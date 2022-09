Z pavlačového bytu bez toalety vzniklo půvabné bydlení s geniem loci

Požadavek investora byl tedy jasný. Vytvořit uspořádání a vzhled tak, aby odpovídal soudobému stylu života, ideálně o velikosti 3 + kk. Stylově byl interiér pojednán v pastelových neutrálních barvách v minimalistických objemech.

V menší ložnici se spacím patrem a pracovním koutem dominuje druhá strana barevné kostky, po které vedou „skříňové“ schody.

„Provozně má byt sloužit jako nájemní, základními principy rekonstrukce byla tedy funkčnost, jednoduchost a variabilita tak, aby byt mohl sloužit rodině nebo pro spolubydlení. Zadání se stalo výzvou, jak s minimálními prostředky vytvořit soudobý byt se zachováním genia loci,“ vysvětluje architektka Eva Eisenreichová ze studia FOREVA architects, které se chopilo realizace náročného projektu.

Svůj projekt přihlásili autoři do soutěže Interiér roku 2021 v nové kategorii, a to Nízkonákladové bydlení. Mnohé jejich nápady by mohly posloužit i těm, kteří mají pro rekonstrukci svého bytu omezený rozpočet.

I pavlačový byt má svého genia loci

Staré byty v centru, byť bez sociálního zázemí mohou mít svého genia loci. Ten se v tomto případě odrazil hned na první pohled krásnými dobovými prvky v podobě parket, klik či výrazného lustru.

„V rámci projektu bylo třeba optimálně zónovat byt. Zázemí bylo vytvořeno v pojetí barevné kostky, vtisknuté do historické typologie bytu, přičemž její strop je využitý jako spací patro a technické zázemí,“ popisuje architektka Soňa Formanová, další z autorek návrhu.

Výhodou tohoto řešení je podle autorů plnohodnotná koupelna s přístupem přes dvoje dveře, a to bez rušení obytných místností a vytvoření prací niky. Ze strany chodby je utilitární kostka vizuálně sjednocena a doplněna sestavou háčků, které slouží i k otevírání dveří niky k pračce.

Nové umístění obývacího pokoje v srdci dispozice napomáhá minimalizovat chodby a zároveň dodává soukromí oběma ložnicím. Obývací pokoj disponuje kuchyní s vestavným úložným prostorem v minimalistických liniích. Kuchyně tak nenarušuje relativně malý prostor obývacího pokoje. Proto byly pečlivě vybrány i spotřebiče, zapadající barevně do konceptu kuchyně.

Barvy v hlavní roli

Zachovat se podařilo i původní kování dveří.

„Celý byt byl pojednán na klíč a díky tomu se podařilo sladit veškeré prvky. Barevná škála se upravovala během rekonstrukce, na základě odkrytých plastických škrábaných omítek. Rozhodli jsme se nechat vyniknout historii bytu dobovými repasovanými prvky v kombinaci s výraznou barevností odkrytých ploch,“ objasňuje architektka Eisenreichová

Barvy vybavení ve světlých odstínech béžové, šedé a kontrastní tyrkysové vybrali autoři záměrně tak, aby omítkám nekonkurovaly, ale naopak je doplnily. Kontrastní tyrkysová barva je nosnou barvou nových konstrukcí, tedy tvoří barvu kostky, a to ze všech stran prostoru. V barevné škále byly vybrány i obklady s florálním motivem, které do interiéru přináší drobnější detail a příjemné měřítko.

Autoři Ing. arch. Eva Eisenreichová, Ing.arch. Soňa Formanová a Ing.arch. Ondřej Žák – studio FOREVA

Konečně vlastní WC! Tato změna dodala bytu konečně kvalitu odpovídající současným nárokům na bydlení.