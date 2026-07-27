„Dům původně navržený architektem a stavitelem Paškem byl před rekonstrukcí téměř v původním stavu, a právě to z něj dělalo výjimečné místo i náročný úkol zároveň. Největší výzvou bylo přizpůsobení domu životnímu stylu rodiny skrze skloubení historické struktury s komfortem současnosti a technickým pokrokem,“ popisuje architektka Vladimíra Martinovská ze studia MAM Ateliér.
Neuvěřitelná proměna
Před architektkou Martinovskou stála čtyři podlaží, celkem 240 m². Cíl byl jasný: zachovat duši domu a zároveň jej přizpůsobit pro pohodové bydlení tříčlenné rodiny, která ráda tráví čas společně a potřebuje i klidné zázemí pro práci z domova.
Nutné byly změny dispozice. Přízemí se tak otevřelo propojením kuchyně, jídelny a obývacího pokoje v jeden vzdušný prostor. Horní patro patří ložnicím, z nevyužívané tmavé půdy v podkroví se vyklubala světlá pracovna s přiznaným bíle natřeným krovem a světle lazurovanými palubkami, ideální místo pro klid a soustředění.
Centrální dřevěné schodiště nechala autorka repasovat, je obdivovaným a přirozeným středobodem domu.
Původní kachlová kamna se „probudila“ k novému životu: zkušený kamnář je rozebral a repasoval, fungují jako nová. Zachovaná zůstala i řada dobových svítidel, kterým se podařilo vrátit zašlou krásu.
Jako původní
„Materiály v celém domě mluví jazykem jeho doby: dubové parkety skládané do kazet v obývacím pokoji, ornamentální skladba z neglazované dlažby malého formátu, tradiční břízolitové omítky na fasádě a světlé přírodní linoleum v podkroví. Fasáda dostala dvě nová okna při zachování symetrie a zdobnosti průčelí. Nové dřevěné zádveří se zelenou střechou rozšiřuje vstupní prostor a funguje zároveň jako klimatický filtr i vítací gesto,“ hrdě říká architektka Martinovská.
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Rekonstrukce sto let starého domu přišla i s vybavením na milion a čtvrt
Původní podobu doplnily truhlářské vestavby vytvářející doslova páteř celého interiéru. Kuchyňská linka plynule přechází v šatní skříň v chodbě, která se nenápadně mění ve skryté dveře na WC. Úložné prostory na míru najdete i v ložnicích a koupelnách. „Nic nepřebývá, nic nechybí, v celém domě není potřeba žádný velký solitérní nábytek a prostor díky tomu dýchá,“ zdůrazňuje autorka.
Podařilo se jí i nenápadně skrýt nové technologie: rozvody podlahového vytápění i rekuperace zmizely do podlahových konstrukcí, tepelné čerpadlo se tiše začlenilo do provozu domu a domácí kino využívá vestavěné reproduktory.
Projekt byl realizován v součinnosti s orgány památkové péče, byl také podpořen Plzeňským krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj v programu Nová zelená úsporám.
Svůj projekt autorka přihlásila do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.
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Citlivá rekonstrukce probudila duši starého domu. Výsledek je skvělý
MAM ateliér a autorka
Navrhujeme a projektujeme rekonstrukce v Plzni a okolí. Od venkovských stavení po činžovní domy a městské vily. Rády pracujeme v památkově chráněném prostředí. Respektujeme hodnoty místa, dbáme na funkčnost, kvalitní materiály a detail.
Věříme v architekturu jako službu lidem a prostoru. Navazujeme na historické vrstvy místa, pečujeme o podstatné a šetříme zásahy tam, kde je hodnota již přítomná. Preferujeme jednoduchá řešení s jasným provozem, kvalitním materiálem a promyšleným detailem.
Vladimíra Martinovská
Autorizovaná architektka ČKA se zkušeností z českých i švýcarských ateliérů i z veřejné správy. Věnuje se rekonstrukcím v památkovém prostředí, od základního prostorového řešení po technický detail a koordinaci povolovacích procesů. Vede projekty od studie po autorský dozor.
Pedagogická a lektorská činnost jí umožňuje klást důraz na srozumitelný proces a uživatelskou hodnotu prostoru. Absolvovaný truhlářský kurz jí přinesl praktický cit pro materiál a řemeslo, který promítá do návrhů i do komunikace se zhotoviteli.