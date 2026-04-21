Umístění domu na samotě u lesa v mírně kopcovité krajině bylo pro majitele z Prahy ideální. Našel zde skvělé místo pro odpočinek pro sebe, pro svou rodinu i přátele.
„Dům čelí příjezdové silnici kamennou zdí s dřevěnými vraty do stodoly. Za ní se ukrývá objekt situovaný na okraji pozemku s výhledem do přilehlého lesa. Investor se rozhodl nemovitost zvelebovat postupně. V roce 2020 proběhla první etapa rekonstrukce, která upravila exteriér domu a interiér prvního podlaží. Majitelé nás následně oslovili, abychom se ujali přestavby podkroví s rozsáhlou užitnou plochou,“ popisuje architektka Petra Ciencialová z ateliéru Plus One Architects.
Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
Podkroví v tmavých odstínech
„Zadáním bylo vytvořit útulné a relaxační zázemí pro širší rodinu a přátele, s dostatkem soukromí uvnitř i vůči okolní přírodě. Návrh navazuje na spodní patro pouze vybranými materiály, masivním smrkovým dřevem a prací s původní kamennou zdí,“ vysvětluje Petra Ciencalová.
V horním patře tak převládají tmavé odstíny a syrové materiály, díky nimž vznikla požadovaná atmosféra. Pomocí speciálně navrženého osvětlení a tmavých barev vznikl až překvapivě příjemný prostor navozující klidnou atmosféru, která pomáhá při relaxaci.
Pokud jde o dispozici, byly nutné zásahy do konstrukce krovu, aby se mohla rozšířit užitná plocha. Podlaha se zvýšila dřevěným podbitím, podařilo se tak sjednotit výškovou úroveň, což si vyžádalo i nové schodiště ze spodního patra.
„Úpravy podkroví nám umožnily osadit původní otvory v kamenné stěně novými okny a přivést denní světlo hluboko do dispozice. Světlo tak vstupuje do prostoru spíše nepřímo a podporuje klidnou atmosféru,“ objasňuje architektka Kateřina Průchová.
Chalupa v Jizerkách čerpá z tradice, ale láká i na moderní pohodlí
Zvýšením podlahy jsou okna vůči podlaze částečně zapuštěná, v místnosti jsou tak vidět pouze horní rámy. Přidanými okenicemi lze citlivě regulovat soukromí i míru propojení s okolní krajinou.
Interiér architektky rozdělily dispozičně i pocitově na dvě části. Soukromou zónu tvoří ložnice a šatna v tmavých odstínech, pokoje pro hosty evokující „hotelový prostor“ jsou naopak světlejší a střídmější.
Obě zóny propojuje centrální společenská místnost s barem, sezením a pracovním koutem. Poblíž schodiště je společná koupelna a toaleta. Pro léto jsou připravené klimatizační jednotky, aby zde byla příjemná teplota, v zimě se o teplo starají radiátory, ale také nové těsnění dveří i oken a zejména posuvná stěna na schodišti oddělující první patro.
Černá žula je nepřehlédnutelná
Jako dominantní materiál použily autorky černou masivní žulu, a to v koupelně nebo jako barový stůl ve společenské místnosti. Ten plynule přechází do pracovní desky až ke zkosené střeše.
Původní kamenná stěna zůstala přiznaná. Tyč instalovaná uprostřed společenské místnosti umožnila zavěšení otočné televize na speciálním háku tak, jak si přál majitel. Atmosféru podkroví dotváří nepřímé osvětlení.
Výhodou realizace byla hluboká znalost domu rodinou investora. „Majitelé od začátku věděli, že nechtějí rekonstrukci uspěchat. Důležité pro ně bylo udělat ji promyšleně a kvalitně, i kdyby to mělo trvat déle,“ říká autorka návrhu architektka Petra Ciencialová. Na stavebních i řemeslných pracích se podíleli místní řemeslníci, jejichž zručnost byla pro postupnou proměnu chalupy zásadní.
„Rekonstrukce tak nevznikla jako radikální proměna, ale jako další vrstva v postupném vývoji domu. Podkroví dnes nabízí prostor pro setkávání, ale i klidné zázemí, které pracuje s tmou, materiálem a světlem jako s nástroji soustředění a relaxace,“ říkají na závěr autorky projektu.
O projektu
Základní popis: Rekonstrukce podkroví chalupy na Vysočině
Studio: Plus One Architects - Petra Ciencialová, Kateřina Průchová
Spolupráce: Tereza Thérová
Rok projektu: 2023
Rok dokončení: 2025
Plocha: 160 m2