Původní dispozice bytu vznikla téměř před patnácti roky. „Klíčovým zásahem byla změna pozice schodiště, která umožnila efektivnější využití prostoru a plynulejší vertikální komunikaci. Díky rozšíření galerie v horním patře vznikla nová, plnohodnotná pracovna, která těží z výhledů do spodní obytné části a zároveň nabízí dostatek soukromí pro soustředěnou práci,“ popisuje architektka Langerová.
Nejlepším důkazem otevření a „provzdušnění“ prostoru jsou fotografie původního stavu, které také najdete ve fotogalerii.
Chytré oblé nápady
Iveta Langerová postavila svůj koncept na harmonickém propojení minimalismu a skandinávské hřejivosti. Vsadila na měkké, plynulé linie, kde zaoblené rohy stěn a nábytkových sestav „prostor opticky zjemňují a vedou oko diváka přirozeně dál“, jak popisuje autorka.
Pohled návštěvníka tak volně „proplouvá“ kolem nábytkových sestav, aniž by jej něco rušilo. Vznikla tak i spousta skrytých úložných míst, která využívají každý centimetr čtvereční, třeba v podobě úložného prostoru pod schodištěm nebo skryté, doslova velkorysé spíže, kterou se podařilo důmyslně integrovat přímo do plynulé linie kuchyňské linky. Očím návštěvníka tak zůstává zcela neviditelná.
„Materiálová paleta je záměrně střídmá, aby podpořila pocit čistoty a vizuálního ticha. Zvolili jsme světlé dubové dřevo s výraznější kresbou v kombinaci s krémovými povrchy a jemnou texturou kamene či stěrek,“ dodává na závěr architektka Langerová.
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O projektu
Místo: Praha 9 - Hloubětín
Návrh: 2024
Realizace: 2025
Podlahová plocha: 118 m2
O autorce
Ing. arch. Iveta Langerová:
„Jsem milovnice čistého designu a netradičních řešení, které jsou pro mě výzvou. Pomáhám lidem vytvářet jednoduché, chytré, perfektně fungující prostředí, ve kterém se budou dobře cítit. Navazuji na své několikaleté zkušenosti získané při práci s předními světovými architekty v Londýně a Praze. Metodiku práce volím podle možností a požadavků zadavatele. Každé zadání je pro mě radost a s velkou chutí se do něj pouštím. Mou současnou specializací jsou bytové, rodinné domy a interiérový design.“