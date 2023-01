Mezonet pro tři chlapy a jednu kočku dostal promyšlený pánský styl

„Klient měl požadavek na minimalistický design s industriálními prvky, přál si použít masivní dřevo a dlažbu v interiéru. WC mělo být odděleno od koupelny a sloužit také pro umístnění pračky a sušičky,“ popisuje hlavní přání klienta architekt Vintr.

Detail dveří s kováním Rocksor z kolekce M&T, autorem designu je architekt Stanislav Fiala.

V zadání nechyběl ani požadavek na maximálně vzdušný interiér, tomu měl pomoci i vestavný nábytek. V chodbě chtěl klient vytvořit zázemí a prolézací stěnu pro kočku, nad schodištěm v druhém patře pak potřeboval studentský pokoj pro své dva syny.

Obývací pokoj měl být spojený s kuchyní. A protože se interiér v letních měsících přehřívá, v seznamu přibyl i požadavek na kvalitní stínění a klimatizaci.

Pánský interiér

To, že byt obývají pouze „muži“, se odrazilo i v použitých materiálech a barvách. „Interiér jsme navrhli v minimalistickém stylu s industriálními prvky. V návrhu jsme se chtěli co nejvíce přiblížit klientově technicistní a racionální povaze. Hlavními materiály v interiéru jsou proto šedé betonové stěrky na stěnách, včetně dveří se skrytou zárubní, ale i dveří vestavných skříní,“ popisuje Jindřich Vintr.

Dalším důležitým materiálem v interiéru je lakovaný kov, který architekt použil na atypických nábytkových prvcích v interiéru.

Do bytu se vchází z centrální chodby domu pomocí původních dveří, které jsou zrenovované a z vnitřní strany opatřené oplechováním s nýty a industriální klikou Rocksor z kolekce M&T, autorem jejího designu je architekt Stanislav Fiala.

Na vstupní chodbu navazuje prostor se schodištěm a kočičí stěnou vytvořenou jako prolézací útočiště. Její jednotlivé segmenty s otvory jsou vzájemně propojeny.

Naproti vstupním dveřím je v nově vytvořeném výklenku osazena vestavná šatní skříň s botníkem a vnitřním osvětlením. Dveře skříně nechal architekt povrchově dokončit šedou betonovou stěrkou, navazující dveře botníku jsou pak vytvořené z černě lakovaného tahokovu v rámu, který vytváří poloprůhledné dveře. „Skříň je osazena atypickými dubovými úchytkami ve tvaru X, které jsme navrhli pro tento konkrétní projekt,“ upozorňuje Jindřich Vintr.

Vše pro kočku

Na vstupní prostor navazuje prostor se schodištěm a kočičí stěnou vytvořenou jako prolézací útočiště. Její jednotlivé segmenty s otvory jsou vzájemně propojeny. Skříň je vestavěna do výklenku a vyrobena z březové překližky s černým orámováním a zády.

Na vstupní prostor navazuje prostor se schodištěm a kočičí stěnou vytvořenou jako prolézací útočiště.

Naproti kočičí stěně je nové schodiště se schodnicemi z masivního dubového dřeva, které propojuje podkrovní pokoj se zbytkem bytu. Na konstrukci schodiště použil autor projektu černě lakovaný kov, pod schodnicemi vznikl prostor pro kočičí toaletu. Prostor je uzavřený lakovanými poloprůhlednými dvířky z tahokovu, v nichž je otvor pro kočku. Zábrany schodiště jsou zhotoveny z kulatých černých tyčí.

Naproti schodišti je koupelna a WC. Oproti původní dispozici došlo ke změnám a rozšíření WC o prostor pro pračku a sušičku, který uzavírají truhlářem na míru vyrobené skládací dveře.

Nad podomítkovou nádrž WC se vešla vestavěná skříňka na toaletní papír a mycí prostředky. WC i koupelnu navrhl architekt Vintr v černobílém designu s industriálními prvky. Baterie a doplňky v černé barvě vytvářejí příjemný kontrast s bílým obkladem (Rako Color One 10 × 10 cm).

Stěna koupelny i WC sousedící s chodbou je i včetně dveří povrchově upravena betonovou stěrkou. Na posuvné dveře do pouzdra bylo použito kování Minimal z kolekce M&T.

Koupelna v černobílém provedení

Ze sprchového koutu koupelny byl vytvořený „průhled“ do obývacího pokoje inspirovaný klasickými luxfery, jde totiž o kovovou konstrukci rozdělenou na několik čtvercových segmentů. Konstrukce je oboustranně opatřena průsvitným mléčným sklem.

Dlažba v celém podlaží

Na přání klienta Jindřich Vintr použil velkoformátovou šedou dlažbu 120 × 60 cm v kombinaci s menším formátem 30 × 60 nejen v chodbě, koupelně a na WC, ale také v obývacím pokoji. Ten je ve stejném designovém pojetí jako zbytek bytu.

Kuchyňská linka kombinuje desky z dubové dýhy a masivu s materiálem Valchromat v černém provedení na tmavých dvířkách kuchyně, vše doplňuje tmavý granitový dřez a černá baterie a spotřebiče značky Bosch. Na kuchyňskou část navazuje jídelna se stolem a židlemi od společnosti TON.

Vytápění pokoje vyřešil „industriální“ radiátor Isan Spiral napojený na plynový kotel bytového domu.

Vytápění pokoje vyřešil „industriální“ radiátor Isan Spiral napojený na plynový kotel bytového domu. V obývací části pokoje je knihovna ve stejném materiálovém provedení jako kuchyňská linka. Pod knihovnu se vešla pohovka IKEA z kolekce Söderhamn, nebyla drahá a důvod jejího pořízení je jasný: majitel počítá s jejím potenciálním krátkým „životem“ kvůli kočce. Proti pohovce navrhl Jindřich Vintr otočný stojan pro TV a její příslušenství, včetně herní konzole.

Do ložnice se vchází z chodby se schodištěm, vybavení tvoří dubová postel a noční stolky Ethnicraft Spindle. Provedení tohoto typového nábytku koresponduje s dubovou podlahou a konzolovým stolkem vyrobeným na míru. V ložnici nechybí vestavná skříň ve stejné podobě jako skříň v chodbě. Kombinuje dveře se stěrkou v imitaci pohledového betonu a rámové dveře s výplní z tahokovu.

Ložnice je vytápěna pomocí radiátoru Isan Spiral a osvětlena lištovým systémem s reflektory a závěsnými černými svítidly.

Pokoj synů s nábytkem na míru

V podkroví nad schodištěm je pokoj pro dva dospívající chlapce. Atypický nábytek v pokoji byl vyrobený v kombinaci šedě lakované MDF desky a březové překližky, podlaha je vinylová s dezénem betonu. Podnož pracovních stolů pochází z kolekce českých designérů Master&Master.

Technická zrada

„Při řešení nových rozvodů topení jsme zjistili, že stávající jsou vytvořené pomocí ocelových tenkostěnných trubek, které mají malou životnost. Proto se rozvody topení v bytě kompletně předělávaly pomocí měděných trubek,“ prozrazuje architekt Vintr.

V celém bytovém domě jsou rozvody pro radiátory bohužel řešeny pouze pomocí tenkostěnných ocelových trubek, jenže to by mohl být do budoucna velký problém. Předpokládaná životnost těchto trubek je totiž v průměru 15 let.

O projektu Lokace bytu: Dolní Břežany, Praha-západ.

Rok realizace: 2019

Užitná plocha: 92 m²

Subdodavatelé: Sanita a obklady: SIKO Koupelny; dřevěná masivní podlaha: Ipsal C.R.; jídelní židle a stůl: TON; kliky: M&T, kolekce Morgan; radiátory: Isan, kolekce Spiral; postel a noční stolky: Ethnicraft, kolekce Spindle; pohovka Ikea, kolekce Söderhamn; zásuvky a vypínače: ABB, kolekce Levit M;

Zábrany schodiště jsou zhotoveny z kulatých černých tyčí.