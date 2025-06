Za kompletní rekonstrukcí, která zásadně přispěla ke zkvalitnění každodenního života, stojí architekti z ateliéru BekArch. Malý byt s dispozici 2+kk a plochou 38 m2 nabídl plnohodnotné bydlení pro mladý pár. Byt s výhledem do vnitrobloku je v klasickém činžovním domě.

Klient ateliér oslovil na základě předchozí pozitivní zkušenosti. Vzniklo plnohodnotné, ekonomicky realizovatelné bydlení s minimem zásahů do stávajících stěn a konstrukčního systému.

„Hlavními prioritami při práci na této realizaci pro nás byly funkčnost, estetika a maximální využití každého čtverečního metru. Právě s ohledem na skromné rozměry bytu bylo nezbytné klást důraz na efektivní práci s prostorem a praktičnost v každém detailu,“ říká architektka Linda Polomová, spoluautorka návrhu rekonstrukce.

Dispozice „naruby“

„Po domluvě s klientem jsme se rozhodli pro ‚protočení‘ dispozice: ložnici jsme přesunuli do klidnější části bytu směrem do vnitrobloku a hlavní obytný prostor kuchyně s obývacím pokojem do protilehlé části bytu, která je orientována na jih. V průběhu dne tak do ní proudí více denního světla,“ vysvětluje architekt Jan Bek, zakladatel architektonického ateliéru BekArch.

Tato změna si vyžádala kompletní úpravy elektroinstalace i rozvodů vody a odpadů.

Skromné prostorové možnosti vedly k důsledné práci s barevností i materiály. Zásadním přístupem architektů bylo byt prosvětlit a opticky zvětšit, proto je celý interiér laděný do světlých, přírodních tónů.

„Obytné místnosti jsou propojené dřevěnou lepenou podlahou v lehce běleném odstínu, která nejenže prostor prosvětluje, ale zároveň díky kladení do parketového vzoru odkazuje k historickému charakteru budovy. Dominantními materiály na nábytku jsou pak bělená jasanová dýha a jemné krémové odstíny,“ vysvětluje Linda Polomová.

Tyto prvky jsou patrné už při vstupu do bytu. Původní tmavá a nevyužitá vstupní chodba představovala typický problém malých bytů, plochu, která zabírá místo, ale neslouží.

Architekti zde proto navrhli světlý vestavěný nábytek, který místnost zútulnil a zároveň jí poskytl praktický úložný prostor. Tento prvek navíc vizuálně navazuje na kuchyňskou linku a plynule propojuje vstupní část s obytnou zónou, podporuje tak plynulost celé dispozice.

Na míru a v plné výbavě

Architektům se do malého bytu podařilo zakomponovat naprosto plnohodnotnou kuchyň, která je součástí hlavní obytné místnosti. Kuchyň je navržená na míru kolem průchodu do místnosti, z jedné jeho strany je umývací zóna s dřezem, z druhé pak kombinovaná lednice s mrazákem, která díky vestavěné formě nenarušuje celistvost kuchyňské nábytkové sestavy. Tu doplňují další úložné prostory v horní části nad průchodem a ostrůvek s varnou deskou s integrovaným odsavačem par.

„Ostrůvek zároveň vytváří vizuální předěl mezi kuchyňskou částí a obývacím pokojem. Ze strany směřující k pohovce přechází v menší knihovnu. Plní tak více funkcí současně, praktickou, prostorově dělicí i estetickou,“ popisuje architekt Martin Kříž, který se na realizaci podílel.

Oáza klidu bez rušivých elementů

Atmosféru harmonického prostoru ložnice, kde nic neruší spánek díky orientaci do klidného vnitrobloku, posiluje řešení vestavného úložného systému na míru, a to po celé délce stěny.

Minimalisticky je zde řešený závěsný toaletní stolek se zrcadlem u okna, v těsné blízkosti postele. Profilovaný dekorativní panel za čelem postele pak stejně jako parketový vzor podlahy jemně odkazuje na historický kontext budovy.

Mosazné akcenty jako šperk interiéru

Na přání klientů byla vana v koupelně nahrazena sprchovým koutem, což se vzhledem k (ne)velikosti místnosti ukázalo jako ideální řešení. Díky tomu vznikl prostor pro další vybavení a úložné místo. Interiér koupelny opět pracuje s čistými liniemi a kvalitními materiály, jako zdobný prvek jsou zde využity mosazné baterie a úchytky zásuvek.

„Mosaznými detaily jsme se snažili celému bytu vdechnout trochu původní atmosféry. Využili jsme je napříč interiérem nejen pro vodovodní baterie a úchytky nábytkových dvířek, ale dokonce i na monturách svítidel,“ dodává architekt Martin Kříž.

Technické údaje Lokace bytu: Praha, městská čtvrť Karlín Rok realizace: 2024 Užitná plocha: 38 m2 Stavební firma: 4 interior & tiles Výrobci a dodavatelé: Podlaha: Boen Prestige

Interiérové dveře: Prüm

Dveřní kování: M&T

Vypínače a zásuvky: Jung LS 990 matná bílá

Osvětlení: Severské světlo, Astro, Momenti

Kuchyňská linka: Pavlis studio

Kuchyňské spotřebiče: Bosch

Nábytkové vybavení: Momenti, Alax

Sanitární vybavení: Laufen, Cristina (baterie)

Obklady v koupelně: Caesar

Obkladová panel za postelí: Orac Decor