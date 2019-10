Propadla Fridě Kahlo. Za 65 tisíc korun má krásný pokoj, o jakém snila

Třetí série pořadu Bydlet jako..., kterou vysílá Česká televize, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Anna má ráda pestré barvy, klobouky, květiny a Fridu Kahlo. Vystudovala grafiku a momentálně se věnuje trochu odlišné činnosti – peče originální sušenky v jedné kavárně.

V provizorně zařízeném pronajatém pokoji potřebuje vyměnit téměř všechno. Nejvíc jí chybí plnohodnotná prostorná postel a stůl, u kterého by mohla tvořit, pracovat i stolovat. V místnosti by měla také vzniknout vhodná společenská zóna – koutek. Anna nemá kam uložit knihy a také by ráda měla otevřenou šatní skříň.

Má ráda umělkyni Fridu Kahlo, líbí se jí květiny, tmavé i pudrové barvy. Upřednostňuje antracitovou, petrolejovou, měděnou i zlatou. Na proměnu si Anna připravila padesát tisíc korun. Úkolu se ujala návrhářka Mirka Došlá.

Z původního zařízení pokoje nezůstalo nic. Místnosti dominuje velkoprostorová tapeta s nadrozměrnými květy. Na zbylých stěnách je světle růžová a antracitová. Stejné barvy jsou na tapetě. Zdi zdobí zarámované obrázky s tématikou Fridy Kahlo a kulaté zrcadlo.

V interiéru je také repasovaný odkladný stolek s květinovými motivy, které nanesla Anna pomocí „tetovací“ techniky. Konečně se také dočkala komfortní dvoulůžkové postele, dokonce s osvětlenými nebesy. Pod oknem našel místo stůl z bazaru. Má nově natřené nohy a horní desku.

V rohu stojí staré křeslo z druhé ruky potažené novým polstrováním a s područkami se starou patinou. Protější stěnu zaplnily dvě otevřené šatní skříně částečně zakryté závěsy z třásní. Nad nimi je zavěšená police.

Do rozpočtu se návrhářka nevešla. Původní plánovaná částka vyskočila na šedesát pět tisíc korun. Anna díky proměně získala místo pro práci, ukládání věcí, prostor na spaní a zázemí pro návštěvy. Z výsledku je nadšená.