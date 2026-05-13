„Návrh se vyvíjel v průběhu několika let a proměňoval se postupným poznáváním lokality, fungováním domu vůči světovým stranám, vztahem k východní předzahrádce i zadní západní zahradě i hlubším porozuměním historického architektonického konceptu, který respektuje původní kvality řadového domku,“ popisuje architektka Klára Vratislavová.
Projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.
Světlo do domu
Při návrhu architektka vycházela z východně-západní orientace domu i životu ve třech podlažích, který jí připomínal například holandský přístup k bydlení. Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky tomu je zde dnes mnohem více světla.
Východní vstupní fasáda se zápražím a lavičkou je orientována k menší předzahrádce, západní naopak do zahrady se vzrostlými stromy. Propojení interiéru a exteriéru napomohlo i použití leštěného drátoskla ve vstupních dveřích a posuvného portálu, který velkoryse propojuje přízemí se zahradou.
„Řadový domek má uvnitř šířku pouhých 4,2 m a při rekonstrukci bylo potřeba zvažovat a proměřovat každý centimetr. Už ve fázi návrhu jsme detailně promýšleli veškeré úložné prostory. Důraz jsme kladli na odlehčení přízemí, ve kterém nejintenzivněji probíhá rodinný a společenský život, a posun dalších funkcí do vyšších pater, které poskytují více soukromí,“ popisuje architektka Vratislavová.
Nové materiály volila s důrazem na udržitelnost a zdravé vnitřní prostředí. Přednost proto dostaly obnovitelné materiály, například dřevěné konstrukce stěn i stropů, dřevovláknité izolace a částečně hliněné omítky. V zimních měsících zvyšuje komfort řízená výměna vzduchu.
|
Skvělé sídliště Solidarita. Jak si žily dělnické rodiny v nových bytech v Praze
O projektu
Autor návrhu rekonstrukce a interiéru: Ing. arch. Klára Vratislavová
Spolupracuje s architektonickým studiem Prodesi/Domesi.
„Vedle navrhování staveb se věnuji i tématu veřejného prostoru a fungování obytných celků. Zajímá mě kvalitní urbanismus, jsem aktivní členkou spolku Sídliště Solidarita zaměřeného na kultivaci prostředí a ochranu identity sídliště, kde se zároveň věnuji technické dokumentaci řadových domů.
Formální vzdělání jsem získala na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze a v RWTH Aachen University.
Projektant: Jan Švarc
Materiály a výrobky: