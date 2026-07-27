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Neuvěřitelná proměna. Předělávat vlastní dům je očistec, teď je z něj klenot

Alena Řezníčková
Stará kachlová kamna sálají jako o život, krásné dubové parkety skládané do...

Stará kachlová kamna sálají jako o život, krásné dubové parkety skládané do kazet v obývacím pokoji připomínají dobu vzniku celého domu. I konferenční stolek „Pavouk“ je krásnou připomínkou dob minulých. | foto: Matěj Hošek

Kuchyň zdobí ornamentální skladba z neglazované dlažby malého formátu.
Původní podobu doplnily truhlářské vestavby vytvářející doslova páteř celého...
Centrální dřevěné schodiště nechala autorka repasovat, je obdivovaným a...
Centrální dřevěné schodiště je po repasi chloubou domu.
12 fotografií
Pustit se do rekonstrukce vlastního domu bývá zkouška nervů. Architektka Vladimíra Martinovská se však nezalekla a předvedla neuvěřitelnou proměnu. Dvojdům z roku 1923 v plzeňské památkové zóně Bezovka přetvořila v dokonalé bydlení.

„Dům původně navržený architektem a stavitelem Paškem byl před rekonstrukcí téměř v původním stavu, a právě to z něj dělalo výjimečné místo i náročný úkol zároveň. Největší výzvou bylo přizpůsobení domu životnímu stylu rodiny skrze skloubení historické struktury s komfortem současnosti a technickým pokrokem,“ popisuje architektka Vladimíra Martinovská ze studia MAM Ateliér.

Neuvěřitelná proměna

Před architektkou Martinovskou stála čtyři podlaží, celkem 240 m². Cíl byl jasný: zachovat duši domu a zároveň jej přizpůsobit pro pohodové bydlení tříčlenné rodiny, která ráda tráví čas společně a potřebuje i klidné zázemí pro práci z domova.

Nutné byly změny dispozice. Přízemí se tak otevřelo propojením kuchyně, jídelny a obývacího pokoje v jeden vzdušný prostor. Horní patro patří ložnicím, z nevyužívané tmavé půdy v podkroví se vyklubala světlá pracovna s přiznaným bíle natřeným krovem a světle lazurovanými palubkami, ideální místo pro klid a soustředění.

Centrální dřevěné schodiště nechala autorka repasovat, je obdivovaným a přirozeným středobodem domu.

Původní kachlová kamna se „probudila“ k novému životu: zkušený kamnář je rozebral a repasoval, fungují jako nová. Zachovaná zůstala i řada dobových svítidel, kterým se podařilo vrátit zašlou krásu.

Kuchyň zdobí ornamentální skladba z neglazované dlažby malého formátu.
Stará kachlová kamna sálají jako o život, krásné dubové parkety skládané do kazet v obývacím pokoji připomínají dobu vzniku celého domu. I konferenční stolek „Pavouk“ je krásnou připomínkou dob minulých.
Původní podobu doplnily truhlářské vestavby vytvářející doslova páteř celého interiéru.
Centrální dřevěné schodiště nechala autorka repasovat, je obdivovaným a přirozeným středobodem domu.
Centrální dřevěné schodiště je po repasi chloubou domu.
12 fotografií

Jako původní

„Materiály v celém domě mluví jazykem jeho doby: dubové parkety skládané do kazet v obývacím pokoji, ornamentální skladba z neglazované dlažby malého formátu, tradiční břízolitové omítky na fasádě a světlé přírodní linoleum v podkroví. Fasáda dostala dvě nová okna při zachování symetrie a zdobnosti průčelí. Nové dřevěné zádveří se zelenou střechou rozšiřuje vstupní prostor a funguje zároveň jako klimatický filtr i vítací gesto,“ hrdě říká architektka Martinovská.

Rekonstrukce sto let starého domu přišla i s vybavením na milion a čtvrt

Původní podobu doplnily truhlářské vestavby vytvářející doslova páteř celého interiéru. Kuchyňská linka plynule přechází v šatní skříň v chodbě, která se nenápadně mění ve skryté dveře na WC. Úložné prostory na míru najdete i v ložnicích a koupelnách. „Nic nepřebývá, nic nechybí, v celém domě není potřeba žádný velký solitérní nábytek a prostor díky tomu dýchá,“ zdůrazňuje autorka.

Podařilo se jí i nenápadně skrýt nové technologie: rozvody podlahového vytápění i rekuperace zmizely do podlahových konstrukcí, tepelné čerpadlo se tiše začlenilo do provozu domu a domácí kino využívá vestavěné reproduktory.

Projekt byl realizován v součinnosti s orgány památkové péče, byl také podpořen Plzeňským krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj v programu Nová zelená úsporám.

Svůj projekt autorka přihlásila do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Vítězové byli vyhlášeni 19. května v pražském Centru současného umění DOX.

Citlivá rekonstrukce probudila duši starého domu. Výsledek je skvělý

MAM ateliér a autorka

Navrhujeme a projektujeme rekonstrukce v Plzni a okolí. Od venkovských stavení po činžovní domy a městské vily. Rády pracujeme v památkově chráněném prostředí. Respektujeme hodnoty místa, dbáme na funkčnost, kvalitní materiály a detail.

Věříme v architekturu jako službu lidem a prostoru. Navazujeme na historické vrstvy místa, pečujeme o podstatné a šetříme zásahy tam, kde je hodnota již přítomná. Preferujeme jednoduchá řešení s jasným provozem, kvalitním materiálem a promyšleným detailem.

Vladimíra Martinovská

Autorizovaná architektka ČKA se zkušeností z českých i švýcarských ateliérů i z veřejné správy. Věnuje se rekonstrukcím v památkovém prostředí, od základního prostorového řešení po technický detail a koordinaci povolovacích procesů. Vede projekty od studie po autorský dozor.

Pedagogická a lektorská činnost jí umožňuje klást důraz na srozumitelný proces a uživatelskou hodnotu prostoru. Absolvovaný truhlářský kurz jí přinesl praktický cit pro materiál a řemeslo, který promítá do návrhů i do komunikace se zhotoviteli.

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