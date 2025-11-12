Na úplném začátku byla jedna stará koupelna s umakartovým jádrem, vanou a otočným umyvadlem. „Původně to byl úzký nevzhledný prostor, kde jsme měli jen velice málo manipulačního prostoru. Změna dispozice koupelně prospěla. Prostor koupelny se výrazně zvětšil a jako dobrý krok se ukázala i náhrada vany sprchovým koutem,“ popisuje majitelka.
A pokračuje: „Koupelně hodně pomohlo rozhodnutí vyměnit vanu za sprchový kout s praktickou nikou. Tento krok nám uvolnil ruce, a mohli jsme si tak pohrát s představou budoucí koupelny a vybírat nábytek podle uvážení, aniž by nás omezoval nedostatek místa.“
Základem se stala kombinace obkladů a dlažby s imitací dřevodekoru a kamene. Zatímco podlaha a sprchový kout jsou obloženy dlaždicemi a obklady v dekoru dřeva, obvodové stěny koupelny zdobí obklady v imitaci kamene.
Majitelka si pečlivě hlídala řemeslníky, kteří od ní dostali připravený kladečský plán z koupelnového studia. V něm si také vybrala nábytek s lákavým názvem dřevodekoru, a to cognac.
„Z kolekce Invence od českého výrobce Dřevojas jsem zvolila umyvadlovou skříňku v bezúchytkovém provedení s ustupující zkosenou hranou. Stačilo postavit se ve studiu k této skříňce a bylo rozhodnuto, zkosení mi totiž umožňuje pohodlně přistoupit ke skříňce, bezúchytkové tlumené otevírání a zavírání zvládnu třeba jen kolenem. Díky změně dispozice jsem si však mohla navíc konečně dopřát i vysokou závěsnou skříňku, získala jsem tak tolik potřebný úložný prostor.“
Další místo pro ukládání kosmetiky a dalších drobností jí nabídla dvoudveřová galerka Aston. Díky oboustranné zrcadlovině na dvířkách působí v koupelně skvěle, osvětluje ji integrované LED osvětlení v předsazené rampě.
Paní Markéta není příznivcem otevřených polic, uzavřené skříňky jí dovolují mít všechno pěkně uklizené. To jí umožnil právě koupelnový nábytek, který si vybrala. Do koupelny se majitelům vešla dokonce pračka, na což dříve nemohla ani pomyslet. WC je nyní samostatné.
Poznámka: Pro ty, kteří už nezažili panelákové průchozí koupelny, jsme pro představu přidali do galerie několik ukázek. Samozřejmě před proměnou.
Soutěž o nejlepší proměnu
Zvládli jste přes léto zrekonstruovat vaši chatu či chalupu, nebo třeba „jen“ proměnit kuchyň, koupelnu či dětský pokoj? Nebo jste si z vaší lodžie vytvořili zimní zahradu, našli jste a vytvořili skvělé místo pro malou pracovnu v obývacím pokoji? Pochlubte se! Není až tak důležitý rozsah prací, ale chytrý nápad!
Pro účast v soutěži pošlete minimálně 6 fotografií, nejlépe v šířkovém formátu, a to před proměnou (nejlépe), případně pouze po proměně. Fotografie musí být ve formátu jpg.
Fotografie vložte do soutěžního formuláře včetně popisu proměny, který by měl samozřejmě svou délkou odpovídat rozsahu prací, minimálně však 1 000 znaků.
Zde vkládejte své příspěvky
Komerční rámeček
Výhry v soutěži Nejlepší proměna
Na tři čtenáře, jejichž soutěžní příspěvek zaujme redakci i porotu, čekají atraktivní ceny, které věnovala společnost Samsung. Tyto pomocníky ocení každý moderní domov, ať už jde o čistotu, zábavu nebo každodenní komfort.
1. cena: Tyčový vysavač Samsung BESPOKE AI Jet Lite Pet (včetně vysýpací stanice All-in-One)
Profesionální úklid bez námahy. Tyčový vysavač BESPOKE AI Jet Lite Pet nabízí extrémní sací výkon až 280 W a je navržen nejen pro domácnosti se zvířaty. Díky chytré vysýpací stanici se vyprazdňování nádoby obejde bez obláčku prachu, stačí zasunout a systém vše hygienicky uzavře. Lehká konstrukce, dlouhá výdrž baterie a speciální nástavce na chlupy ze sedaček i koberců dělají z tohoto vysavače špičkového parťáka pro dokonalý pořádek. Cena: 21 990 Kč
2. cena: Mobilní telefon Samsung Galaxy A36 5G
Stylový telefon, který zvládne tempo všedního dne. Galaxy A36 5G v barevném provedení Awesome Levander spojuje elegantní design s odolností a spolehlivým výkonem. Displej s plynulým obrazem potěší při sledování videí, zatímco pokročilý fotoaparát zachytí rodinné momenty i večerní atmosféru v plných detailech. Podpora 5G přináší bleskové připojení, takže fotky, recepty či videa budete mít okamžitě online. Ideální volba pro ty, kteří chtějí kvalitu bez kompromisu. Cena: 9 499 Kč
3. cena: Sluchátka Samsung Galaxy Buds3 FE
Skvělý zvuk pro chvíle klidu i na cesty. Galaxy Buds3 FE v elegantním odstínu Gray potěší čistým poslechem, aktivním potlačením hluku a tvarem, který bezpečně drží v uchu i při pohybu. Ať už si chcete vychutnat podcast při vaření, nebo se ponořit do oblíbené hudby cestou do práce, tato sluchátka nabídnou výdrž až několik hodin a kompaktní pouzdro, které se vejde do každé kapsy. Cena: 3 699 Kč