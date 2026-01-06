V panelákovém 2+1 dispozici nezměnili, přesto vznikla úžasná proměna

Majitelka bytu 2+1 v Praze na Spořilově se rozhodla pro totální rekonstrukci. Jen její zadání pro designéry nebylo jednoznačné: zvažovala pronájem, ale také využití v rodině pro staršího syna, případně pro návštěvy ze zahraničí. Autoři se tak rozhodli vytvořit příjemný byt, který bude mít univerzální využití.
Oblouk jak na stěně koupelny, tak na vestavěné skříni zcela změnil ráz chodby.

Oblouk jak na stěně koupelny, tak na vestavěné skříni zcela změnil ráz chodby. | foto: Jaroslav Kvíz

Chodbu a kuchyň sjednotila velkoformátová dlažba ve světlém dekoru
Každý centimetr byl využitý, aby vznikl dostatek úložných prostor.
„V návrhu je vidět, že změna dispozice nemusí být zásadní, a přesto dokáže posunout byt k dnešním standardům. Pokoje totiž zůstaly na stejných pozicích. Změny jsme dosáhli především vytvořením důmyslných úložných prostor, optickým propojením a otevřením prostoru,“ vysvětluje Ing. Alena Koubová ze studia Kouba interier, které se ujalo rekonstrukce.

Původní stav

V původním stavu byl byt koncipován jako 2+1. V úzké chodbě fungovaly niky na skříně, vstup do umakartové koupelny a WC a do obývacího pokoje i kuchyně. Chodba působila jako omezený prostor přeplněný dveřmi.

Kuchyňskou linku oddělovaly od hlavního obytného prostoru hned dvoje dveře. Obývací pokoj byl poměrně prostorný, ložnice pak přístupná z obývacího pokoje i z kuchyně. Prostě klasická dispozice, s jakou se lze ve starších typech panelových bytů často potkat.

Byt u Týnského chrámu poničila stěrka a plovoučka, naštěstí přišla záchrana

Nový stav

„V nové dispozici jsme se snažili především o vytvoření dostatku úložných prostor a optické otevření a prosvětlení bytu. Koupelna a WC zůstaly na svých původních místech. Právě realizace koupelny pro nás byla největší výzvou. Jednu stěnu sprchového koutu tvoří luxfery, v místnosti je množství nik na úložné a odkládací prostor. Zkombinovat vše tak, aby celek působil harmonicky, nebylo vůbec jednoduché,“ vysvětluje Alena Koubová.

Chodba se rozšířila, jednak pro získání další skříně vedle komory, a také pro lepší propojení obývacího pokoje s kuchyní. Kuchyňská linka je také na původním místě, nicméně využitím nábytku na míru je mnohem efektivnější a vlastně větší. Do rohu se vešel i příjemný jídelní stůl.

Obývací pokoj se zmenšil o komoru jako hlavní úložný prostor v bytě.
Do ložnice se vstupuje posuvnými dveřmi do pouzdra, v nice je připravený prostor pro vestavěnou skříň.

Velké zázraky v malém panelovém bytě. Úžasná proměna z 2+kk na 3+kk

Detaily a materiálové řešení

Na první pohled návštěvníka bytu zaujmou oblouky, a to jak na stěně koupelny, tak na vestavěné skříni. Tento pracný detail zcela změní ráz chodby, žádné ostré rohy, ale plynulý pohyb a volnost.

„Oblouk je samozřejmě složitější na výrobu, vše musí ve výsledku přesně sedět a pasovat. Nicméně prostoru to vždy velmi pomůže a naše technologie si s tímto detailem poradí,“ doplňuje Ing. Martin Kouba, který ve společnosti vede výrobu nábytku.

V koupelně byly použité obklady se skleněným designem, výborně korespondují s luxferovou stěnou. Chodbu a kuchyň sjednotila velkoformátová dlažba ve světlém dekoru, velmi příjemný a praktický materiál. V pokojích jsou položené nové parkety. „Jako vždy jsme si vyhráli s napojením jednotlivých materiálů tak, aby nemusela být použita přechodová lišta,“ upozorňuje Alena Koubová.

V paneláku vyřízli kus stropu a propojili dva byty. Vznikl mezonet

Kuchyňská linka je v dekoru bílé a dubu, doplněná o černou pracovní desku z kompaktního laminátu. Mezi skříňkami je sklo, opět odlehčující prvek, který je zároveň praktický na údržbu. Do kuchyně se vešly všechny obvyklé spotřebiče včetně vestavné pračky.

Černé detaily procházejí celým bytem: v koupelně na bateriích, zástěně, dveřním kování, v kuchyni na pracovní desce i židlích. Zajímavostí je sušák na boty v komoře, rodina je totiž velmi sportovně založená a byl to jeden z jejích požadavků.

O autorech projektu

Ing. Alena Koubová
*1979
Absolventka Fakulty stavební ČVUT. Od dokončení studií se zaměřuje na rekonstrukce bytů a interiéry. Od roku 2007 pracuje v rodinném studiu Kouba interier, kde mimo jiné řídí stavební práce.

Ing. Martin Kouba
*1979
Vystudoval Dřevařské inženýrství na ČZU. V roce 2003 začal navrhovat a vyrábět nábytek. V roce 2006 založil studio Kouba interier, které se zaměřuje na návrhy a zakázkovou výrobu nábytku.

Studio nabízí komplexní služby od návrhů až po realizace interiérů na klíč. Provádí kompletní rekonstrukce bytů a domů, zajišťuje veškeré stavební práce a návazně i vybavení, například kuchyňské linky, dveře, vestavěné skříně a další bytové doplňky. Klade důraz na detail a dokonalé provedení práce.

