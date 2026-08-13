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Vesnice na Šumpersku zažila zázrak. Neskutečná proměna rychty stála 17 milionů

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Historická rychta v obci Dlouhomilov na Šumpersku zažila zázrak. Našla osvícené... Historická rychta je mimořádně cenným dokladem tradiční venkovské architektury... „Když jsme rychtu poprvé viděli, okamžitě nás okouzlila svou atmosférou. Bylo... Obytný dům, chlév a stodola společně vytvářejí charakteristický polouzavřený... „Rychta si ve své hmotě zachovala řadu autentických konstrukcí, řemeslných... Rychtu v Dlouhomilově tvoří zděná cihlová podsklepená patrová stavba s... Velkou proměnou prošly střechy všech objektů. Původní nevyhovující krovy... Nová okna byla vyrobená podle původních předlohz nenapojovaného jasanového... Vnější dveře, vrata i další prvky vznikly z dubového a modřínového dřeva.... Renovace se dotkla také hospodářských budov. V bývalém chlévě vznikl...
Rychta v obci Dlouhomilov na Šumpersku zažila zázrak. Našla osvícené investory, kteří z chátrající památky vytvořili opět jednu z nejcennějších historických staveb regionu. Obnova jedinečného areálu, tvořeného budovou rychty, chlévem a stodolou, patří do vesnické památkové zóny. V roce 2002 byl prohlášený kulturní památkou České republiky.

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