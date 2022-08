Nebýt úředníků, mohl být po rekonstrukci dům ze 17. století dokonalý

Architekti ze studia i29 přicházejí s projekty, které vynikají svou jednoduchostí. Ve spolupráci se svými klienty navrhují místa se silnou identitou. Práce na rekonstrukcích staveb patřící do památkového dědictví jim poskytuje další příležitost znovu využít kvality minulosti a přenést je do současnosti. Perspektivy nového, perspektivního vývoje, který je prověřený do budoucna, inspiruje firmu k tomu, aby z každé výzvy vytěžila to nejlepší.

Nizozemské studio i29 sídlí v Duivendrechtu. Založila jej dvojice designérů Jaspar Jansen (1970) a Jeroen Dellensen (1972).