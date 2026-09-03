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Jako surikata, co hlídá ulici. Netradiční rodinný dům v Brně nejde přehlédnout

Alena Řezníčková
Vikýř vyčnívající nad okolní zástavbu vypadá jako surikata, která vyhlíží do...

Vikýř vyčnívající nad okolní zástavbu vypadá jako surikata, která vyhlíží do okolí. | foto: David Korsa

Část stropu je otevřená až do krovu, což opticky prostor místnosti zvětšuje.
Původní podoba domu
Kamna na dřevo připomínají atmosféru původního domu.
Jeden dřevěný box vlastně tvoří šatní skříně ze strany chodby, kuchyň i...
28 fotografií
Původní obec Kohoutovice „obklíčilo“ od 70. let minulého století sídliště. I proto působí tato brněnská čtvrť dost nesourodě. Architekti si tak mohli dovolit hodně netradiční renovaci rodinného domku, který stojí uvnitř jedné ze zatáček staré trasy Masarykova okruhu.

Před architekty z Ateliéru Kopecký stál nelehký úkol: zvětšit na vymezeném prostoru obytný prostor domu, aby rodina s dětmi měla dostatek prostoru a její členové i odpovídající soukromí.

Dům byl původně řadový, vedlejší rohová stavba však „padla za oběť“ rozšíření silnice. Místo ní je zde nyní malé parkoviště, protože v poměrně úzké ulici není dost parkovacích míst. To je problém, kterým trpí snad každé větší město.

Ložnici zabraly děti

„Stavební program jsme na sebe naskládali tak, aby ulice získala chybějící nároží. V přízemí najdete obývací prostor, který je díky přesunutí vchodu k sousedovu plnému štítu prosvětlený ze tří stran a otevřený prosklenou stěnou do dvorku,“ popisuje architekt Jan Kopecký.

Autoři rekonstrukce sice přišli s odvážným nápadem, že vytvoří velký nárožní vikýř s velkým oknem, v němž bude s mezipatrem převýšená ložnice rodičů. Jenže děti rozhodly jinak: ihned po nastěhování je nově vzniklý prostor nadchl tak, že místnost s krásným výhledem nad střechy sousedních domů do údolí zabraly. Rodiče měli prostě smůlu.

Část stropu je otevřená až do krovu, což opticky prostor místnosti zvětšuje.
Vikýř vyčnívající nad okolní zástavbu vypadá jako surikata, která vyhlíží do okolí.
Původní podoba domu
Kamna na dřevo připomínají atmosféru původního domu.
Jeden dřevěný box vlastně tvoří šatní skříně ze strany chodby, kuchyň i knihovnu z obývacího prostoru.
28 fotografií

Při pohledu z ulice máte pocit, že vikýř vypadá jako surikata, která si pečlivě hlídá své okolí.

V interiéru použili architekti jednoduché materiály, leštěný beton, světle mořené dřevo a bílou omítku. Najdete zde i původní recyklovanou střešní krytinu.

„Při bouracích pracích se pod dřevěnou podlahou našel starý korálkový náramek, jehož barvu jsme použili na vstupní dveře, aby se zachovala kontinuita místa,“ prozrazuje zajímavý detail architekt Kopecký.

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O projektu

Autor: Ing. arch. Jan Kopecký – Ateliér Kopecký, spolupráce Ing. Michaela Pánková Kopecká

Dokončení projektu: 2023

Rekonstrukci domu v Kohoutovicích nominovala mezinárodní porota soutěže Česká cena za architekturu 2026 mezi 25 nejlepších projektů.

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