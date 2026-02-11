Malý byt v pražské Libni. Na proměnu bylo málo peněz, tak sáhli po barvách

I pořízení malého bytu ve starší zástavbě bývá finančně hodně náročné. Zejména když je na všechny platby člověk sám. Pak je logické, že se při rekonstrukci, byť jen částečné, počítá s každou korunou.
Hlavním nosičem konceptu celého bytu se stalo použití barev, zejména zelené.

foto: Archiv studia

Hlavním nosičem konceptu celého bytu se stalo použití barev, zejména zelené.
Subtilní kousky nábytku interiér odlehčují a dodávají mu potřebnou eleganci.
Malé barové sezení hosté ocení.
Na nábytek použili autoři odolné lamino.
Omezený rozpočet byl při nevyhovujícím stavu koupelny i kuchyně hodně limitující. Navíc musely v malém 2+1 zůstat podlahy, staré dveře a dokonce pár kousků nábytku, které si majitelka pořídila už před časem.

„Nakonec díky odvaze klientky vznikl neotřelý koncept interiéru. Abychom s co nejnižším budgetem dosáhli co největší změny interiéru, v němž nešlo kvůli nosným konstrukcím nic probourávat a zásadně upravovat, rozhodli jsme se použít výraznou barvu jako hlavní nosič konceptu pro byt,“ vysvětluje architektka Zuzana Řepíková ze studia DesignPro, která se s Ondřejem Krynkem ujala částečné rekonstrukce.

Byt zařídili levně, přitom nadčasově a útulně. Vše je o nápadech

Projekt se zúčastnil 10. ročníku soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Nízkonákladové bydlení. Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Zelený pruh místo příček

Celým bytem probíhá zelený pruh, který jednotlivé místnosti barevně rozděluje. „V každé místnosti tak vznikla unikátní optická hra, při které jsou stěny, podlaha, strop a třeba i dveře ve stejné zelené barvě. Protože investorka miluje růžovou, stanovila si podmínku, že i tato barva bude hrát v interiéru významnou roli,“ popisuje architektka Řepíková.

Protože byt využívá majitelka sama, vystačí jí maličká kuchyňka, ale samozřejmě se všemi nezbytnými spotřebiči, lednicí s mrazákem, varnou deskou, troubou a mikrovlnkou, dokonce se našlo místo i pro myčku.

Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Přesunutím chladničky vytvořili architekti příjemný prostor s barovým sezením, dokonce se vešla i vertikální zelená stěna. „Nesměli jsme vynechat ani velkou zrcadlovou plochu u vstupu, která vše prosvětlí a opticky zvětší. Do již zařízené ložnice jsme nechali namalovat originální květinový motiv,“ upozorňuje Zuzana Řepíková.

Protože jde o startovací byt, vystačili si autoři (zejména s ohledem na finanční limit) s laminem na nábytku, jedinečnost interiéru se podařilo vytvořit odvážnými kombinacemi barev a hlavně optickou hrou.

Bez ohledu na svůj věk se žena pustila do odvážné proměny bytu

O studiu DesignPro

Navrhujeme osobité a nadčasové interiéry. Na míru navrhneme interiér vašeho domu, bytu i kanceláří. Máme rádi výzvy a pustíme se do rekonstrukce i novostavby. Jsme z Prahy, ale působíme po celé ČR. Jsme čtyřnásobní finalisté a jednou vítězové soutěže Interiér roku.

