Neuvěřitelná proměna domu ze 16. století. Z místa hrůzy je luxusní bydlení

Křehký křišťál aneb proč musela nahá modelka viset pověšená za nohy

Éterická múza svírající ve svých rukách křišťálový glóbus vyrobený ve sklárnách Moser, to je už 25 let symbol MFF v Karlových Varech. Zatímco o náročnosti práci sklářů se za 168 let existence této...