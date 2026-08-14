Výsledek proměny staré vily studiem Lenka Mírová architekti v jednom z prvních českých pokusů o takzvané zahradní město, které mělo nabídnout zdravé a levné bydlení v rodinných domech pro dělnickou třídu (!), dokázal, že se vyplatí použít původní prvky typické pro danou čtvrť.
Architekti, kteří „zahradní město“ navrhovali, byli na svou dobu velmi pokrokoví a také erudovaní. V celé čtvrti opakovali typizované prvky, jako jsou plotové tvarovky, tabulková okna, shodná zábradlí balkonů či teracové římsy. Výsledek tak působil elegantně a kultivovaně, což se bohužel o mnohých nových čtvrtích s rodinnými domy říci nedá.
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Staré je dobré
Architektka Míková se naopak snažila tyto prvky opět použít, ale zároveň vilu přizpůsobila současným požadavkům na bydlení. Původní hmotu domu tak nenásilně doplnila střešní nástavba s mírným uskočením. A protože její okna navazují proporcemi na původní členění, ani vás nenapadne, že nejde o původní podobu domu
Architekti se výborně vypořádali i se zateplením. Hrubší omítka i detaily fasády, například kolem nových špaletových oken, nové zateplení domu skvěle skryly. Na nástavbě už byla použitá jemnější zrnitost omítky.
Promyšlená je i úprava zahrady, při níž byly zachované vzrostlé původní stromy, které dům částečně zakrývají a ponechávají majitelům dostatek soukromí. Došlo i k obnově plotu, postavil se nový parkovací přístřešek propojený s venkovní kuchyní, bazén a zahradní domek pro děti.
Interiér inspirovaný původní dispozicí
Obytná plocha vily se díky nástavbě příjemně zvětšila, ale pokud jde o přízemí a patro, „drželi“ se autoři původní dispozice. Přízemí představuje hlavní obytné patro s kuchyní a jídelnou, první patro patří dětem, nástavba naopak rodičům, jimž nabídla velkorysý výhled i střešní terasu.
O projektu
Autoři: studio Lenka Míková architekti – Ing. arch. Lenka Míková, Ing. arch. Anna Matoušková
Spolupracovníci: Anna Lochmanová (zahradní úpravy)
Užitná plocha: 195 m² interiér + 380 m² zahrada
Dokončení realizace: 2023
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Minimalistický luxus nabízí byt, který zabral celé patro bytového domu
Projekt rekonstrukce prvorepublikové vily byl nominován v soutěži Česká cena za architekturu 2025.
Rekonstrukce chalupy od architektky Lenky Míkové se stala vítězem kategorie Soukromý interiér – rekonstrukce v soutěží Interiér roku 2017.