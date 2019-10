Plastová okna a sádrokarton zmizely, interiér secesní vily opět září

Kromě hlavní obytné místnosti s výklenky v arkýřích a dalších místností bylo nutné upravit či spíše zrestaurovat především pavilonek zimní zahrady s jedinečnou atmosférou.

Detail dřevěného obložení

Před architekty stála velká výzva. V minulosti zde totiž došlo k řadě velmi nešetrných rekonstrukcí: krásné stropní štuky byly zakryty sádrokartonem, původní dřevěná špaletová okna nahradila plastová a podobně.

Kromě potřebných dispozičních úprav bylo potřeba především celý interiér očistit od nánosů předchozích nešťastných zásahů.

S projektem se studio Simple Progress zúčastnilo soutěže Interiér roku v kategorii Rekonstrukce.

Návrat původních prvků

Přáním klienta bylo vytvořit druhou kuchyň sloužící pro potřeby nové části bytu, dále pak integrovat v obývací části krb a knihovnu. V hlavní obytné části ponechali autoři projektu původní dřevěné obložení stěn, které nechali zrepasovat a sjednotit do barevného konceptu návrhu.

Do tohoto obkladu pak byla nově vložena kamenná deska vymezující místo pro televizi. Deska je prolomena do niky, kam je integrován krb. Kámen (Nero Zimbabwe) má speciální úpravu.

„Kvalitními materiály i řemeslným zpracováním sestava s krbem jasně definuje těžiště hlavní obytné části,“ zdůrazňuje Miloslav Vodička ze studia Simple Progress.

Celá knihovna vyplňuje výklenek před vstupem do zimní zahrady a vnáší do interiéru barevnost a hravost. U kuchyně a jídelny navrhli architekti zaoblený dřevěný obklad stěn s kanelurou (svislý žlábek na dříku sloupu nebo pilíře). Tímto zaoblením se podařilo přirozeně navázat na vysoké moduly kuchyňské linky, především se však dostal kruhový stůl do středu místnosti. Stůl doplňuje vitrína s barevnými skleněnými vázami a sestava svítidel Soap (BOMMA).

Co dokáže zimní zahrada

„Pavilón zimní zahrady představuje prostor se silnou atmosférou,“ upozorňuje architekt Vodička. Neformálnost až ležérnost podpořil umístěním textilních sedacích vaků, vzrostlého olivovníku a citrusovníku.

Nejpodstatnější však bylo zvolení měkkého bezespárého povrchu polyuretanové stěrky na podlahu, která tak barevně sjednocuje celý prostor a podporuje celkovou světlost a vzdušnost.

Moderní svítidla Birds od Borise Klimka (Brokis) skvěle zapadla i do secesního interiéru.

Odlehčený dojem interiéru bytu spoluvytvářejí také použitá svítidla. V obývacím pokoji jsou to ptáci v letu, v kuchyni skleněné kapky, v ložnici a zimní zahradě lehce se třepatající papírové lístky.