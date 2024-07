Kvalitně postavený dům dělá novým majitelům radost i po 110 letech

„Požadavkem ze strany investora byla kompletní přestavba domu tak, aby vznikla jedna hlavní bytová jednotka a dvě další menší s výtvarným ateliérem v podkroví. Horní byty budou minimálně zpočátku užívány členy rodiny a do budoucna je možné uvažovat o jejich pronájmu,“ popisuje architekt Martin Petřík.

Pohled do kuchyně

Projekt jeho studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce, kde získalo cenu v kategorii Interiér roku – Velux (cena generálního partnera).

Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhlo opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024. Výsledky najdete zde.

Dům s dobrým základem

Charakter a podstatu domu autoři projektu neměnili. Do přízemí vložili úzké žluté jádro koupelen a šaten, které v dispozici domu naléhavě chyběly. Přízemí rozdělené schodišťovou halou propojili probouranými otvory podél nově vzniklého jádra.

„Podélný průhled domem je pro nás velkým zážitkem. Skrze jádro se prochází do noční zóny domu, jádro je zde filtrem. Celý hlavní obytný prostor přimykáme k zahradní fasádě a západnímu slunci. Jeho dominantou se stává mohutný pilíř, kdysi zeď, obehnaný sedacím nábytkem a původní kachlová kamna, která si jako jediná mohou dovolit vystoupit z linie nově vloženého jádra. Život může cirkulovat z obývacího pokoje do kuchyně kolem kamen, pohovky a lavice u jídelního stolu,“ vypočítává architekt Petřík.

Schodiště, které dům dřív dělilo, jej teď propojuje. Úzkým oknem z kuchyně je vidět skrz halu až do ateliéru v podkroví.

Původní kachlová kamna zůstala dominantou kuchyně.

„Podpořili jsme bytelnost významných prvků, přiznali prvky utilitární a vložené. Fasádu do zahrady jsme otevřeli zvětšením významných otvorů,“ objasňuje Martin Petřík.

Čisté celoprosklené plochy v hladkých hliníkových rámech akcentují vstupy nové architektury v kontrastu s jemnými detaily dělených špaletových oken. Do drobné výškově členité zahrady se tak podařilo vnést třetí harmonizující úroveň. Podél obytného prostoru se táhne dřevěná lávka, která klesá pobytovými „koňskými“ schody na nejnižší úroveň cihelného plácku. Zde se k původní zdi přimyká jednoduchý objekt venkovního zázemí.

Do podkroví vložili architekti nízké servisní objemy, jinak se prostor otevírá na celou výšku krovu. Kolem nízkých objemů koupelen a šaten se uvnitř dispozice rozvíjí dva byty, garsoniéra a 2+kk. Úrovně podlah se přizpůsobují původním konstrukcím v podkroví tak, aby podtrhly význam nového vnitřního uspořádání. Vysoko posazená střešní okna přináší světlo do celého prostoru, a to okolo „sošného“ komína i skrz světlíky do koupelen.

Dřevěnou verandu na západní fasádě nahradili architekti lehkým vykonzolovaným molem, které poskytuje unikátní výhled na bývalý františkánský klášter v sousedství.

V podkroví vznikl malířský ateliér.