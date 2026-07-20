„Klient nás oslovil s rozpracovaným projektem rekonstrukce funkcionalistické vily z let 1937 až 1938 od architektů Arnošta Mühlsteina a Victora Fürtha. Vnější podoba přestavby byla již v základních hmotových rysech definována, návrh interiéru však vyžadoval novou interpretaci odpovídající současným potřebám,“ popisuje Jan Roučka ze studia Tunicate, které se rekonstrukce ujalo.
A pokračuje: „Dům jsme nevnímali jako historický artefakt, ale jako živou strukturu, schopnou přijmout současný způsob bydlení bez ztráty své identity.“
Výhled na Prahu
Z ulice vypadá dům díky malým oknům na fasádě spíše uzavřeně. Jakmile však projdete zádveřím, ocitnete se ve vstupní hale propojené s obytným prostorem, který nabízí úchvatný výhled na panorama Prahy prostřednictvím nově vytvořeného pásového okna jídelny a obývacího pokoje.
„Princip uzavření do ulice a otevření do zahrady jsme chtěli vědomě akcentovat. Zároveň jsme hledali rovnováhu mezi otevřením haly pro výhledy a možností jejího oddělení tak, aby bylo možné chránit obytný prostor před nežádoucími pohledy. Řešení jsme nalezli v navržením posuvné stěny ze subtilních dřevěných latí,“ popisuje architektka Dana Szabó, spoluautorka projektu.
Dispozice navazuje na původní podobu domu. Přízemí je koncipováno jako otevřený společenský prostor, horní podlaží tvoří ložnice, suterén kombinuje technické i obytné funkce.
„Naším cílem bylo propojování místností do větších funkčních celků a hledání prostorových vazeb tak, aby výsledná kompozice působila přirozeně,“ objasňuje architektka Szabó.
Architekti se vypořádali i s různými výškovými úrovněmi a členitostí konstrukcí, které nebylo možné měnit. Tyto „komplikace“ se staly naopak výchozím principem celého návrhu.
„Výrazným příkladem bylo tvarové i materiálové sjednocení původního členitého schodiště s nově doplněnými konstrukčními zásahy. Nové prvky jsme navrhli tak, aby přirozeně vycházely z charakteru stávající struktury a nenarušovaly kontinuitu prostoru,“ vysvětluje Jan Roučka.
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Fantastická proměna funkcionalistické vily pro rodinu se šesti dětmi
Základ je v původním návrhu
Autoři při volbě materiálů vycházeli z původního racionálního návrhu: betonové prvky a stěrky podtrhují strohost prostoru, dubové podlahy v obytných patrech přinášejí potřebnou míru zklidnění.
Výrazným motivem interiéru se staly krby. Jeden najdete v přízemí, kde přirozeně propojuje obývací pokoj a jídelnu, druhý je v nejvyšším nadzemním podlaží. Oba prvky doplňují subtilní kovové konstrukce. Obklad z patinované mědi jim propůjčuje solitérní, téměř sochařský charakter a posiluje jejich roli výrazových akcentů v rámci interiéru.
K nepřehlédnutí v prostoru je i designová ikona, téměř 50 let staré „feministické“ křeslo nazývané střídavě La Mamma, Big Mama, Donna či Up chair od Gaetana Pesceho pro značku B&B.
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Funkcionalistický dům v Praze čekal 80 let na svou konečnou podobu
Použité materiály
Přírodní dubové dřevo na vestavěných atypických nábytkových prvcích, posuvných dveřích, pevné i posuvné mřížové stěny a na podlahách ložnic
Cementové probarvené stěrky na vybraných stěnách a podlahách, obytných místností, koupelen a bazénové haly
Černé perforované plechy na objektových stěnách schodišťového zábradlí
Kámen travertin na fasádě, podlaze a stěnách v hlavní koupelně
Luxferová stěna jako replika, při rekonstrukci se našla tato okenní výplň na schodišti
Kamenná mramorová lavice na hlavním krbu v 1. NP
Měděné patinované plechy na obkladech krbů
Černé matné plechy konstrukcí krbových lavic
Dřevěné a černé trubkové konstrukce zábradlí interiéru
Černý opalovaný kámen žula Nero Assoluto na krbové lavici ve 3.NP
Dřevěné rastrové obklady s integrovanými věšáky a lavicí na zdech bazénové haly
Patinované výmalby na žebrovém stropu a stěně v TV místnosti
HS portály 2-kolejnicové a 3-kolejnicové
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Ze zchátralé vily je opět funkcionalistický skvost. Dokonce s bazénem
Produkty a značky
Dveřní zárubně Fortius 52 a požární dveří Dorsis
Dveřní kliky M&T Lucy
Betonové umyvadlo Švec Mono - oval
Dvojumyvadlo Antonio Lupi ZZZ21 - Nuvola v desce na míru
Baterie Bongio
Toalety a pisoár GSI
Oválná vana Polysan Viva O 185
Podomítková bidetová baterie Tres Study
Radiátor do koupelny PHM Rosendal
Sprchové žlaby Tece
Kompletace elektro – Jung A55 antracit mat
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Postavili lepší funkcionalistickou vilu než bývaly za první republiky
O studiu Tunicate
Tunicate je architektonické studio, vedené Ing. arch. Katarínou Varsovou a Ing. Janem Roučkou.
„V Tunicate věříme, že každý prostor má svůj příběh a naším úkolem je pomoct mu jej vyjádřit. S klienty vedeme dialog, nasloucháme jejich potřebám, snům i drobným detailům, nevnucujeme univerzální řešení, ale hledáme harmonii mezi funkčností, estetikou a osobností člověka, pro kterého prostor vzniká.
Už řadu let se společně věnujeme tvorbě interiérů s duší, rytmem a osobitým vyzněním. V roce 2025 jsme se rozhodli naši tvorbu posunout dál a vytvořit Tunicate, značku, která vyjadřuje naši filozofii: dokonalé naladění na klienta, jeho životní potřeby i estetické vnímání.
Pracujeme s ryzími materiály, které nestárnou, ale zrají společně s časem. Věříme v pravdivost, trvalost a krásu nedokonalosti, která vzniká s pečlivostí, citlivostí a vášní pro detail.
Projekt rekonstrukce Vily M studio Tunicate přihlásilo do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Zde získal Cenu zahraničních médií. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.