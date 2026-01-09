I bydlení v pražském pavlačovém domě může být úžasné. Podívejte se

Pavlačový dům v pražských Nuslích z přelomu 19. a 20. století potřeboval rekonstrukci. A opravdu velkou. Vzniklo zde 15 bytů, avšak každý jiný, všechny s výhledem do Nuselského údolí.
Nasvícením klenutého stropu pavlačí vznikl nádherný optický efekt.

foto: BoysPlayNice

Byty v přízemí mají příjemné předzahrádky.
Klenutý strop pavlačí doplnilo elegantní jednoduché zábradlí.
Klenutý strop pavlačí doplnilo elegantní jednoduché zábradlí.
Výhled dokazuje, že i Nusle mají své kouzlo...
„Základem proměny celého domu se stalo vybudování kompaktních dispozic a prostorových detailů, které redefinovaly řadu již zastaralých funkcí budovy. Pavlače, dříve sloužící jako společné otevřené chodby se vstupy do bytů, nyní přebírají úlohu soukromých balkonů,“ popisuje architektka Petra Ciencialová ze studia Plus One Architects, které stojí za celým projektem rekonstrukce.

Autoři se věnovali pečlivě všem detailům, od klenutého strop pavlačí, jehož strukturu spodního bednění zjemňují keramická šachová dlažba a subtilní kování zábradlí, až po dvorek, přístupný všem obyvatelům domu, který dotvářejí udržované předzahrádky patřící k přízemním bytům. Sedlovou střechu krytou betonovými taškami otevírají velkorysá ateliérová okna.

Projekt studio přihlásilo do desátého ročníku Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Ve starém pavlačovém domě vznikly půvabné garsonky se stylovými prvky

Společné prostory

Důraz kladli architekti na sdílené prostory, jejichž podoba měla v minulosti u bytových městských domů reprezentativní charakter. Autoři zachovali uspořádání a částečně i materiálové provedení. Štukové omítky chodeb laděné do pudrových odstínů šedé a růžové čerpají inspiraci z dobové výmalby, její nepravidelné mapy volně odkazují na zdobné prvky starých pavlačových budov.

V tmavším tónu na ně navazují kazetové vchodové dveře do jednotlivých bytů a poštovní schránky z hnědé žíhané dýhy. Podlahy chodeb kombinují litou stěrku se zachováním maloformátové dlažby lokálně vyskládané před vstupy do bytů.

„Hlavní dominantou sdílených prostor se stalo původní křivočaré schodiště, jehož kamenné stupně byly pouze lehce vykartáčovány a ošetřeny finálním nátěrem,“ upozorňuje architektka Ciencialová.

Točitý tvar schodiště podtrhuje subtilní liniové svítidlo, které se vine napříč všemi patry. Podoba osvětlení vznikla ve spolupráci s designérkami a konstruktérkami ze studia Penocze.

Z pavlačového bytu bez toalety vzniklo půvabné bydlení s geniem loci

Byty s moderními dispozicemi

„Byty v prvním a druhém patře získaly pro dnešní dobu vhodnější dispozice, velkorysejší koupelny a některé i balkony. Vyztužení jejich stropů železobetonovými deskami posílilo statiku pater a zároveň do pokojů přibyl atraktivní vizuální prvek odhalených betonových stropů,“ popisuje architektka Kateřina Průchová.

Mezi prvním a druhým patrem je jediný mezonet s vlastním vchodem ze strany ulice. Nejvíce úprav si vyžádalo podkroví, kde se podařilo půdní prostor rozdělit na čtyři byty.

„Velkou výzvou bylo vyvarovat se podhledům, a naopak umístit maximum střešních oken i v místnostech, jako jsou koupelny. Kruhové světlíky nad jejich dveřmi pak přivádějí denní světlo i do vstupních chodeb. Přirozené osvětlení jsme u podkroví považovali za klíčovou hodnotu, ale podařilo se nám ho dostat i do místností v jiných patrech domu, doplňuje Kateřina Průchová.

Interiéry od designérů

Místo pouhého výběru hotových produktů ze showroomů vybrali autoři, ve spolupráci s konzultantskou společností Henceforth, přizvali další tvůrce. Na finální podobě interiéru se podíleli mimo jiné i designéři Kateřina Handlová, Lucie Koldová, František Jungwirth a další, kteří do projektu vnesli své jedinečné vize a přístupy.

Všechny bytové jednotky spojuje jednotný standard zahrnující laminátové podlahy s integrovaným elektrickým vytápěním a moderní koupelny kombinující zemité a bílé barvy. Ty doplňují otopné žebříky a sanitární vybavení od značek Grohe a Laufen.

Z žižkovského pavlačového domu se vyklubalo luxusní bydlení

V přízemních bytech byly zachovány původní konstrukční prvky, jako jsou valené klenby a niky, které spolu s odhalenými betonovými stropy podtrhují charakter historického domu a zároveň přinášejí vizuální i funkční hodnotu.

Vzorový byt v přízemí, realizovaný podle návrhu ateliéru Plus One Architects (tým tvořily Petra Ciencialová, Kateřina Průchová a Tereza Thérová), je vybavený nerezovou kuchyní s červeno-růžovými glazovanými obklady nizozemské značky Palet a praktickými profilovanými okenicemi pro zajištění soukromí i pro udržení chladu v teplých letních dnech.

Jediný mezonet v domě je výrazný díky betonovému monolitickému schodišti. Nejvyšší podlaží je navíc vybaveno klimatizačními jednotkami pro komfortní tepelné podmínky.

Vášnivé bydlení: autorka erotických pomůcek miluje svůj byt na pavlači

O studiu

Ateliér Plus One Architects založily v roce 2020 architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová. Spolupráci zahájily rekonstrukcí soukromé galerie současného umění v centru Prahy. Následovaly především přestavby bytů a domů v Praze a blízkém okolí.

Během krátké doby se však ateliéru podařilo rozšířit své působení i za hranice hlavního města, jejich realizace najdete napříč Českou republikou. Zájem odborné i široké veřejnosti vzbudily například projekty nové přístavby lázní v jihočeské Třeboni a rekonstrukce bytu v Karlových Varech. V současné době se věnují kromě privátních klientů i větším developerským zakázkám.

V roce 2023 vytvořil ateliér spolu s dalšími kreativními profesemi multidisciplinární tým s cílem spolupráce na návrhu českého pavilonu pro EXPO 2025. Za tento návrh s názvem Czech Mush Room získali Cenu poroty. Mezioborová spolupráce otevřela další možnosti vývoje ateliéru a jeho Plus aktivit ve formě kulturních akcí, které umožňují vzájemnou podporu, propagaci, ale především inspiraci.

V současnosti působí v ateliéru také Tereza Thérová, Kristýna Sedláková, Lucie Laštůvková a Tatiana Šebová.

