S obchodním partnerem Alexem koupil Guy Phoenix starý byt za 16 milionů liber, ovšem s nádhernou vyhlídkou na přístav, a dokonce na část okruhu Velké ceny Monaka. Guye však během prací postihly snad všechny problémy, které si lze vymyslet…

Na rekonstrukci dvoupodlažního bytu se dvěma ložnicemi měl Guy Phoenix pouze 11 týdnů, o šest totiž přišel hned na začátku. Nejdříve se při převodu z anglické banky do monacké ztratily hned čtyři miliony liber. Trvalo několik dní, než se „našly“, pak ho sotva hodinu po začátku prací zastavil úředník: nemáte platné povolení na rekonstrukci, to dostal předchozí majitel a tento dokument se na nového nepřevádí… A bylo to.

V Monaku se navíc smí na rekonstrukcích, kdy dochází k nežádoucímu hluku, pracovat jen šest hodin denně. Tedy od devíti do dvanácti a pak od dvou hodin do pěti. Stačí překročit tuto dobu o minutu a už můžete čekat u dveří rozezleného souseda nebo rovnou úředníka. Následuje pokuta nebo zastavení prací.

Těch šest týdnů zpoždění znamenalo pro Guye jen na úrocích ztrátu 100 tisíc liber. To nedělalo radost ani jeho obchodnímu partnerovi Alexovi, který počítal s velkým ziskem. Za zrekonstruovaný byt chtěli totiž získat 22 milionů liber, tedy o šest více, než zaplatili.

Déšť, proražená trubka, nemoc…

Termín dokončení rekonstrukce spojil s Guy s konáním Velké ceny Monaka, kdy lidé hledají co nejlepší výhled na akci. Ale nic se nedařilo: v Monaku svítí slunce 300 dní v roce, ale těsně před Velkou cenou začalo lít jako z konve. To pro rekonstrukci 120 m2 velké terasy ideální opravdu nebylo.

Pak se jednomu řemeslníkovi podařilo u záchodu prorazit trubku a v bytě bylo rázem „o zábavu postaráno“. Naštěstí instalatér přijel dřív, než voda napáchala zásadní škody. A do toho onemocněl čalouník a musel odjet do Anglie. Guy, který ve své firmě funguje jako developer, ale také stavebník, návrhář a řemeslník, musel zatnout zuby a třeba i vynášet obsah záchodu, termín chtěl dodržet.

Měl ale i štěstí, Marc, francouzský majitel firmy, která mu dodávala snad 100 m2 skla a zrcadel vyrobených přesně na míru, dodržel termín, vše dodal do sedmi dnů. A nejen to, dokázal zařídit, aby byl Guy s manželkou pozvaný na slavnostní večer před zahájením Velké ceny Monaka do knížecího paláce Grimaldiů s dalšími slavnými hosty, které kníže Albert II. pozval. Marc je totiž jeho dobrým známým, takže „Šéf“, jak Albertovi v Monaku říkají, přišel dokonce na Marcovu narozeninovou party, kde se s ním Guy opět setkal. A byl nadšený.

Dokončení bytu proběhlo i pod dohledem Billy, což je světově známá malířka a také Guyova matka. S jejím obrazy se lze potkat v domech slavných osobností, od Harrisona Forda, Michaela Douglase až po dalajlámu.

Pro byt v Monaku namalovala nejen velký obraz z Velké ceny Monaka, ale také portrét Grace Kelly, monacké kněžny, která tragicky zahynula při autohavárii, když jejímu synovi Albertovi bylo 24 let.

Byt Guy Phoenix stihl dokončit, je velmi pyšný na jeho vzhled i technické vybavení, od klimatizace, speciálních trojitých skel oken (jeden kus přišel na pět tisíc liber), které zaručují naprostý klid i během rušných nocí v přístavu, ale také na plně odizolavané stěny nebo elektricky ovládané žaluzie.

A samozřejmě na terasu s luxusním výhledem, která nabízí odpočinek a relaxaci pro hosty včetně pergoly chránící před horkým sluncem. Nechybí ani velký lihový krb či romantické noční osvětlení.

