídelní část.
V návrhu chtěla architektka prostor jídelny více vymezit. Vznikla tak myšlenka hranolků, které vedou přes vestavnou skříň (najdete skryté úchytky?) na strop, a potom dolů kolem jídelního stolu z masivního dubu.
„Velmi si vážím toho, že se Martina s Danielem rozhodli pro změnu jejich domácího prostředí, protože od něj očekávali více než jen funkčnost. Mohli jsme tak v průběhu několika let úzce a příjemně spolupracovat,“ říká na závěr Iva Zezulová.
O projektu
Doba realizace: 2021 až 2025
Užitná plocha 1.NP: 86,5 m2
Užitná plocha podkroví: 63,5 m2