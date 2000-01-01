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Historická rychta v obci Dlouhomilov na Šumpersku zažila zázrak. Našla osvícené investory Michaelu a Petra Slívovi, kteří z chátrající památky vytvořili opět jednu z nejcennějších historických staveb regionu. Obnova jedinečného areálu, tvořeného hlavní budovou rychty, chlévem a stodolou, patří do vesnické památkové zóny.
Autor: Archiv HSF System
Historická rychta je mimořádně cenným dokladem tradiční venkovské architektury Horní Hané. Rychta (neboli budova, v níž sídlil rychtář pověřený vedením a správou území rychty) v Dlouhomilově byla postavená v barokním stylu a v 19. století přestavěná pod vlivem novorenesance.
Autor: Archiv HSF System
„Když jsme rychtu poprvé viděli, okamžitě nás okouzlila svou atmosférou. Bylo jasné, že nejde jen o dům, ale o místo s obrovskou historií a duší. Od začátku jsme chtěli obnovit její krásu s maximálním respektem k tomu, co zde vznikalo před námi,“ říkají investoři Michaela a Petr Slívovi.
Autor: Archiv HSF System
Obytný dům, chlév a stodola společně vytvářejí charakteristický polouzavřený dvůr s arkádovým náspím, jedním z nejvýraznějších prvků celé usedlosti.
Autor: Archiv HSF System
„Rychta si ve své hmotě zachovala řadu autentických konstrukcí, řemeslných detailů i původních architektonických prvků. Veškeré materiálové a barevné řešení jsme konzultovali s odborníky památkové péče,“ popisuje Pavel Obrusník, hlavní stavbyvedoucí ze stavební skupina HSF System, která areál za 17 milionů korun zrekonstruovala.
Autor: Archiv HSF System
Rychtu v Dlouhomilově tvoří zděná cihlová podsklepená patrová stavba s arkádovým náspím se zastavenou plochou postavena na půdorysu písmene U. Je tvořena patrovou obytnou budovou se zastavěnou plochou 461 m2 (užitná plocha je 180 m2). Na obytnou část příčně navazuje chlév o výměře 273 m2 a stodola s plochou 296 m2.
Autor: Archiv HSF System
Velkou proměnou prošly střechy všech objektů. Původní nevyhovující krovy nahradily nové konstrukce a stará azbestová krytina ustoupila nové šablonové krytině v grafitové barvě.
Autor: Archiv HSF System
Nová okna byla vyrobená podle původních předlohz nenapojovaného jasanového masivu.
Autor: Archiv HSF System
Vnější dveře, vrata i další prvky vznikly z dubového a modřínového dřeva. Zpevněné plochy tvoří tradiční kamenná štětová dlažba, která navazuje na historický charakter místa. Kameny jsou u této dlažby ukládány na výšku vedle sebe mezi masivní kamennou obrubu, vyklínovány menšími kameny a prosypány jemnějším materiálem.
Autor: Archiv HSF System
Renovace se dotkla také hospodářských budov. V bývalém chlévě vznikl společenský prostor s vinárnou, technickým zázemím a garáže. Stodola slouží jako hospodářský objekt pro uskladnění techniky a nářadí.
Autor: Archiv HSF System