Řadový domek si předělali svépomocí, jen za demolice ušetřili milion

„Je to dobré, přežili jsme to a jsme pořád spolu,“ pobaveně komentují rok a půl dlouhou rekonstrukci mladí manželé a rodiče malého syna. Dvougenerační řadový dům stojí v klidné, dnes vilové, původně dělnické čtvrti blízko centra východočeské metropole. Radka se v něm narodila, vyrůstala a žila tu s rodiči i babičkou.

„Společně jsme s Pavlem bydleli nejdřív v různých podnájmech v Praze a dojížděli jsme. Máme rádi přírodu, takže víkendy jsme obvykle stejně trávili někde na horách. V tu dobu byl náš dům už poloprázdný. Začali jsme proto přemýšlet o rekonstrukci,“ vzpomíná Radka.

Protože se Pavel řadu let vrcholově věnoval triatlonu, připouští, že právě určitý zápal pro věc a disciplína mu zůstaly. To se projevilo v nadšení nejenom pro stavění, ale i v odvaze jít do toho svépomocně.

K tomu ještě dodává: „Vyrůstal jsem v bytovce. Od svých čtrnácti let jsem chodil na brigády a přivydělával jsem si tím na sport. Veškeré dovednosti se mi teď hodily! Byli jsme samozřejmě i limitovaní rozpočtem. Kdybychom vše zadali firmě, tak jenom demoliční práce by nás stály milion.“

Lehce v nelehké době

Termín přestavby se trefil do období covidové pandemie, což bylo podle manželů, kteří se do náročné akce pustili sami, částečně i výhodné. „Pavel nemusel dojíždět do Prahy do práce, naši kamarádi nechodili do posilovny, ale k nám na stavbu. Pavlovi pomáhali kupříkladu s podlahami. Stejně tak se zapojili i rodiče. Do pokládky vinylové podlahy jsem se pustila s nimi, ale obložení tří schodů nám trvalo den. Na druhou stranu bylo všude zavřeno, tudíž jsme museli třeba keramické obklady vybírat jen pohledem přes výlohu obchodu,“ připomíná pobaveně Radka.

Nemovitost z roku 1925 není památkově chráněná, nicméně pár pravidel bylo nutné během její kompletní proměny zachovat: uliční fasádu včetně zdobných štuků či jednoho malého (nyní zaslepeného) okna vedle vstupu. Barevnost fasády si mohli majitelé zvolit. V průběhu let dům upravovali Radčini rodiče, ale základní dispozice patrového podsklepeného objektu, stejně tak i většina vnitřních konstrukcí a materiálů (které dosloužily), zůstaly v původním stavu.

„Podle realizovaných rekonstrukcí řadových domů zejména těch něčím specifických, například hodně úzkých apod., jsme na internetu hledali vhodného architekta. Rozhodli jsme se pro ateliér Stempel&Tesař architekti, kteří připravili studii,“ vzpomínají manželé.

A doplňují: „Než se pustili do projektu, položili nám několik otázek včetně té zásadní: Co se vám vybaví, když si sednete a představíte si vysněné bydlení. Jednoznačně jsme se shodli: spojení s přírodou, otevřený prostor a velký jídelní stůl.“

Víc místa, víc světla

Odstranění nosné příčky v dnes otevřeném obytném přízemí bylo podstatné pro budoucí fungování prostoru spojeného se zahradou. Strop nyní staticky podpírají dva ocelové nosníky. Plusem byl krov v dobré kondici, do nové střechy se povedlo dostavět nový arkýř. Po přestavbě je obytná do té doby nevytápěná půda. Jejím otevřením majitelé získali další místnosti, pracovnu, ateliér, jógové studio či hostinský pokoj.

Připouštějí, že dispozici domu překopali, aby vyhovovala modernímu bydlení. V přízemí je obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, v patře ložnice rodičů, dětský pokoj a šperkařská dílna. Koupelny v domě sice byly, ale zcela jinde. Do podsklepeného suterénu umístili technické zázemí a posilovnu.

„Měnili jsme rozvody, očistili jsme všechno na cihlu. To znamenalo nechat odvézt sto tun suti! Dům jsme zateplili, ve střeše jsme použili foukanou izolaci. Ta prostory pod střechou nezmenšila a zároveň jsme docílili parametrů pasivního domu,“ vysvětluje Pavel.

K lepšímu energetickému standardu přispívají dřevo-hliníková okna s trojsklem vyrobená na zakázku v Truhlářství Josef Schejbal. Interiér se zahradou přímo spojuje posuvný HS portál. Terasa zastřešená lepeným sklem Connex prodloužila rodině bydlení.

Pavel prozrazuje: „S její stavbou nám pomohli otec s bratrancem, kteří mají zkušenost s prací s kovem. Předem jsme ladili její výšku, což se ukázalo jako výhodné. Výhled do zahrady nic neruší. Když sedíme na pohovce, její konstrukci nevidíme a neblokuje ani přístup světla do interiéru.“

Domov jako ryzí klenot

Radka jako designérka šperku má k estetice blízko, tudíž si vzala na starost vybavení interiéru. Navrhla vestavěný a zakázkově vyrobený nábytek včetně kuchyňské linky, v domě si našla i místo pro svou šperkařskou dílnu. Kromě vysokoškolského studia designu a umění se několik let věnovala také modelingu. Směje se, když konstatuje, že kromě své práce ráda peče a vaří a boří tím mýty o modelkách.

Radka zároveň hodně cestovala, žila v Paříži i ve Spojených arabských emirátech, v Miláně pak navíc rovněž studovala. Vyučila se také v oboru zlatník, klenotník a řemeslo ještě posunula studiem oboru šperk v Římě, a to na nejstarší škole v Itálii. Pro svou nedávno založenou autorskou značku šperků Emmé dokonce v brzké době otevře v centru Hradce Králové vlastní showroom.

Díky tomu, že manželé šli při budování vysněného domova cestou svépomocného stavění, mohli si v některých případech finančně dovolit kvalitnější materiály a zařízení, například dýhované dveře nebo koupelnovou desku a okenní parapety z materiálu Technistone či nechat si kuchyň z laminátu Egger.

„Předtím jsme se celkem třikrát stěhovali. To nás vytrénovalo k tomu, že doma máme opravdu věcí. Ačkoli důvodem je také to, že máme zkrátka rádi vizuální klid. Když k nám přijde návštěva, občas se nás někdo zeptá, kdy si to tu už konečně zařídíme,“ komentují závěrem manželé jednoduchý čistý styl svého nového interiéru.