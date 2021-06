Vila z první republiky má opět svůj styl a šarm. Díky architektům

Prvorepubliková vila ztratila dávno před renovací svůj někdejší vzhled. Na projektu k její obnově, který vznikl už v roce 2015, se kromě studia Mjölk architekti podílel také Ing. arch. Lukáš Holub. Dnes, rok po realizaci, vila opět získala svůj dobový půvab.

Navíc je zasazena do zahrady, jejíž nenásilné úpravy má na svědomí Atelier Partero. Statné borovice se rozpínají nad střechou vily a stříbrné praporky světla se odrážejí od vodní hladiny do zimní zahrady s fíkusem. Z dálky je slyšet projíždějící vlak a sem tam zavane vůně řeky, která se proplétá údolím nedaleko od domu.

Nutné změny

Cesta k současné podobě rodinné vily nebyla zcela jednoduchá. Nejprve byla zbourána nevhodná přístavba garáže a na její místo navrhli architekti jednoduchý vstup, který nyní nenarušuje charakter domu.

Kryté stání se sjezdem na komunikaci, umístěné na hranici pozemku, je přístupné po nově upravované pěší cestě k hlavnímu vstupu do domu i na stávající terasu. Dále byla provedena rekonstrukce stávajícího oplocení v délce téměř padesáti metrů směrem do ulice. To, zvláště za příznivého světla, tvoří na fasádě při pohledu z ulice zajímavý rastr.

Zásahy do domu

Charakter a hlavní hmota domu zůstaly při rekonstrukci zachovány. Vyměněna byla okna, objekt získal zateplení, novou omítku i střechu. Architekti dbali na to, aby fasáda i střecha měly obdobný charakter jako před začátkem rekonstrukce.

V interiéru pak došlo k dispozičním změnám, které si vyžádaly zvětšení některých otvorů v nosných stěnách, vybourání několika příček a zvětšení otvorů na fasádě směrem do zahrady. Dům tak nyní vyhovuje současným nárokům pro pohodlné bydlení čtyřčlenné rodiny.

Dispoziční řešení

Vstup se zádveřím je situován na severozápadní straně od ulice a hmotově je oddělen od obytné části. Přes zádveří s vestavěnými skříněmi se dostanete do haly se schodištěm do patra, se vstupem do pokoje pro hosty, do kuchyně a do hlavní obytné části domu s výstupem na terasu. V patře pak slouží pokoj pro dvě děti, pracovna, hlavní ložnice s koupelnou a se šatnou.

Zádveří se vstupními dveřmi od Truhlářství Alois Šuhaj obsahuje bohaté úložné prostory s posuvnými plnými dveřmi. Ukrývají i pračku se sušičkou.

Jednoduchost návrhu se promítá i do materiálového a barevného řešení. Materiály použité na původním objektu byly obměněny za stejné, avšak nové. Především jde o cihly, dřevo, ocel, beton, sklo, pálené tašky a keramickou dlažbu.

I barevně si vila s fontánou podržela primární umírněnost a eleganci. Společně s nadčasovostí stylu a citlivě zkombinovanými přidanými moderními prvky získala opět svou původní atmosféru.

„Od začátku se snažíme dělat vše nejlépe, jak jen to jde. Nevidíme rozdíl mezi městem, domem, rozhlednou, interiérem či kusem nábytku. Naším cílem je tvořit nejlepší architekturu a dělat naše klienty šťastnými. Když jsme vilu poprvé uviděli, nevypadala jako dnes. Byla zatížena nánosy, které se na ni v průběhu let nalepily. Dnes opět září,“ uzavírá Ing. arch. Jan Vondrák ze studia Mjölk architekti, autor projektu.