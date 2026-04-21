Z tmavé půdy úchvatné bydlení. Podívejte se na proměnu chalupy na Vysočině

Alena Řezníčková
Podkroví. To je prostor, kde lze nejlépe vykouzlit intimní prostor a romantickou atmosféru. V případě chalupy to platí dvojnásob. O tom vás nejlépe přesvědčí i přestavba na Vysočině podle návrhu ateliéru Plus One Architects.
V podkroví převládá masivní smrkové dřevo, kamenná zeď zůstala zachovaná. | foto: Radek Šrettr Úlehla

Umístění domu na samotě u lesa v mírně kopcovité krajině bylo pro majitele z Prahy ideální. Našel zde skvělé místo pro odpočinek pro sebe, pro svou rodinu i přátele.

„Dům čelí příjezdové silnici kamennou zdí s dřevěnými vraty do stodoly. Za ní se ukrývá objekt situovaný na okraji pozemku s výhledem do přilehlého lesa. Investor se rozhodl nemovitost zvelebovat postupně. V roce 2020 proběhla první etapa rekonstrukce, která upravila exteriér domu a interiér prvního podlaží. Majitelé nás následně oslovili, abychom se ujali přestavby podkroví s rozsáhlou užitnou plochou,“ popisuje architektka Petra Ciencialová z ateliéru Plus One Architects.

Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

V prostoru přibyla střešní okna, která vpouštějí dovnitř příjemné denní světlo.
Byly nutné zásahy do konstrukce krovu, aby se mohla rozšířit užitná plocha.
Jako dominantní materiál použily autorky černou masivní žulu, například na barový stůl.
Posuvná stěna na schodišti oddělující první patro pomáhá prostor v zimě snadněji vytopit.
Podkroví v tmavých odstínech

„Zadáním bylo vytvořit útulné a relaxační zázemí pro širší rodinu a přátele, s dostatkem soukromí uvnitř i vůči okolní přírodě. Návrh navazuje na spodní patro pouze vybranými materiály, masivním smrkovým dřevem a prací s původní kamennou zdí,“ vysvětluje Petra Ciencalová.

V horním patře tak převládají tmavé odstíny a syrové materiály, díky nimž vznikla požadovaná atmosféra. Pomocí speciálně navrženého osvětlení a tmavých barev vznikl až překvapivě příjemný prostor navozující klidnou atmosféru, která pomáhá při relaxaci.

Pokud jde o dispozici, byly nutné zásahy do konstrukce krovu, aby se mohla rozšířit užitná plocha. Podlaha se zvýšila dřevěným podbitím, podařilo se tak sjednotit výškovou úroveň, což si vyžádalo i nové schodiště ze spodního patra.

„Úpravy podkroví nám umožnily osadit původní otvory v kamenné stěně novými okny a přivést denní světlo hluboko do dispozice. Světlo tak vstupuje do prostoru spíše nepřímo a podporuje klidnou atmosféru,“ objasňuje architektka Kateřina Průchová.

Chalupa v Jizerkách čerpá z tradice, ale láká i na moderní pohodlí

Zvýšením podlahy jsou okna vůči podlaze částečně zapuštěná, v místnosti jsou tak vidět pouze horní rámy. Přidanými okenicemi lze citlivě regulovat soukromí i míru propojení s okolní krajinou.

Interiér architektky rozdělily dispozičně i pocitově na dvě části. Soukromou zónu tvoří ložnice a šatna v tmavých odstínech, pokoje pro hosty evokující „hotelový prostor“ jsou naopak světlejší a střídmější.

Obě zóny propojuje centrální společenská místnost s barem, sezením a pracovním koutem. Poblíž schodiště je společná koupelna a toaleta. Pro léto jsou připravené klimatizační jednotky, aby zde byla příjemná teplota, v zimě se o teplo starají radiátory, ale také nové těsnění dveří i oken a zejména posuvná stěna na schodišti oddělující první patro.

Černá žula je nepřehlédnutelná

Jako dominantní materiál použily autorky černou masivní žulu, a to v koupelně nebo jako barový stůl ve společenské místnosti. Ten plynule přechází do pracovní desky až ke zkosené střeše.

Původní kamenná stěna zůstala přiznaná. Tyč instalovaná uprostřed společenské místnosti umožnila zavěšení otočné televize na speciálním háku tak, jak si přál majitel. Atmosféru podkroví dotváří nepřímé osvětlení.

Výhodou realizace byla hluboká znalost domu rodinou investora. „Majitelé od začátku věděli, že nechtějí rekonstrukci uspěchat. Důležité pro ně bylo udělat ji promyšleně a kvalitně, i kdyby to mělo trvat déle,“ říká autorka návrhu architektka Petra Ciencialová. Na stavebních i řemeslných pracích se podíleli místní řemeslníci, jejichž zručnost byla pro postupnou proměnu chalupy zásadní.

„Rekonstrukce tak nevznikla jako radikální proměna, ale jako další vrstva v postupném vývoji domu. Podkroví dnes nabízí prostor pro setkávání, ale i klidné zázemí, které pracuje s tmou, materiálem a světlem jako s nástroji soustředění a relaxace,“ říkají na závěr autorky projektu.

O projektu

Základní popis: Rekonstrukce podkroví chalupy na Vysočině

Studio: Plus One Architects - Petra Ciencialová, Kateřina Průchová

Spolupráce: Tereza Thérová

Rok projektu: 2023

Rok dokončení: 2025

Plocha: 160 m2

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a...

První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s...

Útěk z Dobříše do Prahy. Sen o vlastním domě se změnil v rekonstrukční peklo

Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen...

Když manželé se třemi dětmi kupovali starší domek v Dobříši, nikdy by je nenapadlo, jaké hrůzy na ně čekají. Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen nervy, ale i...

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

Z tmavé půdy úchvatné bydlení. Podívejte se na proměnu chalupy na Vysočině

V podkroví převládá masivní smrkové dřevo, kamenná zeď zůstala zachovaná.

Podkroví. To je prostor, kde lze nejlépe vykouzlit intimní prostor a romantickou atmosféru. V případě chalupy to platí dvojnásob. O tom vás nejlépe přesvědčí i přestavba na Vysočině podle návrhu...

21. dubna 2026

Hausbót Anna je na prodej. Romantika v Holešovicích vyjde na 9,99 milionu

Bydlení na vodě je na prodej za 9,99 milionu korun.

Hausbót Anna má dispozici 2+kk, kotví v přístavu v pražských Holešovicích a je na prodej za 9,99 milionu korun. Zajímavé bydlení v sobě propojuje romantiku s městským komfortem.

21. dubna 2026

Plot jako vstupní vizitka domu: na detailech záleží

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

Přístup k oplocení se v posledních letech výrazně změnil. Ploty dnes kombinují moderní materiály, čistý design i technologická řešení, která zvyšují komfort každodenního používání.

20. dubna 2026  10:42

Proč je osvětlení nejdůležitější prvek interiéru? Ovlivní náladu i zdraví

Ve spolupráci
Jak vybrat osvětlení, které zvětší byt a zlepší spánek?

Při zařizování domova často věnujeme týdny výběru té správné pohovky nebo barvy kuchyňské linky. Přesto o tom, jak se v daném prostoru budeme skutečně cítit, rozhoduje něco mnohem prchavějšího:...

20. dubna 2026

Útěk z Dobříše do Prahy. Sen o vlastním domě se změnil v rekonstrukční peklo

Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen...

Když manželé se třemi dětmi kupovali starší domek v Dobříši, nikdy by je nenapadlo, jaké hrůzy na ně čekají. Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen nervy, ale i...

20. dubna 2026

Z chlívku má moderní bydlení. Kutil Libický dva roky stavěl chytře řešený dům

Býval to chlívek pro prasata a králíkárna, dnes je z něj luxusní minidomek s...

Spojit příjemné s užitečným nabírá v případě moderátora a kutila Pepy Libického zcela nový rozměr. V rámci natáčení pořadu Libovky Pepy Libického mu totiž na zahradě vyrostl moderní tiny house, ve...

20. dubna 2026

Druhý obývák pod širým nebem: Co dnes nesmí chybět moderní zahradě?

Ve spolupráci
Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů

Představa ideální zahrady prošla v posledních letech zásadní transformací. Už to není jen pečlivě střižený trávník a záhon s rajčaty. Stále častěji se setkáváme s pojmem koncept zahrady jako druhého...

19. dubna 2026

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

19. dubna 2026

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

18. dubna 2026

Střechu vlastně nepotřebujete, když se vám nad domem vznáší skála

Vmáčknuté do skulin, vmezeřené do každé průrvy, kopírující profil členitého...

Okouzlující španělská Andalusie má krás na rozdávání, ale třítisícové městečko Setenil de las Bodegas vyniká i nad tamní bohatý průměr. Patří totiž současně k nejmalebnějším a přitom nejneobvyklejším...

18. dubna 2026

Ministerstva, paláce i vodní díla. František Roith proslul jako autor mnoha unikátních staveb

Zřejmě nejznámějším Roithovým dílem je Městská knihovna na Mariánském náměstí v...

Kolem jeho staveb můžeme v Praze denně chodit; znají je i mimopražští, a to třeba ze záběrů televizního zpravodajství. Architekt František Roith pomohl našemu hlavnímu městu, aby bylo ještě...

17. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a...

První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s...

17. dubna 2026

