Původní, dosud nezměněná dispozice v panelovém domě z 60. let měla mnoho negativ. Zbytečně dlouhá chodba, úzká chodbička z předsíně do izolované kuchyně, neúměrně malá koupelna v poměru k podlahové ploše bytu nebo například zcela chybějící parapety v celém bytě z důvodu pozice osazení oken na vnitřní hraně zdiva. Tyto aspekty bytu neodpovídaly současným požadavkům na moderní bydlení.
Majitelka si přála dispozici bez kompromisů a odpovídající současným trendům, například obývací pokoj propojený s kuchyní. Současně bylo potřeba využít na maximum potenciál bytu.
Architekti nechali vybourat otvor v panelu mezi původním pokojem – nejmenší místností v bytě a kuchyní, koupelna se díky tomu zvětšila na úkor původní zbytečné chodbičky, čímž se vytvořil prostor na prostorný walk-in sprchový kout, pračku i úložné prostory. Zároveň došlo k vytvoření ,špinavé’ zóny s botníkem za vstupními dveřmi, přes který už nikdo nemusí několikrát denně procházet do kuchyně.
Díky nové dispozici se našlo řešení na dostatečně velké úložné prostory. Ve zmenšené chodbě vznikla jak šatní skříň, tak prostor za závěsem určený ke skladování úklidového vybavení. V šachtě nad toaletou vznikl také další chytrý úložný prostor.
Z původně nejmenší místnosti se po vybourání příčky a propojením se zbytečnou částí chodby stal obývací pokoj a jídelna. Navržený nábytek v obývacím pokoji umožňuje pohodlně pohostit i početnější návštěvy.
Při navrhování bytu architekti úzce spolupracovali s majitelkou. Inspirovala je svým vkusem, estetikou, koncepcí i oblíbeným materiálem. Zásadním vstupním požadavkem byla vzdušnost a nezahlcenost.
Základem konceptu je vyvážený dialog přímek a křivek. V bytě se potkávají teplé, lineární prvky na míru vyrobeného dubového nábytku s měkkými oblými tvary křesla, svítidel a organických zrcadel.
„Materiálová paleta je pastelově zemitá a lehká: popelavě fialovo-růžové závěsy a textilní prvky v kamenné šedé škále doplňuje akcent měkce růžového křesla; svěží mentolové obklady se objevují v kuchyni i koupelně a vytvářejí příjemné pozadí pro teplý tón přírodního dubu. To vše je podtrženo původními repasovanými dřevěnými parketami, v kombinaci s teple šedým linoleem se skleněně modrými a teple bílými konfetami,“ říká architektka Blanka Solár.
Ze starého 2+1 v Brně je pohodlné 3+kk. Šlo to i v omezených podmínkách
Truhlářské prvky nabízejí velkorysý, ale nenápadný úložný prostor – například sedák s úložnými skříňkami v obýváku navazuje na knihovnu a vytváří útulné zákoutí pro čtení.
Kuchyni odlehčuje bar u okna a decentní černé kování; stejné černé akcenty se objevují i na vypínačích a zásuvkách, které prostor graficky sjednocují. V koupelně zaujme podsvícené organické zrcadlo, jemně perleťová keramika a hravé detaily, jako zakroucené konzolky pod policemi, které s nadsázkou odkazují na bílou sprchovou hadici.
Výsledkem je byt, který působí klidně a vzdušně, přitom je praktický pro každodenní život. Citlivě zvolená barevnost i přírodní materiály se propsaly zcela v souladu s vkusem a preferencemi majitelky – a jak se ukázalo, ladí i s její kočkou.
bams office
Architektonické studio z Brna, které se zaměřuje na neotřelá řešení, funguje od roku 2017. Zakladateli a hlavními tvůrci jsou architekti Michal Solár a Blanka Solár, kteří společně čerpají ze zkušeností ve Velké Británii a Švédsku. Pro jejich práci je charakteristický individuální empatický přístup, důraz na koncept, kontext a detail.