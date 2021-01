Dvoupodlažní byt se po sto letech konečně přizpůsobil dnešnímu bydlení

Gokostudio Architektonický ateliér studio Gokostudio vzniklo roku 2011 a sídlí v Barceloně ve Španělsku. Jejich projekty dávají do souladu podmínky městského života a lidskou touhu po bezpečném útočišti. Říkají, že plynulý přechod mezi vnitřním a vnějším prostorem a uspořádání interiéru v závislosti na osobnosti majitele jsou ideálním prostředím pro harmonický život. Za devět let od založení studio realizovalo více než 50 projektů v Barceloně. Nyní své působení rozšiřují i do dalších měst ve Španělsku, do Valencie, Tarragony a Madridu, a také do Buenos Aires.