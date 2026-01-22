Byt v Římě po proměně nemá žádné klasické dveře, zato zavěšenou postel

V srdci čtvrti Monti, jedné z nejbohatších historických a kulturně vrstevnatých částí Říma, se zcela proměnil podkrovní byt o rozloze přibližně 100 m². Interiér teď funguje jak pro běžné bydlení, tak umožňuje majitelům přijímat rodinu a přátele, což je pro italský způsob života velmi důležité.
Nad kulatým stolem visí závěsné svítidlo s výrazným sochařským charakterem.

Nad kulatým stolem visí závěsné svítidlo s výrazným sochařským charakterem. | foto: Francesca Maiolino

„Plovoucí“ postel s integrovanými nočními stolky vypadá, jako kdyby se volně...
Na stěny ložnice použila architektka materiál Argille, zcela přírodní stěrkovou...
Architektka vsadila na vyvážený otevřený prosto, kterým lze volně procházet.
Televizní stěna byla vyrobená na míru, hlavní ložnici oddělují od „televizní“...
Architektka Giulia Scarnecchia vsadila na komfort a rafinovaný výběr materiálů a také vyvážený otevřený prostor. Kuchyň, obývací pokoj, ložnice a koupelna spolu plynule komunikují, přičemž si každá místnost zachovává svou identitu. Tomu napomáhá i použití speciálních stěrek Argille a Perfect Combination od HD Surface na stěny, které fungují jako spojující prvek.

Centrum bytu

Kuchyň v barvě mocca má netradiční kulatý stůl, nad kterým visí závěsné svítidlo s výrazným sochařským charakterem. Tento prvek se stal vizuálním středobodem prostoru a vytváří výrazný, ale harmonický kontrast s obkladem Argille v barvě sádry, který pokrývá stěny a pokračuje do obývacího pokoje.

Podkrovní byt „nafouklo“ vše bílé, výmalba, trámy, podlaha i nábytek

Navazující TV zónu tvoří na míru vyrobená stěna, také obložená Argille, aby podtrhla jednotu projektu.

Rezidenci doplňují dvě ložnice, obě s koupelnou. Hlavní ložnice, přístupná z TV zóny přes zatemňovací skla, je koncipována jako intimní a útulný prostor. „Plovoucí“ postel s integrovanými nočními stolky je zavěšena na stěně s tapetou s dekorem modré oblohy, což přispívá k pocitu lehkosti.

A co je vlastně Argille? Jde o zcela přírodní stěrkovou omítku složenou z jílu, rostlinných celulózových vláken, přírodního vápna a mikronizovaného mramorového prášku. Její zrnitá struktura vytváří nepravidelné a živé povrchy, které dokážou proměnit světlo v měkké a rozptýlené odlesky. Argille je ideální materiál pro rekonstrukce nejen ve starších objektech, je to totiž prodyšný materiál, který přirozeně reguluje teplotu a vlhkost.

Koupelna je koncipována jako přirozené rozšíření místnosti: sprcha a umyvadlo mohou být odděleny poloprůhlednými posuvnými skleněnými dveřmi, s vnitřní mřížkou ve skle a minimálním bronzovým profilem.

Povrchy zde pokrývá dekorativní systém PerfectCombination, který kombinuje přirozenost a spontánnost betonu s odolností, pružností a nepropustností pryskyřice, což umožňuje maximální designovou variabilitu.

Mají podkrovní byt pro gurmánské zážitky i pohodlný život rodiny

Snaha o umírněný minimalismus se odráží také ve volbě technického vybavení: podhled integruje osvětlení, skrytý zvukový systém a stropní sálavé vytápění, zatímco osvětlení je zcela řízeno systémem, který umožňuje přesné a diskrétní ovládání atmosféry.

O projektu

Místo: Řím
Rok realizace: 2025
Typologie: Soukromá rezidence
Autor projektu: Arch. Giulia Scarnecchia

