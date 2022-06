Elektrické podniky v Holešovicích jsou opět architektonickým skvostem

Pokud lze něco první republice závidět, tak je to tehdejší přístup k architektuře. Těžko si lze představit, že by dnes stavbu Elektrických podniků dostala dvojice třicátníků. Jenže právě ti vnesli do projektu elán a neotřelé nápady a nebáli se nových technologií, tehdy unikátních v celé Evropě.