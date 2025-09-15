„Současná farma má plochu 1,5 ha s ambicí rozšíření na dvojnásobek. Do projektu jsme vstoupili, když hospodářská část farmy byla již zrekonstruovaná a areál začal poskytovat prostor pro letní sezonní akce,“ popisuje architektka Karolína Lupták z bratislavského studia Architektonická dílna Collegium, které se ujalo rekonstrukce.
Proměna od základů
Farma v malém příhraničním městečku Hainburg, které v té době patřilo do rakousko-uherské monarchie, byla založena na počátku 20. století. Majitel byl úspěšný a bohatý farmář, vlastnil zemědělskou půdu o rozloze 100 ha.
Jeho potomci v 60. letech farmu postupně upravili, ukončili chov domácích zvířat a v 80. letech bohužel přestavěli reprezentativní sídlo hodně necitlivými zásahy pro potřeby pouze dvoučlenné domácnosti.
Současný majitel odkoupil statek i s obytnou vilou v hodně zanedbaném stavu, proto rekonstrukce začala totální „očistou až na cihlu“. „Majitel nechal nejdřív udělat podlahové izolace v suterénu a také střešní izolace,“ upozorňuje architektka Luptáková.
Zmizet musely dodatečné necitlivé úpravy, u nichž se šetřilo na materiálech i konstrukcích. S nimi ostře kontrastovaly původní stavební prvky, které si i po více než sto letech zachovaly svou kvalitu.
|
Prvorepubliková vila v Brně vás zaskočí elegancí i hravostí. Podívejte se
„Původní zachované prvky vily, například kamenné schodiště s jednotlivými stupni zapuštěnými do nosného zdiva, stropní světlíky v centrální hale a podkroví, zámečnické práce zábradlí a masivní interiérové dveře, jsme očistili a obnovili. Jejich vzhled, design a přepracování se staly inspirací pro budoucí výraz obydlí,“ popisuje autorka projektu.
Její návrh kladl důraz na řemeslný detail a úctu k řemeslu. Všechny prvky interiéru (truhlářské, zámečnické, kamenické, sklenářské, šperkařské a umělecké) se vyráběly teprve po mnoha konzultacích mezi architekty a řemeslníky ze Slovenska a Čech.
Vila pro majitele i hosty
Třípodlažní stavba slouží majiteli k reprezentačním účelům. Ryze soukromý prostor majitele je v podkroví, které je řešené jako otevřený prostor, oddělená je pouze toaleta a části koupelny.
|
Téměř z ruiny se vila z roku 1912 proměnila v oslnivou krásku
Hostinské apartmány (nazvané po čtyřech slovenských objevitelích - Štefánik, Murgaš, Kempelen a Banič), knihovna, jídelna a obývací pokoj jsou ve zvýšeném přízemí s výhledem do zahrady. Jejich prostory slouží zároveň jako galerie a místo pro umělecká díla.
První podlaží, zčásti zapuštěné do terénu, pak slouží ke společenským setkáním a nabízí i zážitkovou kuchyň s oddělenou vinotékou. „Technické prostory chytré elektroinstalace, vzduchotechniky, chlazení a vytápění jsme umístili do dodatečné podzemní přístavby k objektu,“ objasňuje Karolína Lupták..
Prostory jednotlivých podlaží propojuje původní kamenné schodiště, které končí průhledem do přiznaného krovu věže.
|
Prvorepubliková vila září obnoveným šarmem i moderními prvky
Vila je dnes součástí farmy, která kromě rozlehlého sadu, chovu včel, produkce zemědělských plodin, chovu ovcí a drůbeže využívá obnovené prostory stodoly a skladů k pořádání společenských akcí.
Projekt architektka Katarína Lupták přihlásila do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.