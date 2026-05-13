Solidarita v novém. Jak nafouknout legendární řadovku od slavného architekta

Alena Řezníčková
Skvělý urbanismus i využití prefabrikace, to byl projekt architekta Františka Jecha (spolu s Hanušem Majerem a Karlem Storchem) na pražské Solidaritě. Dodnes oceňované první pražské sídliště, které vzniklo v letech 1947 až 1949 ve Strašnicích, tvoří 604 řadových domků a bytových domů. Krajní řadový dům však už potřeboval změnu, a to jak v interiéru, tak v užívání zahrady.
Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky tomu je zde dnes mnohem více světla.

Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky tomu je zde dnes mnohem více světla. | foto: Dalibor Dzurilla

Dřevěný fasádní obklad v kombinaci se zelenou barvou působí velmi příjemně.
Velký rozkládací stůl je od značky Kaplan nábytek.
Velký rozkládací stůl je od značky Kaplan nábytek.
Bílou kuchyň doplnil ostrůvek v dekoru dřeva.
„Návrh se vyvíjel v průběhu několika let a proměňoval se postupným poznáváním lokality, fungováním domu vůči světovým stranám, vztahem k východní předzahrádce i zadní západní zahradě i hlubším porozuměním historického architektonického konceptu, který respektuje původní kvality řadového domku,“ popisuje architektka Klára Vratislavová.

Projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

Světlo do domu

Při návrhu architektka vycházela z východně-západní orientace domu i životu ve třech podlažích, který jí připomínal například holandský přístup k bydlení. Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky tomu je zde dnes mnohem více světla.

Východní vstupní fasáda se zápražím a lavičkou je orientována k menší předzahrádce, západní naopak do zahrady se vzrostlými stromy. Propojení interiéru a exteriéru napomohlo i použití leštěného drátoskla ve vstupních dveřích a posuvného portálu, který velkoryse propojuje přízemí se zahradou.

Dřevěný fasádní obklad v kombinaci se zelenou barvou působí velmi příjemně.
Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky tomu je zde dnes mnohem více světla.
Velký rozkládací stůl je od značky Kaplan nábytek.
Velký rozkládací stůl je od značky Kaplan nábytek.
Bílou kuchyň doplnil ostrůvek v dekoru dřeva.
„Řadový domek má uvnitř šířku pouhých 4,2 m a při rekonstrukci bylo potřeba zvažovat a proměřovat každý centimetr. Už ve fázi návrhu jsme detailně promýšleli veškeré úložné prostory. Důraz jsme kladli na odlehčení přízemí, ve kterém nejintenzivněji probíhá rodinný a společenský život, a posun dalších funkcí do vyšších pater, které poskytují více soukromí,“ popisuje architektka Vratislavová.

Nové materiály volila s důrazem na udržitelnost a zdravé vnitřní prostředí. Přednost proto dostaly obnovitelné materiály, například dřevěné konstrukce stěn i stropů, dřevovláknité izolace a částečně hliněné omítky. V zimních měsících zvyšuje komfort řízená výměna vzduchu.

O projektu

Autor návrhu rekonstrukce a interiéru: Ing. arch. Klára Vratislavová

Spolupracuje s architektonickým studiem Prodesi/Domesi.

„Vedle navrhování staveb se věnuji i tématu veřejného prostoru a fungování obytných celků. Zajímá mě kvalitní urbanismus, jsem aktivní členkou spolku Sídliště Solidarita zaměřeného na kultivaci prostředí a ochranu identity sídliště, kde se zároveň věnuji technické dokumentaci řadových domů.

Formální vzdělání jsem získala na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze a v RWTH Aachen University.
Za zcela formující a určující pracovní zkušenost považuji SSM Architekten, Solothurn, Švýcarsko.“

Projektant: Jan Švarc
Tesařské prvky a konzultace technických řešení: Jakub Smeykal
Dodavatel oken a vstupních dveří: Pavel Sedláček, Castle okna
Truhlářské výrobky a repase historických dveří: Bakule truhlářství
Stavba: Radek Urban, Vost
Konzultace řešení zahradních úprav: Lenka Pomahačová

Východní fasáda před a po rekonstrukci

Materiály a výrobky:

  • podlahy: recyklované dubové parkety/borovicová prkna, slinutá probarvená dlažba: Etruria Design Hex
  • keramické obklady: Rako Color One 15×15 s glazovanou hranou
  • kuchyňská deska: Formica VirrVarr white s dubovou hranou
  • vnitřní schodiště: borovice, replika historického schodiště
  • interiérové dveře, kliky: repase původních
  • jídelní stůl: Kaplan nábytek, rozkládací stůl Gatta
  • vypínače a zásuvky: bakelitové dobové / doplnění THPG
  • otopná tělesa: Isan Atol
  • hliněné omítky: Picas
  • výmalba: Kreidezeit Gekkkosol jemnozrnná
  • vstupní dveře: replika historických, dřevěný rám, leštěné drátosklo, osazení repasované původní mříže
  • okna: smrkový profil s dřevěnou okapničkou, krycí nátěr RAL 150 50 10 / RAL 9010
  • dřevěný fasádní obklad: Ladenburger Trendfuge Kontrast 96×22, modřínové palubky s černým perem, bez povrchové úpravy
  • exteriérová dlažba, schody (zápraží, předzahrádka): Beton Těšovice, rozměr na míru, povrch více tryskaný
  • venkovní lavice: Egoe Bistrot, rozměr na míru
  • venkovní schodiště (zahrada): modřínová prkna bez povrchové úpravy
