Apartmán Gotico v přízemí má velikost 2+kk a okna s výhledem na historické fasády. Otevřený prostor připomíná staré paláce, dojem posilují klenby i škrábaná omítka na stěnách. Kuchyňský ostrůvek vyrobili truhláři. Čelo z nerezu vneslo do místnosti lesk i kontrast k omítkám s patinou. | foto: archiv majitelů (Kubicek.Studio)

Za zdařilou rekonstrukci sklidil objekt uznání i od památkářů. Noví majitelé Mila a Václav Petrů před sebou neměli jednoduchý úkol: opravit obytný dům v památkové zóně. Po citlivé proměně dnes odpovídá současnému komfortu a neponičil unikátní atmosféru města, v němž se, máte-li fantazii, zastavil čas.

Na začátek trochu pohádkového příběhu domu v pohádkovém městě Mila vzpomíná: „Před pár lety jsme s Václavem jeli vodu. Bylo to za covidu a navíc v září, takže jindy turisty přeplněný Český Krumlov byl neuvěřitelně prázdný. Šli jsme se projít mimo hlavní turistickou trasu a otevřely se před námi úchvatné kulisy, takřka filmové. Opravdu romantický zážitek. Míjeli jsme dům na prodej, který nás naprosto okouzlil. Nakonec to dopadlo tak, že jsme bývalý měšťanský dům z 19. století koupili.“

A pokračuje: „Zpočátku jsme nemohli dospat, jak jsme se těšili, a to i přesto, že nebyl v dobré kondici. V 50. letech minulého století na dvoře fungoval autoservis, uvnitř zůstaly vybydlené byty. Předešlí majitelé sice plánovali rekonstrukci, ale z rodinných důvodů dům museli prodat.“

Na voňavé adrese

První zmínka o tomto jihočeském městě (od roku 1992 zařazeném na seznamu světového dědictví UNESCO) se objevuje už v polovině 13. století. K turistickému magnetu a jednomu z nejkrásnějších měst světa patří erbovní pětilistá růže. Připomíná vládu Rožmberků, rodu, který se do jeho historie zapsal nejvíce a nejdéle.

Ostatně nebýt růží, možná by nedošlo ani na rekonstrukci domu. Jeho průchodem totiž vede cesta k Růžové zahradě s ateliérem slavného Egona Schieleho.

„Miluji růže. Jsou jedním z hlavních symbolů Bulharska, odkud pocházím. Vyrábí se z nich po staletí úžasný růžový olej. Když jsem se šli tehdy podívat do zahrady, vnímala jsem pozitivní energii. Vlastně jsme dům probudili k životu jako Šípkovou Růženku,“ vypráví s úsměvem Mila.

Když dnes majitelé jedou do Krumlova, můžou kdykoliv, protože tu mají vlastní zázemí. Patrový dům s obytnou půdou by však byl pro užívání jedné rodiny zbytečně velký. Proto od začátku plánovali zařídit v něm také penzion – netuctový, který bude dobře vypadat i fungovat, aby se v něm líbilo hostům i jim samotným. To ovlivnilo projekt pěti apartmánů.

Moderní přístup

Potom přišla na řadu realita a poměrně náročná rekonstrukce historického objektu, na niž dohlíželi památkáři. Stavební část projektu si vzal na starost Václav a jeho projekční kancelář Projectica. Jako vystudovaný stavební inženýr věděl, že musí nejenom vyměnit veškeré rozvody, ale dům s masivním zdivem také optimálně vytápět. Rozhodl se pro moderní technologie, zvolil dvě tepelná čerpadla. Povedlo se pro ně dokonce najít „úkryt“ pod klenbou průjezdu, aniž by přitom pohledově rušila architekturu domu.

Projekt respektoval původní dispozice a bez výrazných stavebních změn je zachoval. Zobytněné je i podkroví s částečně přiznanou konstrukcí krovu. Autentické je domovní schodiště, repasí prošla dřevěná okna a některé interiérové dveře. Podlahy apartmánů sjednotila nová litá stěrka.

Rekonstrukční práce odhalily vrstvy původní omítky, která byla následně lokálně zafixována a opravena. Výsledná nahodilá paleta dekorů určila základní barevnost jednotlivých interiérů. Originální povrchy stěn podpořily i dojem prostorných italských paláců s materiálovou syrovostí a patinou.

V palácových kulisách

Mila s Václavem si pro rekreaci v Casarosa vybrali apartmán Gotico v přízemí domu. Odpovídá velikosti bytu 2+kk, tvoří jej ložnice a obývací místnost s kuchyní. V omítce se objevují dekory béžové a světle modré, k níž je i zde laděné vybavení.

Kompletní návrh interiérů svěřili Studiu Denisa Strmiskova. Interiérová designérka a zároveň scénografka Denisa Kubíčková Strmisková připomíná: „Dům před rekonstrukcí i samotné místo jsou pokaždé zdrojem inspirace. Zde se do ní promítla až mystická atmosféra města. Když jsme objekt procházeli, napadlo nás místnosti co nejvíc otevřít. Dostala jsem od majitelů dost prostoru pro kreativitu, příprava pak probíhala víc na stavbě než na papíře. Objížděli jsme obchody, vybírali nábytek, svítidla…“

V apartmánu Gotico je velkoryse navržený kuchyňský ostrůvek vyrobený na míru truhlářem. Nerezový obklad čela reflektuje světlo, což místnosti dodalo lesk v kontrastu se škrábanou omítkou stěn. Italskou stopu nese název domu, apartmánů i zařízení.

To Mila vysvětluje: „Nábytek jsme nakupovali převážně u mých italských přátel, majitelů zámku Třebešice. Milují umění a sbírají vintage designový nábytek většinou ze 60. a 70. let minulého století. Mám ráda, když věci zmíněného zámku a výtvarníka Eugenia Percossiho vybrali ještě obrazy, jimiž se naplnilo téma růží.“