Dříve do hotelu Passage lákali hosty na obří akvárium, dnes na umění

Luxusní hotel Passage na brněnské Lidické ulici (tehdy Nové) byl postaven po vzoru švýcarských hotelů. Představoval vrcholné dílo známého brněnského stavitele Antonína Müllera a ve své době disponoval vymoženostmi typu vlastní elektrárny, která zabezpečovala provoz pro případ výpadku městské sítě.

Aby nebyli hosté ničím rušeni, používaly se v objektu výhradně světelné signály. Vyhlášená koncertní kavárna, akvárium s dvaceti hektolitry vody, zrcadlový sál pro bankety a svatby, ale i skvělá domácí kuchyně, to vše lákalo do hotelu Passage hosty z celé Evropy.

Byl mezi nimi v roce 1931 i soubor Osvobozeného divadla s Jiřím Voskovcem, Janem Werichem a především Jaroslavem Ježkem. Ten, okouzlen tehdejším vítězstvím francouzského jezdce Louise Chirona na voze Bugatti ve Velké ceně Československa na Masarykově okruhu (odtud pochází výraz „jezdí jako Širón“), zkomponoval právě zde svůj slavný Bugatti step.

Minulost připomínají názvy Bugatti, V+W a Chiron

Někdejší šarm hotelu, který dostal po znárodnění jméno Slovan, vrátila objektu právě dokončená rekonstrukce. Její zásluhou se hotel Passage proměnil nejen v boutique hotel s více než stovkou pokojů, restaurací a rozsáhlým kongresovým zázemím, ale i v nový brněnský artefakt.

„Hotel byl před zavřením zcela vybydlený, my jsme mu chtěli vdechnout nový život, proto rekonstrukci pro sebe nazýváme znovuzrozením. Chtěli jsme vytvořit moderní, výtvarně zajímavý, ale zároveň útulný designový hotel, ve kterém by se hosté cítili dobře. Byla to rozsáhlá rekonstrukce, slavnou historii tak připomínají už jen názvy, restaurace Bugatti a pokoje suite V+W a Chiron,“ komentují rekonstrukci majitelé hotelu.

Spojovací chodba, z níž je skvělý výhled na monumentální lustry se 16 velkými, kovovými rameny o délce 165 cm.

Výtvarný záměr naplnili především tři umělci: představitel abstraktní malby Petr Kvíčala (jeho liniové ornamenty na skleněné fasádě a nástropní malby nad barem), sklář Martin Rosol (Foucaultovo kyvadlo v atriu hotelu zavěšené ve výšce 12 m, jehož ideovou předlohou byla strohá, funkcionalistická forma svítidel z roku 1930) a návrhář svítidel a instalací Jaroslav Bejvl ml.

Jeho lustry v konferenčním sále a skleněná instalace v atriu doplňují kyvadlo: zavěšené kapky prostupují úzkým prostorem a jejich kompozice mění svoji podobu z míst, ze kterých je může návštěvník sledovat. Instalaci tvoří 96 skleněných, 120 cm dlouhých, ručně tvarovaných kapek. Je i autorem křišťálových svítidel v pokojích.

Dřevěné podlahy jako dělicí paravány

O design, ale především útulnost se naopak stará přírodní a ze své podstaty nejen pocitově hřejivý materiál, a to dřevo, respektive dřevěné podlahy v mnoha svých podobách.

Náročné slaďování jednotlivých odstínů dřeva používaných v interiérech pro podlahy, nábytek a další zařízení v současnosti odpadá díky aktuálnímu trendu využití krytin nejen na podlaze.

Dřevěné krytiny Kährs tak v hotelu Passage tvoří nejen tradiční podlahy ve společných prostorách i na pokojích, ale truhláři z nich obložili i stěny, schody, zapuštěné soklové lišty, použili je jako surovinu pro výrobu stolů a nábytku vůbec.

Vytvořili z nich také paraván, kdy jednotlivé téměř třímetrové lamely dubových podlah tvoří v apartmánu Chiron originální předěl mezi obývací částí a šatnou.

Apartmá Chiron - vše je dokonale sladěné: podlahy, stěna s policemi, stolek i paravánová příčka z dřevěných lamel.

Stejná krytina dub Citadelle z kolekce Kährs Grande (2800×260×20 mm) se vzhledem starých prkenných podlah (mořené, ručně škrábané, v přírodním oleji) byla zvolena i pro restauraci Bugatti, kde jí byl obložen i bar či bufetový ostrůvek v snídaňové restauraci.

Zbývající standardní pokoje jsou laděny do méně výrazných barev a struktur v podobě dubu bílého, i v těchto pokojích však nezůstaly podlahy jen ve vodorovné poloze na zemi.

„Komunikace s investorem byla výborná, od začátku měl jasnou představu, že podlahy nepoužijeme pouze na zem, ale vyrobíme z nich nevšední atypické prvky, jako jsou stěny, předěly místností nebo třeba stoly. Dokonalé sladění interiéru je trendem současnosti a podlahové krytiny svojí všestranností tomuto trendu maximálně vyhovují,“ říká Philipp Kratochvíl ze společnosti Kratochvíl parket profi.