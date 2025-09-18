Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně

Bývalá hospoda postavená v roce 1905 si získala pana Vladimíra natolik, že se ji rozhodl navzdory prvotním protestům manželky přetvořit v rodinné bydlení. Z chátrající stavby vznikl dům s nízkou energetickou náročností, technologickými vychytávkami a čistým designem. Přesto si zachoval genia loci.
Pan Vladimír hledal v menší středočeské obci nové bydlení pro svou čtyřčlennou rodinu. Už byl jen krok od koupě novostavby, když mu známý ukázal dům z roku 1905 – původně hospodu, během století zčásti upravenou k bydlení, posledních deset let opuštěnou. Na první pohled zchátralá stavba – vlhká, s propadlými podlahami a elektroinstalací ze začátku století. Zatímco manželka byla v šoku, pan Vladimír se nadchl.

„Viděl jsem potenciál. Silné cihlové zdi, původní krovy, hluboké sklepy. Konstrukčně byl ten dům poctivý, ale vepsalo se do něj to, že ho deset let nikdo neobýval,“ vzpomíná. „Ale to místo si mě získalo a postupně se nadchl i zbytek rodiny. Zkušenost s rekonstrukcí jsem už měl, dovedl jsem si představit, co nás čeká.“

Vdechnout nový život

Pan Vladimír chtěl zachovat původní konstrukci, ale zároveň vytvořit komfortní, energeticky úsporné a moderní bydlení. Rekonstrukce domu si vyžádala kompletní zásah – od statického zajištění až po technologickou výbavu. Na seznamu prací byly nové rozvody, zateplení, podřezání zdiva, výměna střechy, změna vnitřních dispozic, instalace podlahového topení, tepelného čerpadla a solárních panelů.

Vladimír spolupracoval s architekty, které objevil v rubrice bydlení.idnes.cz, stavební firmou, statikem, energetickým specialistou i finanční poradkyní. Rekonstrukce začala v roce 2022, do nového se rodina stěhovala po dvou letech. Nyní je ještě nějaké úpravy čekají – například dokončení pokojů v patře. V kontextu celé rekonstrukce jde ale o detaily.

S trpělivostí krok po kroku

Statické posouzení ukázalo, že štítová stěna je na rozdíl od ostatních cihlových zdí postavena ze škvárobetonu – bylo nutné ji kvůli budoucím HS portálům zbourat a postavit znovu, aby nespadla. Ostatní zdi naštěstí obstály.

Dispozice domu se zcela změnily. Z několika menších místností vznikl otevřený obytný prostor propojující kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Zůstal přiznaný původní krov, který byl odborně ošetřen a natřen na bílo, aby prostoru dodal lehkost a světlo. V přízemí vznikla ložnice se šatnou, koupelna a další tři místnosti. Dětské pokoje a druhá koupelna jsou plánované v právě dokončovaném patře.

Největší komplikací byla chyba při výkopu podlahy – první najatá parta řemeslníků ji vyhloubila o metr víc, než měla. „Najednou jsme stáli mnohem níž, než bylo v plánech, koukali na ten vysokánský strop a nevěděli, co dělat. A to mi bylo opravdu do breku,“ vzpomíná Vladimír. Bylo nutné navézt několik tatrovek kameniva a keramzitu, vše znovu zhutnit a odizolovat. Znamenalo to nečekané náklady i stres, ale výsledkem je ještě stabilnější a lépe izolovaný dům.

Obvodové zdi byly zatepleny 20 cm šedého polystyrenu, střecha má 36 cm kombinované izolace. Nová okna jsou trojskla s trojitým těsněním a tzv. teplým rámečkem, vchodové dveře navíc opatřené meziskelními žaluziemi. Podlahové topení má v domě přes kilometr rozvodů, ohřev zajišťuje čerpadlo voda–vzduch. Nechybí solární panely umístěné na střeše. Vše je propojeno s chytrým řízením domácnosti.

Dům si tedy zachoval původní zdi, krov a také sklepy. V kombinaci s provedenými úpravami vznikl domov, který je moderní, funkční, útulný a s nádechem minulosti. „Bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme mohli udělat,“ říká Vladimír.

Češi, kteří si splnili sen o bydlení. Řešením je i zahrádkářská kolonie

Náklady, které dávají smysl

Ve svém původním bytě platil Vladimír za energie 3 200 korun měsíčně. V novém domě, který je několikanásobně větší a technologicky náročnější, jsou náklady 1 400 korun měsíčně. Roční úspora přesahuje 30 tisíc korun. Součástí nákladů je samozřejmě i splátka úvěru, ten by měla rodina doplatit za 14 let.

Cena rekonstrukce se vyšplhala na zhruba šest milionů korun. Rodina ji pokryla z úspor, dědictví, úvěru od Buřinky a dotace z programu Oprav dům po babičce, která činila 1,3 milionu korun včetně bonusů za nezletilé děti.

„Úvěr Oprav dům po babičce s Buřinkou, který od nás pan Vladimír získal, poskytujeme aktuálně se sazbou 2,95 % ročně. Je určený na energeticky úsporné rekonstrukce a lze jej čerpat jen v kombinaci s dotací Oprav dům po babičce, díky které lze dopředu získat 1 milion na zateplení a další stovky tisíc na další opatření,“ vysvětluje Milan Pospíšil z Buřinky a dodává: „V Buřince poskytujeme i dotační poradenství. Vysvětlíme podmínky pro získání dotace a provedeme celým procesem podání žádosti.“

