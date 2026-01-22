Architektka Giulia Scarnecchia vsadila na komfort a rafinovaný výběr materiálů a také vyvážený otevřený prostor. Kuchyň, obývací pokoj, ložnice a koupelna spolu plynule komunikují, přičemž si každá místnost zachovává svou identitu. Tomu napomáhá i použití speciálních stěrek Argille a Perfect Combination od HD Surface na stěny, které fungují jako spojující prvek.
Centrum bytu
Kuchyň v barvě mocca má netradiční kulatý stůl, nad kterým visí závěsné svítidlo s výrazným sochařským charakterem. Tento prvek se stal vizuálním středobodem prostoru a vytváří výrazný, ale harmonický kontrast s obkladem Argille v barvě sádry, který pokrývá stěny a pokračuje do obývacího pokoje.
Navazující TV zónu tvoří na míru vyrobená stěna, také obložená Argille, aby podtrhla jednotu projektu.
Rezidenci doplňují dvě ložnice, obě s koupelnou. Hlavní ložnice, přístupná z TV zóny přes zatemňovací skla, je koncipována jako intimní a útulný prostor. „Plovoucí“ postel s integrovanými nočními stolky je zavěšena na stěně s tapetou s dekorem modré oblohy, což přispívá k pocitu lehkosti.
A co je vlastně Argille? Jde o zcela přírodní stěrkovou omítku složenou z jílu, rostlinných celulózových vláken, přírodního vápna a mikronizovaného mramorového prášku. Její zrnitá struktura vytváří nepravidelné a živé povrchy, které dokážou proměnit světlo v měkké a rozptýlené odlesky. Argille je ideální materiál pro rekonstrukce nejen ve starších objektech, je to totiž prodyšný materiál, který přirozeně reguluje teplotu a vlhkost.
Koupelna je koncipována jako přirozené rozšíření místnosti: sprcha a umyvadlo mohou být odděleny poloprůhlednými posuvnými skleněnými dveřmi, s vnitřní mřížkou ve skle a minimálním bronzovým profilem.
Povrchy zde pokrývá dekorativní systém PerfectCombination, který kombinuje přirozenost a spontánnost betonu s odolností, pružností a nepropustností pryskyřice, což umožňuje maximální designovou variabilitu.
Snaha o umírněný minimalismus se odráží také ve volbě technického vybavení: podhled integruje osvětlení, skrytý zvukový systém a stropní sálavé vytápění, zatímco osvětlení je zcela řízeno systémem, který umožňuje přesné a diskrétní ovládání atmosféry.
O projektu
Místo: Řím