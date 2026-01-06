„V návrhu je vidět, že změna dispozice nemusí být zásadní, a přesto dokáže posunout byt k dnešním standardům. Pokoje totiž zůstaly na stejných pozicích. Změny jsme dosáhli především vytvořením důmyslných úložných prostor, optickým propojením a otevřením prostoru,“ vysvětluje Ing. Alena Koubová ze studia Kouba interier, které se ujalo rekonstrukce.
Původní stav
V původním stavu byl byt koncipován jako 2+1. V úzké chodbě fungovaly niky na skříně, vstup do umakartové koupelny a WC a do obývacího pokoje i kuchyně. Chodba působila jako omezený prostor přeplněný dveřmi.
Kuchyňskou linku oddělovaly od hlavního obytného prostoru hned dvoje dveře. Obývací pokoj byl poměrně prostorný, ložnice pak přístupná z obývacího pokoje i z kuchyně. Prostě klasická dispozice, s jakou se lze ve starších typech panelových bytů často potkat.
Nový stav
„V nové dispozici jsme se snažili především o vytvoření dostatku úložných prostor a optické otevření a prosvětlení bytu. Koupelna a WC zůstaly na svých původních místech. Právě realizace koupelny pro nás byla největší výzvou. Jednu stěnu sprchového koutu tvoří luxfery, v místnosti je množství nik na úložné a odkládací prostor. Zkombinovat vše tak, aby celek působil harmonicky, nebylo vůbec jednoduché,“ vysvětluje Alena Koubová.
Chodba se rozšířila, jednak pro získání další skříně vedle komory, a také pro lepší propojení obývacího pokoje s kuchyní. Kuchyňská linka je také na původním místě, nicméně využitím nábytku na míru je mnohem efektivnější a vlastně větší. Do rohu se vešel i příjemný jídelní stůl.
Obývací pokoj se zmenšil o komoru jako hlavní úložný prostor v bytě.
Do ložnice se vstupuje posuvnými dveřmi do pouzdra, v nice je připravený prostor pro vestavěnou skříň.
Detaily a materiálové řešení
Na první pohled návštěvníka bytu zaujmou oblouky, a to jak na stěně koupelny, tak na vestavěné skříni. Tento pracný detail zcela změní ráz chodby, žádné ostré rohy, ale plynulý pohyb a volnost.
„Oblouk je samozřejmě složitější na výrobu, vše musí ve výsledku přesně sedět a pasovat. Nicméně prostoru to vždy velmi pomůže a naše technologie si s tímto detailem poradí,“ doplňuje Ing. Martin Kouba, který ve společnosti vede výrobu nábytku.
V koupelně byly použité obklady se skleněným designem, výborně korespondují s luxferovou stěnou. Chodbu a kuchyň sjednotila velkoformátová dlažba ve světlém dekoru, velmi příjemný a praktický materiál. V pokojích jsou položené nové parkety. „Jako vždy jsme si vyhráli s napojením jednotlivých materiálů tak, aby nemusela být použita přechodová lišta,“ upozorňuje Alena Koubová.
Kuchyňská linka je v dekoru bílé a dubu, doplněná o černou pracovní desku z kompaktního laminátu. Mezi skříňkami je sklo, opět odlehčující prvek, který je zároveň praktický na údržbu. Do kuchyně se vešly všechny obvyklé spotřebiče včetně vestavné pračky.
Černé detaily procházejí celým bytem: v koupelně na bateriích, zástěně, dveřním kování, v kuchyni na pracovní desce i židlích. Zajímavostí je sušák na boty v komoře, rodina je totiž velmi sportovně založená a byl to jeden z jejích požadavků.
O autorech projektu
Ing. Alena Koubová
Ing. Martin Kouba
Studio nabízí komplexní služby od návrhů až po realizace interiérů na klíč. Provádí kompletní rekonstrukce bytů a domů, zajišťuje veškeré stavební práce a návazně i vybavení, například kuchyňské linky, dveře, vestavěné skříně a další bytové doplňky. Klade důraz na detail a dokonalé provedení práce.