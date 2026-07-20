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Zničil ji požár, teď bere dech. Unikátní vila v Praze vstala z popela a září

Alena Řezníčková
Okna jídelny a obývacího pokoje nabízejí úchvatný výhled na Prahu. Dominantou...

Okna jídelny a obývacího pokoje nabízejí úchvatný výhled na Prahu. Dominantou prostoru je krb s obkladem z patinované mědi. | foto: BoysPlayNice

Dlouhá pásová okna, posuvné HS portály a terasy nabízejí majitelům nádherné...
Funkcionalistická vila z třicátých let minulého století se směrem do ulice...
Těžko uvěřit, že vilu po roce 2000 poškodil výrazně požár a byla řadu let...
Pevné i posuvné mřížové stěny jsou z dubového dřeva, na podlaze najdete...
34 fotografií
Unikátní pražská vila z 30. let měla namále. V roce 2000 ji vážně poškodil požár a léta chátrala. Podívejte se na její neuvěřitelnou proměnu v novodobý funkcionalistický klenot.

„Klient nás oslovil s rozpracovaným projektem rekonstrukce funkcionalistické vily z let 1937 až 1938 od architektů Arnošta Mühlsteina a Victora Fürtha. Vnější podoba přestavby byla již v základních hmotových rysech definována, návrh interiéru však vyžadoval novou interpretaci odpovídající současným potřebám,“ popisuje Jan Roučka ze studia Tunicate, které se rekonstrukce ujalo.

A pokračuje: „Dům jsme nevnímali jako historický artefakt, ale jako živou strukturu, schopnou přijmout současný způsob bydlení bez ztráty své identity.“

Výhled na Prahu

Z ulice vypadá dům díky malým oknům na fasádě spíše uzavřeně. Jakmile však projdete zádveřím, ocitnete se ve vstupní hale propojené s obytným prostorem, který nabízí úchvatný výhled na panorama Prahy prostřednictvím nově vytvořeného pásového okna jídelny a obývacího pokoje.

„Princip uzavření do ulice a otevření do zahrady jsme chtěli vědomě akcentovat. Zároveň jsme hledali rovnováhu mezi otevřením haly pro výhledy a možností jejího oddělení tak, aby bylo možné chránit obytný prostor před nežádoucími pohledy. Řešení jsme nalezli v navržením posuvné stěny ze subtilních dřevěných latí,“ popisuje architektka Dana Szabó, spoluautorka projektu.

Dlouhá pásová okna, posuvné HS portály a terasy nabízejí majitelům nádherné výhledy na Prahu.
Okna jídelny a obývacího pokoje nabízejí úchvatný výhled na Prahu. Dominantou prostoru je krb s obkladem z patinované mědi.
Funkcionalistická vila z třicátých let minulého století se směrem do ulice tváří až nedostupně.
Těžko uvěřit, že vilu po roce 2000 poškodil výrazně požár a byla řadu let opuštěná. A chátrala.
Pevné i posuvné mřížové stěny jsou z dubového dřeva, na podlaze najdete cementovou stěrku. K nepřehlédnutí je slavné křeslo od značky B&B série 2000 UP od Gaetana Pesceho.
34 fotografií

Dispozice navazuje na původní podobu domu. Přízemí je koncipováno jako otevřený společenský prostor, horní podlaží tvoří ložnice, suterén kombinuje technické i obytné funkce.

„Naším cílem bylo propojování místností do větších funkčních celků a hledání prostorových vazeb tak, aby výsledná kompozice působila přirozeně,“ objasňuje architektka Szabó.

Architekti se vypořádali i s různými výškovými úrovněmi a členitostí konstrukcí, které nebylo možné měnit. Tyto „komplikace“ se staly naopak výchozím principem celého návrhu.

„Výrazným příkladem bylo tvarové i materiálové sjednocení původního členitého schodiště s nově doplněnými konstrukčními zásahy. Nové prvky jsme navrhli tak, aby přirozeně vycházely z charakteru stávající struktury a nenarušovaly kontinuitu prostoru,“ vysvětluje Jan Roučka.

Fantastická proměna funkcionalistické vily pro rodinu se šesti dětmi

Základ je v původním návrhu

Autoři při volbě materiálů vycházeli z původního racionálního návrhu: betonové prvky a stěrky podtrhují strohost prostoru, dubové podlahy v obytných patrech přinášejí potřebnou míru zklidnění.

Výrazným motivem interiéru se staly krby. Jeden najdete v přízemí, kde přirozeně propojuje obývací pokoj a jídelnu, druhý je v nejvyšším nadzemním podlaží. Oba prvky doplňují subtilní kovové konstrukce. Obklad z patinované mědi jim propůjčuje solitérní, téměř sochařský charakter a posiluje jejich roli výrazových akcentů v rámci interiéru.

K nepřehlédnutí v prostoru je i designová ikona, téměř 50 let staré „feministické“ křeslo nazývané střídavě La Mamma, Big Mama, Donna či Up chair od Gaetana Pesceho pro značku B&B.

Funkcionalistický dům v Praze čekal 80 let na svou konečnou podobu

Použité materiály

Přírodní dubové dřevo na vestavěných atypických nábytkových prvcích, posuvných dveřích, pevné i posuvné mřížové stěny a na podlahách ložnic

Cementové probarvené stěrky na vybraných stěnách a podlahách, obytných místností, koupelen a bazénové haly

Černé perforované plechy na objektových stěnách schodišťového zábradlí

Kámen travertin na fasádě, podlaze a stěnách v hlavní koupelně

Luxferová stěna jako replika, při rekonstrukci se našla tato okenní výplň na schodišti

Kamenná mramorová lavice na hlavním krbu v 1. NP

Měděné patinované plechy na obkladech krbů

Černé matné plechy konstrukcí krbových lavic

Dřevěné a černé trubkové konstrukce zábradlí interiéru

Černý opalovaný kámen žula Nero Assoluto na krbové lavici ve 3.NP

Dřevěné rastrové obklady s integrovanými věšáky a lavicí na zdech bazénové haly

Patinované výmalby na žebrovém stropu a stěně v TV místnosti

HS portály 2-kolejnicové a 3-kolejnicové

Ze zchátralé vily je opět funkcionalistický skvost. Dokonce s bazénem

Produkty a značky

Dveřní zárubně Fortius 52 a požární dveří Dorsis

Dveřní kliky M&T Lucy

Betonové umyvadlo Švec Mono - oval

Dvojumyvadlo Antonio Lupi ZZZ21 - Nuvola v desce na míru

Baterie Bongio

Toalety a pisoár GSI

Oválná vana Polysan Viva O 185

Podomítková bidetová baterie Tres Study

Radiátor do koupelny PHM Rosendal

Sprchové žlaby Tece

Kompletace elektro – Jung A55 antracit mat

Postavili lepší funkcionalistickou vilu než bývaly za první republiky

O studiu Tunicate

Tunicate je architektonické studio, vedené Ing. arch. Katarínou Varsovou a Ing. Janem Roučkou.

„V Tunicate věříme, že každý prostor má svůj příběh a naším úkolem je pomoct mu jej vyjádřit. S klienty vedeme dialog, nasloucháme jejich potřebám, snům i drobným detailům, nevnucujeme univerzální řešení, ale hledáme harmonii mezi funkčností, estetikou a osobností člověka, pro kterého prostor vzniká.

Už řadu let se společně věnujeme tvorbě interiérů s duší, rytmem a osobitým vyzněním. V roce 2025 jsme se rozhodli naši tvorbu posunout dál a vytvořit Tunicate, značku, která vyjadřuje naši filozofii: dokonalé naladění na klienta, jeho životní potřeby i estetické vnímání.

Pracujeme s ryzími materiály, které nestárnou, ale zrají společně s časem. Věříme v pravdivost, trvalost a krásu nedokonalosti, která vzniká s pečlivostí, citlivostí a vášní pro detail.

Projekt rekonstrukce Vily M studio Tunicate přihlásilo do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Zde získal Cenu zahraničních médií. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

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