Místo 7+1 mají 2+kk. Rekonstrukce staré usedlosti na jedničku

Prostor obývacího pokoje býval kdysi plný sena a stodola byla součástí hospodářského dvora. Zdevastovaný statek v obci na Praze východ se naštěstí dočkal záchrany a citlivé i funkční proměny. Po více než rok dlouhé rekonstrukci investorům vrátil péči v podobě komfortního bydlení a místa pro sídlo firmy.

Jídelna navazuje na kuchyň a je přímo spojená s terasou. Stůl a květinové

stolky z obchodu Donate.

Příběh se šťastným koncem podobně jako je nevšední i příběh majitelů usedlosti. Jiří s Hanou se znají od osmé třídy základní školy v Uherském Hradišti. Spolu ovšem žijí krátce.

„Začalo to v roce 2016. Potkali jsme se na třídním srazu a všechno do sebe zapadlo. Od té doby říkám, že život začíná po padesátce!“ komentuje s úsměvem Jiří. Vlastní bydlení nakonec vyřešili koupí statku, v jehož areálu si Jiří postavil nejprve stavební buňku s provizorním pracovním zázemím. Hana po letech opustila místo v korporátní společnosti a postupně se zapojila do partnerova podnikání.

„Bydleli jsme v Praze v podnájmu a sem jsme denně dojížděli do práce, což v zimě příliš komfortní nebylo. Dokončili jsme dům, nastěhovali se a já zjistila, že jsme se navíc ocitli v ‚koňském‘ kraji. Splnil se mi tím sen, vždycky jsem chtěla jezdit na koni,“ pochvaluje si Hana.

Velkoryse na míru

Typová kuchyňská linka do L z obchodu XXXLutz. Dvířka i obklad stěny z lamina imitujícího zrezlý plech corten.

„Občas nás navštíví potomek původních vlastníků, kteří statek postavili počátkem 20. století. Po válce jim zůstal, ale musel pracovat ve zdejším JZD. To trvalo až do 80. let minulého století, kdy se o nemovitost s přilehlými pozemky už nemohli starat. Komplex hospodářských budov včetně stáje, kravína a sýpky roky chátral a sloužil jako skladiště všeho nepotřebného, od polámaných sáněk až po obnošené oblečení.

„Dva měsíce jsme odpadem plnili kontejnery. Při rekonstrukci jsme měli volné ruce, objekty nejsou památkově chráněné. Přesto jsme ze stávajících budov na pozemku zbourali pouze jedinou postavenou ze šedých tvárnic,“ vzpomíná Jiří.

A pokračuje: „Oslovil jsem architektku, aby připravila návrh pro stavební povolení. Spolupráce moc nedopadla, nakonec jsem vše zadal firmě. V životě jsem se mnohokrát stěhoval a vím, co mi vyhovuje. Z tohoto důvodu máme na více než stometrové ploše místo navrhované dispozice 7+1 jen byt 2+kk. Nemám totiž rád chodby. Bez ohledu na rozměry to stačí.“

Do bývalé stodoly se vešly obývací pokoj s kuchyní a jídelním koutem, ložnice propojená se šatnou a koupelnou. Vstupuje se z ní i na část terasy, kterou Hana využívá jako krytý čtenářský koutek. K bytu patří toaleta pro hosty, předsíň a technická místnost, do níž majitelé umístili pračku i sušičku a skladují v ní lyže i láhve s vínem.

Zahradu nahrazuje velká zobytněná terasa do „L“ spojená s bytem posuvnými portály.

Profi cestou k originálu

Podle majitelů bylo nejhorší papírování kvůli schvalování stavby. Jiří měl výhodu, protože problematiku stavebnictví dobře zná. Před 25 lety totiž založil firmu na speciální stavební techniku, na český trh dovezl i dvě unikátní technologie (teleskopické manipulátory a japonské mini jeřáby pro velkoplošné zasklívání).

Tím, že se pustil do záchrany staré nemovitosti, musel najít „správné“ lidi, což vysvětluje: „Před lety jsem budoval rodinný dům svépomocí s jedním řemeslníkem. Tentokrát jsem to přenechal jiným. V okolních vesnicích jsem našel lidi, kteří znají staleté postupy stavění a zároveň dostali k dispozici nejmodernější technologie. Všechno proběhlo takzvaně suchou cestou výstavby, což urychlilo termíny. Museli jsme například sanovat zdivo. Naštěstí krovy zůstaly z větší části neporušené. Jen pár uhnilých kleštin jsme nahradili autentickými z vedlejší budovy.“

Dům vytápí plynový kotel a podlahové vytápění. Tepelnou pohodu v každém koutě zajišťuje dvanáct topných okruhů a díky tomuto řešení se žádná místnost zbytečně nepřetápí. Okna české značky Vekra vybral Jiří taková, aby místnosti co nejvíc prosvětlila, tedy posuvné portály v dřevohliníkových rámech.

Tradičně a moderně

„Chtěli jsme zachovat původní atmosféru, ale ne za cenu rustikálního interiéru plného kudrlinek. Zvolili jsme jednoduchou moderní kombinaci kovu a dřeva,“ vypráví Hana.

Velkoformátový obklad imituje zrezlý corten. Kromě vany je v koupelně i sprchový kout řešený jako walk in.

Dřevo zastupují originální konstrukce krovu a dekor nové vinylové podlahy. Masivní nábytek partneři vybírali v obchodě Donate. Kovový prvek se promítl do imitace zrezlého plechu corten, povrchy velkoformátových obkladů koupelny či lamino desky kuchyňské linky.

„Při jejím výběru jsme navštívili řadu studií, nakonec jsme se rozhodli pro ,typovku’ z nábytkového řetězce. Držíme se hesla, že pořádek se nedělá, ale udržuje. Určité pravidlo jsme dodržovali i během zařizování. Doplňovali jsme se. Design jsem určila já, v kuchyni jsem si přála barové sezení a pracovní ostrůvek. Jiří hlídal ergonomii a logickou stránku,“ říká Hana.

Do bytu se vstupuje venkovním schodištěm přes terasu. Stálozelené rostliny

ve velkých truhlících jej cloní od okolí.

Zahradu vzhledem k parametrům pozemku nahradila 150 m2 velká terasa. Jiří je prý doma s trochou nadsázky hlavním zahradníkem. Obytnou terasu do „L“ obíhající obývací pokoj i ložnici odclonil truhlíky se stálezelenými bobkovišněmi a bambusy, nezapomněl na zeleninu a bylinky ve vysokých záhonech.