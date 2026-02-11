Omezený rozpočet byl při nevyhovujícím stavu koupelny i kuchyně hodně limitující. Navíc musely v malém 2+1 zůstat podlahy, staré dveře a dokonce pár kousků nábytku, které si majitelka pořídila už před časem.
„Nakonec díky odvaze klientky vznikl neotřelý koncept interiéru. Abychom s co nejnižším budgetem dosáhli co největší změny interiéru, v němž nešlo kvůli nosným konstrukcím nic probourávat a zásadně upravovat, rozhodli jsme se použít výraznou barvu jako hlavní nosič konceptu pro byt,“ vysvětluje architektka Zuzana Řepíková ze studia DesignPro, která se s Ondřejem Krynkem ujala částečné rekonstrukce.
Projekt se zúčastnil 10. ročníku soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
Zelený pruh místo příček
Celým bytem probíhá zelený pruh, který jednotlivé místnosti barevně rozděluje. „V každé místnosti tak vznikla unikátní optická hra, při které jsou stěny, podlaha, strop a třeba i dveře ve stejné zelené barvě. Protože investorka miluje růžovou, stanovila si podmínku, že i tato barva bude hrát v interiéru významnou roli,“ popisuje architektka Řepíková.
Protože byt využívá majitelka sama, vystačí jí maličká kuchyňka, ale samozřejmě se všemi nezbytnými spotřebiči, lednicí s mrazákem, varnou deskou, troubou a mikrovlnkou, dokonce se našlo místo i pro myčku.
Přesunutím chladničky vytvořili architekti příjemný prostor s barovým sezením, dokonce se vešla i vertikální zelená stěna. „Nesměli jsme vynechat ani velkou zrcadlovou plochu u vstupu, která vše prosvětlí a opticky zvětší. Do již zařízené ložnice jsme nechali namalovat originální květinový motiv,“ upozorňuje Zuzana Řepíková.
Protože jde o startovací byt, vystačili si autoři (zejména s ohledem na finanční limit) s laminem na nábytku, jedinečnost interiéru se podařilo vytvořit odvážnými kombinacemi barev a hlavně optickou hrou.
O studiu DesignPro
