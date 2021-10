Za cihlovou fasádou se po rekonstrukci skrývá minimalistický interiér

Designéři se zaměřili na přestavbu stávajícího komerčního prostoru a spojení dvou bytů v horním patře, aby vznikla prostorná rezidence pro jednu rodinu.

„Hlavní myšlenkou bylo zachovat stávající fasádu,“ vysvětlují architekti. „Snažili jsme se respektovat minulost a zároveň jsme udělali mírné změny k vymezení starého a nového, včetně zaoblených cihlových sloupů, které jemně kontrastují s hranatou architekturou původní budovy.“

Stavba pochází z počátku dvacátého století a architekti s ohledem na vnější fasádu budovy jen v menší míře měnili stávající prvky. Interiér však bylo nutné předělat od nuly.

Na prvním místě pohodlí a soukromí

Část komerčních prostor byla zmenšena na polovinu a vytvořily se nové vstupy do obytných prostor a nové místo pro garáž. Původní vchod do bytů vyšší úrovně byl poté přemístěn z hlavní do vedlejší ulice, což klientovi zajistilo diskrétnější přístup do rezidence.

Uvnitř domu je patio s posezením a bujnou vegetací. „Vnitřní dvorek skutečně vytváří pro klienta velmi soukromý venkovní prostor,“ říkají architekti. „Také nám to umožnilo přivést dovnitř budovy dostatek přirozeného světla.“

Jedno z pater sestávající ze tří ložnic, kuchyně, jídelny, obývacího pokoje a dvou koupelen nechal klient zařídit pro hosty. Součástí rezidence jsou dvě střešní terasy.

Jemný a decentní, tak by se dal charakterizovat interiér rezidence. Architektům se podařilo vnést do obytných prostor mírné náznaky luxusu pomocí čistých linií a drobných detailů.

Ateliér úzce spolupracoval s dodavateli na vývoji specifických povrchových úprav, jako jsou olejované podlahy z dubového dřeva zajišťující rovnováhu tepla a barev, která prostupuje celým prostorem.

Minimalistický přístup Ateliéru Barda, který postrádá zdobení a překombinovanost, využívá citlivé kontrasty mezi bílými stěnami a černými doplňky. Architekti rovněž spolupracovali s místními řemeslníky na návrzích nábytku.

Patio pro majitele představuje oázu soukromí a klidu.