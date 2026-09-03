Před architekty z Ateliéru Kopecký stál nelehký úkol: zvětšit na vymezeném prostoru obytný prostor domu, aby rodina s dětmi měla dostatek prostoru a její členové i odpovídající soukromí.
Dům byl původně řadový, vedlejší rohová stavba však „padla za oběť“ rozšíření silnice. Místo ní je zde nyní malé parkoviště, protože v poměrně úzké ulici není dost parkovacích míst. To je problém, kterým trpí snad každé větší město.
Ložnici zabraly děti
„Stavební program jsme na sebe naskládali tak, aby ulice získala chybějící nároží. V přízemí najdete obývací prostor, který je díky přesunutí vchodu k sousedovu plnému štítu prosvětlený ze tří stran a otevřený prosklenou stěnou do dvorku,“ popisuje architekt Jan Kopecký.
Autoři rekonstrukce sice přišli s odvážným nápadem, že vytvoří velký nárožní vikýř s velkým oknem, v němž bude s mezipatrem převýšená ložnice rodičů. Jenže děti rozhodly jinak: ihned po nastěhování je nově vzniklý prostor nadchl tak, že místnost s krásným výhledem nad střechy sousedních domů do údolí zabraly. Rodiče měli prostě smůlu.
Při pohledu z ulice máte pocit, že vikýř vypadá jako surikata, která si pečlivě hlídá své okolí.
V interiéru použili architekti jednoduché materiály, leštěný beton, světle mořené dřevo a bílou omítku. Najdete zde i původní recyklovanou střešní krytinu.
„Při bouracích pracích se pod dřevěnou podlahou našel starý korálkový náramek, jehož barvu jsme použili na vstupní dveře, aby se zachovala kontinuita místa,“ prozrazuje zajímavý detail architekt Kopecký.
|
Proměna u Dobříše: starý dům po prarodičích omládl v moderního šviháka
O projektu
Autor: Ing. arch. Jan Kopecký – Ateliér Kopecký, spolupráce Ing. Michaela Pánková Kopecká
Dokončení projektu: 2023
Rekonstrukci domu v Kohoutovicích nominovala mezinárodní porota soutěže Česká cena za architekturu 2026 mezi 25 nejlepších projektů.