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Úžasná proměna bytu v Praze. Aby získali světlo, museli posunout i schodiště

Alena Řezníčková
Klíčovým zásahem byla změna pozice schodiště, která umožnila efektivnější...

Klíčovým zásahem byla změna pozice schodiště, která umožnila efektivnější využití prostoru a plynulejší vertikální komunikaci. | foto: Archiv studia

Původní stav
Původní stav - pohled z galerie
Pohled do hlavního obytného prostoru
Pohled do obývacího pokoje z chodby
28 fotografií
Loft v historickém areálu pražského Kejřova mlýna prošel radikální proměnou. Architektka Iveta Langerová v něm musela přesunout i schodiště, aby do otevřeného prostoru vnesla řád, světlo a absolutní klid.

Původní dispozice bytu vznikla téměř před patnácti roky. „Klíčovým zásahem byla změna pozice schodiště, která umožnila efektivnější využití prostoru a plynulejší vertikální komunikaci. Díky rozšíření galerie v horním patře vznikla nová, plnohodnotná pracovna, která těží z výhledů do spodní obytné části a zároveň nabízí dostatek soukromí pro soustředěnou práci,“ popisuje architektka Langerová.

Nejlepším důkazem otevření a „provzdušnění“ prostoru jsou fotografie původního stavu, které také najdete ve fotogalerii.

Chytré oblé nápady

Iveta Langerová postavila svůj koncept na harmonickém propojení minimalismu a skandinávské hřejivosti. Vsadila na měkké, plynulé linie, kde zaoblené rohy stěn a nábytkových sestav „prostor opticky zjemňují a vedou oko diváka přirozeně dál“, jak popisuje autorka.

Původní stav
Klíčovým zásahem byla změna pozice schodiště, která umožnila efektivnější využití prostoru a plynulejší vertikální komunikaci.
Původní stav - pohled z galerie
Pohled do hlavního obytného prostoru
Pohled do obývacího pokoje z chodby
28 fotografií

Pohled návštěvníka tak volně „proplouvá“ kolem nábytkových sestav, aniž by jej něco rušilo. Vznikla tak i spousta skrytých úložných míst, která využívají každý centimetr čtvereční, třeba v podobě úložného prostoru pod schodištěm nebo skryté, doslova velkorysé spíže, kterou se podařilo důmyslně integrovat přímo do plynulé linie kuchyňské linky. Očím návštěvníka tak zůstává zcela neviditelná.

„Materiálová paleta je záměrně střídmá, aby podpořila pocit čistoty a vizuálního ticha. Zvolili jsme světlé dubové dřevo s výraznější kresbou v kombinaci s krémovými povrchy a jemnou texturou kamene či stěrek,“ dodává na závěr architektka Langerová.

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O projektu

Místo: Praha 9 - Hloubětín

Návrh: 2024

Realizace: 2025

Podlahová plocha: 118 m2

Zaoblené rohy stěn a nábytkových sestav prostor opticky zjemňují.

O autorce

Ing. arch. Iveta Langerová:

„Jsem milovnice čistého designu a netradičních řešení, které jsou pro mě výzvou. Pomáhám lidem vytvářet jednoduché, chytré, perfektně fungující prostředí, ve kterém se budou dobře cítit. Navazuji na své několikaleté zkušenosti získané při práci s předními světovými architekty v Londýně a Praze. Metodiku práce volím podle možností a požadavků zadavatele. Každé zadání je pro mě radost a s velkou chutí se do něj pouštím. Mou současnou specializací jsou bytové, rodinné domy a interiérový design.“

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