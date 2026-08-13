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Sama s obří hypotékou riskla všechno. Proměna domu na Svitavsku vyráží dech
Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...
Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů
Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...
Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno
Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...
Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok
Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...
Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše
Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...
Harmonizace díky feng-šuej. Jak žijí Michal Viewegh s Olenou a jejím synem na Sázavě
Že na lásku není pozdě v žádném věku, dokazuje asi nejznámější žijící obyvatel města Sázava spisovatel Michal Viewegh. Svůj dům obývá s přítelkyní Olenou a jejím dvanáctiletým synem Sašou, a jak...
Vila v Praze chytla druhý dech. Architektka jí vrátila šarm a přistavěla patro
Architektka Lenka Míková patří k tuzemské špičce v proměnách domů a bytů, což potvrzují i její úspěchy v architektonických soutěžích. Že má cit pro detail i odvahu k velkým změnám, dokazuje i zdařilá...
Češi našli domov v Karibiku. Podívejte se, jak žijí na divokém ostrově Dominika
V roce 2011 jsme s manželem podnikli delší dovolenou po karibských ostrovech jen tak s batohy na zádech. Říkali jsme si, že kdyby se nám někde líbilo, tak zakotvíme, píše Pavla ve svém příspěvku do...
Vesnice na Šumpersku zažila zázrak. Neskutečná proměna rychty stála 17 milionů
Rychta v obci Dlouhomilov na Šumpersku zažila zázrak. Našla osvícené investory, kteří z chátrající památky vytvořili opět jednu z nejcennějších historických staveb regionu. Obnova jedinečného areálu,...
Žít v 320 m2 už nechtěli. Majitelé bytu na Malé Straně udělali radikální krok
Byt s plochou 320 metrů čtverečních jen tak nenajdete. V historických domech na Malé Straně ale existují i takové. Majitelé se ho však rozhodli rozdělit na dvě samostatné bytové jednotky a bydlet jen...
Před 60 lety začal zázrak na Ještědu. Retro fotky ukazují, jak vznikala ikona
Letos uplynulo 60 let od zahájení výstavby hotelu a televizního vysílače na Ještědu. Základní kámen jedinečné stavby architekta Karla Hubáčka byl slavnostně položen 30. července 1966. Dnes je Ještěd...
Koupil pozemek, co náhodou viděl z auta. Teď má u Brd snové bydlení bez schodů
Bezbariérový a výrazně prosvětlený dům, oddělená společenská a soukromá část a hlavně skvělé místo nedaleko středočeských Brd v blízkosti Prahy, a tedy s dobrou dostupností do hlavního města. Všechna...
Tohle frčelo za hranicemi. Retro dětské pokoje ze slavných katalogů IKEA
Jak vypadalo dětství za hranicemi? Nahlédněte do legendárních katalogů IKEA ze 70., 80. a 90. let. Podívejte se, jaké nápady tehdy frčely a které z nich v dětských pokojích přežily dodnes.
Sama s obří hypotékou riskla všechno. Proměna domu na Svitavsku vyráží dech
Nikola si před patnácti lety jako svobodná žena vzala obří hypotéku a koupila řadový dům z roku 1881 na Svitavsku, ve kterém prožila dětství. Sama se pak pustila do drsné dvouleté rekonstrukce, na...
Peklo, ve kterém uvázli lidé. Dělnické slumy stály v Manchesteru ještě nedávno
Dnes po nich zůstaly jen fotografie, mapy a názvy ulic. Ještě před několika desetiletími však tvořily spletité řady dělnických domků celé čtvrti anglického Manchesteru. Hovořilo se o nich jako o...
Bez lidí a s vlastní pláží. V nádherném koutě Skotska je k mání pohádkové sídlo
Luxusní bydlení bez sousedů je k mání na severozápadě Skotské vysočiny. Opulentní panství Runie & Keanchulish Estate nabízí vlastní pláže, dramatické útesy a zhruba 3 200 hektarů pozemků. Jedinou...
Sháněli jen zahradu. Nakonec ve Zlíně postavili dvě maskované dřevostavby
Dřevostavba obložená cihlami je rarita sama o sobě. Když na okraji Zlína objevíte na jednom pozemku hned dva takové domy, nejde se nezastavit. Za jejich realizací stojí neobvyklý koncept a silný...