Školka je pryč. Devět let oprav a je tu dům, na který všichni čekali

Výstavba původního objektu mateřské školy byla zahájena v roce 1983. Stavba byla dokončena za 28 měsíců a náklady dosáhly výše 3,7 milionu Kčs.

Na stavbě odpracovali zdarma mnoho stovek hodin dobrovolníci. V kronice je zapsáno: „Stavební podnik vybudoval za významné pomoci stavební skupiny důchodců a občanů Pržna největší a nejpěknější stavbu pro naši nejmladší generaci.“

Objekt plnil svou funkci až do roku 2005, kdy v obci vyrostla nová školka a tu starou čekal prodej. Zastupitelstvo zvolené v roce 2006 však tento záměr přehodnotilo a začalo přemýšlet, jak budově vdechnout nový život a co nejlépe ji využít ve prospěch obce.

Celá proměna až do samotné realizace trvala devět let, ale výsledek stojí za to. Z původní školky se podařilo vybudovat zcela nový objekt, Občanské centrum Pržno, které slouží všem obyvatelům obce.

Občanské centrum nabízí již od roku 2015 pestré možnosti využití. Objekt je multifunkční a pro obec má obrovský význam. Kromě obecního úřadu se tu nachází školní družina, prostory Rodinného centra Mašinka, kde se scházejí maminky s dětmi, knihovna, ordinace praktického lékaře, ordinace masérských a fyzioterapeutických služeb či kadeřnictví.

Dále se do budovy vešel sál pro asi 100 osob, kde se konají různé akce, a menší zasedací místnost, která hostí zasedání zastupitelstva či nejrůznější aktivity spolků a občanů. V objektu jsou rovněž komerční administrativní prostory, působí zde psychologická poradna a své zázemí tu mají technické služby obce.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.